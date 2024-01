Actuellement maire LR du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture par Gabriel Attal, nouveau Premier ministre.

Le ministère de la Culture a habitué les Français depuis plus de 10 ans à une valse filée de personnalités de qualité modérée et souvent incompétentes. La maire LR du 7e arrondissement de Paris est-elle la femme politique plus apte à mettre fin à cette hémorragie qualitative de ce ministère en déshérence ? Un ministère de la Culture qui a perdu le Nord depuis des années en dégradant les idéaux régulateurs républicains. Au demeurant, Rachida Dati a été nommée ce jeudi 11 janvier ministre de la Culture dans le gouvernement de Gabriel Attal, selon une information de nos confrères de BFMTV.

Rachida Dati remplace Rima Abdul Malak, fragilisée ces dernières semaines par l’affaire Depardieu et ses réticences relatives à la loi immigration. Rima Abdul Malak qui avait remplacé … qui avait remplacé … qui avait remplacé… Un situation de plus en plus dégradée – ou qui atteint aujourd’hui la nature réelle de l’ambition que la macronie entend conférer à ce ministère – qui est symptomatique de la dérive de la conception ou de l’absence de conception d’une vision culturelle globale, prospective et créatrice de et pour la France.

Biographie récente de Rachida Dati

De 2007 à 2009, Rachida Dati avait été ministre de la Justice durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Avant de devenir députée européenne jusqu’à 2019. Depuis 2021, l’élue à Paris est mise en examen pour « corruption » et « trafic d’influence » par un juge d’instruction financier parisien. Elle est soupçonnée d’avoir touché 900.000 euros sur trois ans (2009, 2010, 2011) de la part de Renault pour exercer une forme de lobbying au Parlement européen. Si elle reconnaît avoir touché cet argent, Rachida Dati conteste avoir exercé une quelconque mission de lobbying à Bruxelles pour le compte de Renault. Le Parquet national financier doit prendre des réquisitions dans les prochaines semaines.

Quel timing ! A point nommé pour l’intéressée et pour les gros éditeurs de presse proches du pouvoir qui doivent se frotter les mains à cette promesse d’une nouvelle augmentation de leurs aides au détriment du pluralisme.