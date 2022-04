RENNES SUD. RADIO LASER FÊTE SES 30 ANS DE LIBERTÉ

Radio Laser, 30 ans de radio libre, d’infos locales et de divertissement pour les habitantes et habitants des pays de vallons de vilaine et du sud de Rennes. A cette occasion, la radio associative de la fréquence 95.9 FM organise une semaine exceptionnelle du 9 au 13 mai 2022.

Les auditrices et auditeurs tenterons de remporter des centaines de cadeaux locaux et durables ! Nous diffuserons 30h de direct de jeux, d’échange et de partage, du lundi 9 mai au vendredi 13 mai sur le 95.9 FM, sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la radio, avec le hashtag #30ansRadioLaser.

30 ans d’encrage sur le territoire du sud de Rennes et son agglomération que Radio Laser souhaite fêter avec ses auditrices et auditeurs. En plus de ces nombreux cadeaux, la station organise des émissions délocalisées du 9 au 13 mai 2022 sur le territoire de Vallons de Haute Bretagne Communauté (VHBC). La radio a pour objectif de divertir et faire participer les habitantes et habitants dans des lieux festifs et/ou culturels du territoire.

Le lundi 9 mai, la science se délocalise au Chorus de Val d’Anast pour venir à la rencontre des jeunes. Le mardi, lors du marché traditionnel, Guichen c’était comment il y a 30 ans ? Ensuite, on fera la fête tous ensemble au Hyper U de Guichen, le mercredi après- midi. Le jeudi 12, Radio Laser s’invite au cœur du marché bio et à l’Accueil Breton de Guichen. Et pour finir la semaine, le vendredi 13 mai, rencontre intergénérationnelle à l’Ehpad la Crépinière de Guipry-Messac entre les jeunes écoliers et les anciens Guissacois.

Interviews de producteurs et de personnalités du coin ou encore prestations de groupes de musique locaux, il y en aura pour tous les goûts et pour petits et grands !

Pour l’année 2022, la station, défricheuse de nouveautés et média citoyen, continue de vous transmettre, chaque jour, une information positive de proximité. Grâce à ses 63 bénévoles, ses 6 salarié.e.e.s et ses partenaires locaux, Radio Laser vous accompagne toujours avec passion et bonne humeur sur un ton libre et décontracté, 7 jours sur 7 et 365 jours par an et ce, depuis 30 ans.

En voiture, au travail, à la maison ou sur le poste : 95.9 FM !

Au programme

À Guichen

sur les marchés, des temps de fête, avec invités et artistes : le mardi 9 mai, entre 10h et 12h, Place Georges Le Cornec le jeudi 11 mai en fin d’après-midi, rue du 11 novembre

Un plateau en direct de l’Hyper U, partenaire de longue date, le mercredi 10 mai de 14h à 18h.

L’équipe voyagera aussi, entre autres, à Guipry-Messac et Val d’Anast.

Plus d’infos sur www.radiolaser.fr

30 ans en chiffres

+ de 3 millions d’heures de diffusion

20 000 invités

15 000 jeunes initiés à la radio (ateliers)

1 000 bénévoles

90 animateurs formés à la Skol Radio

8 millions de visites sur le site internet (depuis 2000)

25 000 podcasts mis en ligne

12 000 litres de café consommés !

Photo : Mairie de Guichen