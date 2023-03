Quintin célèbre la Fête des Tisserands les 5 et 6 août 2023

L’association les Amis du Tisserand à Quintin dans les Côtes d’Armor annonce la 31e édition de la fête des Tisserands les samedi 5 et dimanche 6 août 2023. Avec à la tête une nouvelle équipe organisatrice, la petite cité de caractère reconnue comme étant la cité des tisserands mettra à l’honneur le lin et les toiles fabriquées à Quintin pendant deux siècles. Elles étaient prisées des Espagnols et s’exportaient jusqu’aux Amériques. Unidivers revient sur le passé et le présent de Quintin.

Flora Guégan : coprésidente Catherine Vinot : coprésidente

C’est en 1992, que Quintin et l’association Les Amis des tisserands renouent avec leur riche passé de ville toilière en créant une fête populaire : la Fête des tisserands qui chaque année retrace l’histoire du lin. Depuis 2005, la fête d’une seule journée jusque-là, a évolué et a été organisée sur deux jours avec des nouveautés au programme : démonstrations de labours à l’ancienne, création du char fleuri, spectacles de rues et Fest Deiz, etc. Olivier Chastel a tenu la présidence de l’association pendant 17 ans. En ce début d’année 2023, il cède la place à une coprésidence : Flora Guégan et Catherine Vinot, qui reprennent ensemble le flambeau. Pour autant, Olivier Chastel ne quitte pas le tissu associatif : il souhaite se consacrer pleinement au festival de la gastronomie*.

Olivier Chastel

Quand on arrive à Quintin, le premier regard se pose sur l’imposant château du XVIIIe siècle avec sa grande muraille qui le relie à deux tours. Il évoque un passé de ville close, sise entre Armor et Argoat. Cependant au cœur de la ville, Quintin montre un visage différent et embelli par l’élégance architecturale des maisons en pans de bois du XVIe siècle et des demeures, des hôtels particuliers en granit. Ces derniers soulignent la richesse des négociants toiliers des des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont fait la fortune de Quintin.

Quintin possède en effet une véritable histoire tissée avec le lin. De 1650 à 1830, la cité médiévale costarmoricaine est en effet reconnue comme le centre commercial le plus important de la Manufacture des toiles dites : Toiles Bretagnes. Les toiles tissées à Quintin étaient renommées pour leur finesse et leur blancheur et exportées vers l’Amérique latine au départ du port de Saint-Malo. Aujourd’hui Quintin abrite un marché coloré, des commerces dynamiques dans des rues resserrées, des édifices religieux, des fontaines, des parcs ombragés avec une décoration florale de qualité. Chaque été, le patrimoine de la ville est célébré lors de la Fête des Tisserands et le lin est mis à l’honneur.

Cette année, la Fête des Tisserands se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 août. Les visiteurs sont invités à faire un formidable bond dans le passé. Ils découvriront le parcours et la transformation du lin, de la graine à la toile. La valorisation de ce savoir-faire sera mise à l’honneur tout le week-end avec les différentes animations : le marché d’art textile et de de l’artisanat, le dépôt de gerbe par la fileuse à la basilique, le défilé costumé avec le char du lin et sa reine, les spectacles de rues, les danses, l’animation musicales et le Fest-Deiz. Un temps fort autour de la création et de la mode est prévu deux fois, le samedi soir puis le dimanche après-midi : Le lin fait son show, pour un défilé de mode dans un lieu atypique, le magnifique écrin du Parc Roz Maria de la petite cité où des créateurs et créatrices avec leurs équipes accueilleront le public. Le nouveau bureau et ses nombreux bénévoles travaillent actuellement à la préparation de la fête, en conservant le même esprit, celui d’allier le traditionnel à la modernité.

























Une partie des membres et des bénévoles

Infos pratiques

“Les inscriptions au marché d’Art textile et de l’artisanat de la Fête des Tisserands, le dimanche 6 août, sont ouvertes. Pour les artistes, artisans et créateurs uniquement : Réservez vite votre emplacement : peut-être n’y en aura t-il pas pour tout le monde, la fête étant de plus en plus prisée. Attention : les espaces sont en rue, non couverts et c’est à vous d’apporter votre matériel.”

Demande de dossier d’inscription par mail fete.des.tisserands@gmail.com

À la date du 15 mars 2023, il restait encore de la place pour participer au défilé. L’association est aussi à la recherche d’une reine : adressez vos candidatures

Contact : 02 96 74 99 75

Inscription et contact par mail : fete.des.tisserands@gmail.com

La Fête des Tisserands se déroulera du samedi 05 août 2023 au dimanche 06 août 2023 de 10h00 à 19h00 à Quintin (22)

Accessible à tous, l’entrée est gratuite et l’ambiance festive et conviviale.

Quintin en profite pour annoncer trois autres animations dans la commune.

Vendredi 31 mars 2023 : loto, animé par Jacky à la salle des Fêtes

Dimanche 30 avril 2023: Les semailles à l’ancienne, au Parc Roz Maria

*Les samedi 10 et dimanche 11 juin 2023, le festival de la Gastronomie.