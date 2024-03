Le label Warriorrecords sort ce 12 mars 2024 le clip du deuxième extrait de sa première compilation, RainboWarriors Vol 1 : « P.A.L.O.M.A » de Paloma, Rebeka Warrior et RAUMM. Après le morceau de la dj berlinoise Jennifer Touch, est dévoilé un morceau aux paroles intimes et aux sonorités new wave.

Créée à Paris en décembre 2020, la Maison Warrior est le label créé par la musicienne Rebeka Warrior, des groupes Sexy Sushi, Mansfield.TYA et Kompromat. Il défend la musique, la poésie et les expérimentations sonores à travers une grande diversité de styles : EBM, cold wave, new wave, techno, hardcore.

Curatée par Rebeka Warrior, RainboWarriors Vol 1 est la première compilation du label à paraître, en digital et vinyle (700 exemplaires), le 26 avril 2024. La musicienne réunit dans ce volume 15 artistes de tous horizons, la plupart venant de la scène queer et regroupée sous un même étendard dark et new wave. Pour l’artwork de la compil, Rebeka Warrior et M4R4 ont mises en image dans une version 3D poétique un poème de Laura Vazquez, « le moment de rien ». Parmi les artistes se trouve notamment la dj Jean Terichkova, que le public rennais adepte des musiques électroniques connaît bien puisqu’elle est membre du collectif du cru La Tangente. Voici la liste :

Baby Volcano (Swiss)

Belaria (France)

Borusiade (Germany)

Cate Hortl (France)

Dame Area (Spain)

Denuit (France)

Jean Terechkova (France)

Jennifer Touch (Germany)

Minuit Machine (France)

NNHMN (Germany)

Paloma, Rebeka Warrior & RAUMM (France)

PUTAS VAMPIRAS (Brazil)

S Y Z Y G Y X (USA)

Vimala Pons (France)

Zombie-Chang (Japan)

En attendant la sortie au printemps prochain, la Maison Warrior nous donne l’eau à la bouche avec la sortie d’un deuxième extrait d’une belle originalité aux sonorités sombres, dans la continuité du premier sorti début février 2024. C’est la productrice DJ berlinoise Jennifer Touch qui avait ouvert le bal avec le titre « Wasted Time ».

Il est maintenant temps de découvrir le deuxième extrait, d’un nouveau genre : « P.A.L.O.M.A » de Rebeka Warrior, RAUMM et Paloma, d’Hugo Bardin de son nom civil, lauréate de la première saison de Drag Race France. « Lorsque Rebeka Warrior m’a envoyé le texte de la chanson P.A.L.O.M.A j’ai eu la sensation qu’elle avait, plus que personne, sondé en moi quelque chose de profondément intime. Ces mots m’ont littéralement mis à nu », explique Paloma au sujet des paroles qui aborde son histoire, autant son ascension merveilleuse et fulgurante que la violence qui peut accompagner la médiatisation des drags-queens « J’ai eu envie de raconter mon histoire, de manière métaphorique bien sûr, de parler de la violence d’exposer sa création, de la jeter en pâture au monde. Nous, les queers, sommes des êtres habituellement peu médiatisés. Nos luttes, nos combats, nous les menons silencieusement, tapis, sans faire de bruit. Aujourd’hui la plateforme qui m’est donnée est immense. Et bien souvent cette plateforme m’a donné le vertige. »

C’est en 2020 que le réalisateur, scénariste et acteur Hugo Bardin crée Paloma, drag queen et personnage éponyme du court métrage qu’il réalise. Devenue la porte parole de toute une communauté depuis sa victoire à l’émission Drag Race France, Paloma a assuré une chronique dans Quotidien sur TMC, été au casting de The Walking Dead : Daryl Dixon et fait un carton avec sa chanson « Love, l’artère » qui recense plus d’1.5 millions de streams. Elle parcourt aujourd’hui la France avec son premier seule en scène, Paloma au Plurielles, dont le morceau « P.A.L.O.M.A » est joué en clôture du spectacle.

Dans le clip réalisé par Hugo Bardin et Olivier Calautti, on plonge dès les premières images dans un univers proche du post-apocalyptique. L’histoire du clip prend des allures de Frankenstein moderne quand P.A.L.O.M.A s’éveille dans un caisson sous le regard de Rebeka Warrior et RAUMM, et d’une équipe de rats de laboratoire en blouse blanche. Dans une tenue qui rappelle celle de Leeloo dans Le Cinquième élément de Luc Besson, la drag-queen se déplace dans ses espaces désaffectés.

Le label a également annoncé une tournée, d’avril à juillet prochain. Les premières dates :

Le 26 avril aux Nuits Botanique de Bruxelles : Baby Volcano, Cate Hortl et Rebeka Warrior

Le 3 mai à la Case à Chocs de Neuchâtel : Baby Volcano, NNHMN, Rebeka Warrior et Minuit Machine dj set

Le 4 mai au RexClub de Paris : Rebeka Warrior, Putas Vampiras, Jennifer Touch dj set et Ji-Min

Le 18 mai à La Laiterie de Strasbourg : Belaria, Rebeka Warrior et Minuit Machine Dj set

Les prochaines dates sont à venir !