SCIENCES. DE LA SYNTHÈSE D’IMAGES A LA RÉALITÉ VIRTUELLE AVEC BRUNO ARNALDI

Raconter des histoires au moyen d’entretiens avec des chercheuses et des chercheurs de toutes disciplines, les écouter exprimer leurs motivations, leurs passions, raconter leurs rencontres, leurs travaux, tel est l’objet de Voyages extraordinaires dans le monde des sciences, une série d’émissions créée par Jean-Louis Coatrieux, lui-même chercheur, co-animée par Félix Boulé et co-diffusée par Radio Laser et Unidivers.fr.

Informer, faire découvrir ces mondes qui dessinent ceux de demain, motiver les jeunes, filles et garçons, à s’engager sur ces chemins en toute liberté, voilà ce que nous cherchons avec ces Voyages. Des rencontres qui reprennent, après une pause contrainte par la situation sanitaire.

Bruno Arnaldi, après quelques années comme chercheur à l’INRIA, est depuis 1994 professeur d’informatique à l’INSA Rennes. Il a été parmi les premiers à introduire des modèles physiques dans les animations sur ordinateur lors de sa thèse en 1988. Il a dirigé pendant près de 15 ans le Projet SIAMES (Synthèse d’image, animation, modélisation et simulation) et a coordonné la plate-forme française dédiée à la Réalité Virtuelle. Il a été co-fondateur et Président de l’Association Française de ce domaine. Ecoutez-le :

Bruno fait partie de cette grande aventure de la recherche commencée dans les années 70-80 à Rennes avec le CCETT (Centre Commun d’Études en Télévision et Télécommunication) et à l’IRISA/Inria Rennes et plus que jamais en effervescence aujourd’hui autour des jeux vidéo, du cinéma et beaucoup d’autres domaines, de l’archéologie au médical. Écoutons-le nous raconter, à travers des anecdotes surprenantes et savoureuses, celles et ceux qui ont fait de cette histoire un virtuel bien réel !

Premières images de synthèse réalisées au CCETT (http://computergraphmuseum.free.fr/index.html)

Le projet franco-québécois INTROSPECT, illustré ici, vise à fournir aux archéologues de nouveaux outils de travail pour aller plus loin dans l’exploitation des images grâce à la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’impression 3D. © Inria – Irisa / Photo B. Arnaldi

Comme Noël est tout proche, Bruno vous a préparé un superbe cadeau : la 3e édition du traité de la réalité virtuelle édition (2006), un ouvrage collectif de plus de 2000 pages (eh oui !). Il peut être récupéré ici. Chacun, chacune peut le feuilleter et s’arrêter sur les chapitres qui l’intéresse. Et si vous souhaitez parcourir des images, visitez les sites : http://people.irisa.fr/Bruno.Arnaldi/, https://team.inria.fr/hybrid/

ou au milieu de la page les « bulletins de veille », 9 pages (recto-verso) faciles à lire sur le sujet et quelques liens pour en savoir plus : https://www.reseau-canope.fr/agence-$des-usages/realite-virtuelle.html

Bon Noël à toutes et à tous !

Jean-Louis Coatrieux est internationalement connu pour ses travaux en imagerie médicale, modélisation de systèmes complexes et intelligence artificielle. Il est aussi écrivain et a publié de nombreux ouvrages (romans, récits, nouvelles, essais, etc.) notamment aux éditions La Part Commune, Apogée et Riveneuve. Enfin, il collabore à Unidivers.fr sous sa double casquette lettres/sciences.

Félix Boulé anime sur Radio Laser une autre émission à succès « Et nous, liserons », cette fois littéraire, où il reçoit des autrices et auteurs de tous horizons.