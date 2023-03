Quistinic. Le village de Poul Fétan ouvre ses portes du XIX siècle au public

Le village de Poul-Fetan à Quistinic au cœur de la jolie vallée du Blavet dans le Morbihan ouvrira ses portes pour sa nouvelle saison le samedi 1er avril 2023. Visiter Poul-Fétan est bien plus qu’une visite ordinaire : c’est se plonger dans la vie d’autrefois, c’est vivre en 1850, c’est se retrouver en totale immersion dans le quotidien de nos ancêtres. Dans ce petit village breton resté authentique dans son site naturel, le public n’est pas seulement observateur, il est invité à participer aux nombreuses activités orchestrées par des animateurs costumés et au gestes d’antan.

Dans ce hameau de chaumières, niché dans un vallon verdoyant en pleine campagne morbihannaise à quelques km du bourg de Quistinic, Poul Fétan transporte le visiteur dans la vie du monde paysan du XIX siècle. La découverte est pédagogique, enrichissante et aussi ludique pour les plus jeunes qui peuvent aussi profiter des jeux traditionnels bretons en bois, installés à l’extérieur du village reconstitué, à proximité des prés du bétail. Il y en a pour tous les âges.

Ici, tout est fait pour nous faire oublier l’idée même de la modernité. Partout dans le village, sans trottoirs ni pavés, les maisons en pierre de pays et aux toits de chaume ouvrent leurs portes sur un sol en terre battue pour découvrir le mobilier breton : la grande table centrale, les bancs, la cheminée à l’âtre et son chaudron, les lits clos et les grandes armoires bretonnes. Les habitants et les artisans sont accueillants et perpétuent ici des gestes ancestraux. D’une demeure à l’autre, les visiteurs peuvent assister à la fabrication du pain, des crêpes au blé noir, de la bouillie de millet jusqu’à celle du beurre où à chaque fois une dégustation leurs est proposée. Il y a aussi l’atelier du tourneur de bois qui confectionne de petits objets : des jouets, des toupies devant le public, l’atelier de fabrication de bougies ou encore celui des cordes.

A l’extérieur, il y a les jardins qui sont cultivés aussi avec les légumes oubliés : le panais, le rutabaga, le topinambour, etc. Toutes les rencontres sont instructives. Il y a la bergère qui garde ses moutons, la paysanne qui file la laine et la brodeuse qui profite du beau temps, autant de moments auxquels les visiteurs sont invités à participer. Au lavoir, il y a les retrouvailles et les commérages des lavandières. Et puis la ferme avec tous ses animaux, le cheval de trait et sa charrette à tirer, le poulailler, les clapiers, les moutons et les chèvres, la soue et la mare à cochons avec la cuisson des pommes de terre, les ruches des abeilles et la fabrication du miel, etc. Les enfants pourront rencontrer les animaux dans un espace découverte, tout spécialement adapté pour eux. Ils pourront les nourrir et profiter des histoires contées en lien avec le village et ses habitants.

Il ne manque rien dans le village de Poul Fétan, il y a l’école d’autrefois avec le bureau du maître et son tableau noir, la boulangerie, le café au centre et son auberge où l’on peut faire une pause et se restaurer des saveurs locales au coin du feu, à moins que l’on préfère pique-niquer dans l’herbe. Le visiteur est libre de participer à l’une ou l’autre des animations, à toutes s’il le souhaite, d’y consacrer une demi-journée ou une journée entière à la découverte de Poul Fétan. Il organise son temps comme bon lui semble.

A Poul-Fetan chaque maison raconte l’âme de la Bretagne à travers les familles qui ont vécu ici voilà plus de 170 ans.

Le village de 1850 a accueilli 50 000 visiteurs en 2022. Cette année, cinq chaumières bénéficieront d’une réfection des toitures et du chaume. En avril 2022, Julien Danielo, talentueux auteur photographe, et son équipe, étaient présents au village pour réaliser le cliché d’une série de photos commandée par les Archives du Département, sur le thème des routes du Morbihan à travers l’Histoire.

Le conseil municipal de Quistinic envisage d’être à l’origine d’un livre sur l’histoire de Poul Fétan pour mieux comprendre l’investissement et l’aventure qu’ont vécu les habitants pour restaurer le lieu au cours du XXe siècle. Le projet, s’il aboutit, devrait ravir les habitants, toujours intéressés à l’idée de comprendre l’histoire du territoire sur lequel ils se sont installés. L’idée impliquerait aussi des témoignages des anciens qui ont vécu cette aventure humaine exceptionnelle, aux premières loges. (Illustration des travaux réalisés ci-dessous)

Infos pratiques

Le village de Poul Fétan à Quistinic (56)

est ouvert tous les jours de 10h30 à 19h : les mois d’avril, mai, juin et septembre

et de 10h15 à 19h15 en juillet et août

Visite libre ou guidée

Tarifs : Adultes 11,50€ – Enfants 6€ – Forfait famille à partir de 30€

Le programme détaillé sera transmis sur site le jour de la visite

Contact : 02 97 39 51 74 ou accueil@poul-fetan.bzh

Plus d’informations sur le village de Poul-Fetan

Réservation en ligne