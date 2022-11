Rennes. Reincarnation de Qudus Onikeku par The QDance Compagny au Triangle

Avec Reincarnations, le chorégraphe nigérian Qudus Onikeku nous transporte au coeur de l’énergie bouillonnante et du groove de Lagos. Une véritable performance visuelle portée par un univers musical foisonnant. A ne pas manquer au Triangle de Rennes les 17, 18 et 19 novembre.

Les dix danseuses et danseurs issus de la culture urbaine, accompagnés par un musicien en live, nous offrent un carnaval de couleurs et de métissage. Pour Qudus Onikeku, il est question d’une « joie, pure et intransigeante ». Cette pièce tonitruante nous plonge dans l’afrobeat des années 70, entre dancehall, hip-hop et funky house. Re:incarnation relie les rythmes endiablés d’hier à la jeune génération d’interprètes.

spectacle / danse urbaine / musique live

jeu. 17 nov.21:00

ven. 18 nov.19:00

sam. 19 nov.15:00

durée 1h30

Avec une formation d’acrobate et de danseur, Qudus Onikeku est l’un des chorégraphes majeurs de sa génération. Né à Lagos en 1984, il y grandit puis rencontre Heddy Maalem en 2003 qui l’invite à intégrer sa compagnie à Toulouse.

Reçu au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en Champagne, il en sort diplômé en 2009 puis créé sa propre compagnie YK Projects à Paris en 2009.

Ses premières créations d’une portée internationale; My Exile is in my head (2010), STILL/life (2012) et Qaddish (2013) lui valent d’être invité au sein d’événements culturels comme la Biennale de Venise, le Festival d’Avignon, Roma Europa, TED Global, Torino Danza, Kalamata Dance festival, Dance Umbrella, le Kino Siska Festival en Slovénie; le Yokohama Dance Collection at TPAM au Japan; le Coreiros Em Mouvemente au Brésil ; l’Encender un Fosforo, au Mexique…

Après une dizaine d’années passées en France, en 2014, il rentre vivre à Lagos où il ouvre le QDance Center, lieu de ressources, de formation et de repérage de talents, structure pilier et unique au Nigeria. Entre 2015 et 2018, il y crée quatre spectacles. Dans le cadre de cette structure, il crée également le festival danceGATHERING en 2017 – espace de dance lab et d’événement pluridisciplinaire – qui a lieu tous les ans durant trois semaines au mois de février.

Au fil des années, il développe un projet artistique global, au sein duquel en filigrane, il associe, toujours avec respect, tous les aspects de la culture Yoruba. Avec sa compagnie, il continue son travail de création à travers de nombreux spectacles, du solo à des pièces de groupes, toujours en collaboration directe avec des artistes issus des arts visuels, des architectes, des musiciens ou des écrivains.

En 2017, il est invité au premier pavillon nigérian de la Biennale de Venise pour créer une installation vidéo intitulée Right here, right now.

En 2018, il crée en Allemagne la pièce Yuropa, actuellement en tournée, et en 2019 le solo Spirit Child.

En 2021, il créé la pièce collective re:incarnation et est également le chorégraphe invité pour le final du défilé de la Biennale de Lyon.

Qudus est aussi régulièrement professeur invité à Columbia College Chicago et à University of California Davis.

Il est actuellement artiste associé en résidence au sein du département « Arts, migrations and entreprenership » à l’Université de Floride – 2019-2022.

Distribution & coproductions

Conception et direction artistique : Qudus Onikeku

avec les danseurs et collaborateurs : Adila Omotosho, Ambrose Tjark, Angela Okolo, Bukunmi Olukitibi, Busayo Olowu, Faith Okoh, Joshua Gabriel, Obiajulu Sunday Ozegbe, Patience Ebute, Yemi Osokoya

Musique live : Olantunde Obajeun

Lumières : Mathew Yusuf

Costumes : Wack NG