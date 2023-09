RAD’ART. Port-Louis, Locmiquélic et Riantec ouvrent leurs ateliers d’artistes

Rad’art – Ouverture d’ateliers d’artistes Le Tas de Sable Port-Louis Samedi 23 septembre, 14h00

Hey!!! Tu ne savais trop que faire le week-end prochain ? Envie d’exotisme, de rencontres ou de découvertes ? Un bon gros paquet d’artistes t’attend du côté de Lorient (ou tout juste en face, pour être plus précis: à Locmiquélic, Port-Louis et Riantec, pour l’être plus encore ! ).

Deux jours de folie totale pour tes yeux ! Près de 100 artistes ! Du talent à gogo (peut-être même un peu trop !) . Tu pourras les rencontrer tous si tu viens à vélo. A pied, tu en verras beaucoup quand même ! Ce sera l’occasion de beaux échanges, et surtout d’une régalade pour tes rétines. Et peut-être même que tu pourras frimer un peu, au retour, en accrochant un beau tableau dans ton salon…

Alors ?… Tu viens ? … C’est samedi 23 et dimanche 24 septembre. Si tu n’as pas trouvé le plan et que tu ne sais pas où se trouvent toutes ces merveilles : pas de panique, tu sauras vite où aller ! Trouves un atelier et tu trouveras tous les autres ! Je te donnes quelques adresses et ça devrait t’aider : à Locmiquélic, rue de la Douane; à Riantec, rue des écoles; à Port-Louis, Grande rue. Avec ça tu es tranquille et tu vas te régaler, crois-moi ! Ah oui: c’est de 14h à 19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche. Ça s’appelle « Rad’art », pour exprimer toute l’inventivité artistique qui s’est installée autour de cette Rade de Lorient.