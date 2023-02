Quimperlé. La Loco, une tiers-lieu socioculturel dans l’ancienne halle de fret de la gare

L’association La Loco va transformer la Halle de fret de la gare de Quimperlé dans le Finistère pour en faire un lieu culturel de cohésion sociale. Le permis de construire a été accordé début février 2023 et les travaux qui débuteront en mai prochain devraient perdurer toute l’année pour aboutir à une ouverture au printemps 2024. Unidivers vous dit a quoi va ressembler ce lieu culturel.

Désaffectée depuis un demi-siècle, la halle de fret de la gare de Quimperlé a été rachetée en 2016 par Quimperlé Communauté. En juin 2022, les élus communautaires avaient lancé un appel à candidature pour développer un projet dans ce lieu emblématique. Le seul porteur de projet a montrer de l’intérêt pour ce bâtiment a été l’association La Loco.

L’association La Loco a le souhait d’en faire un lieu de vie socioculturel et intergénérationnel. Une fois remise sur ses rails, l’ancienne gare de fret sera transformée en un vaste espace culturel polyvalent qui offrira une salle de concert pouvant accueillir 600 personnes les weekends. Le programme s’adressera à toutes les générations : spectacles pour enfants, bals pour les aînés, concerts de musiques actuelles, etc.. Le lieu proposera également un espace de coworking et de formation aux métiers du spectacle et un bar de nuit pour valser ou pogoter pouvant accueillir 320 personnes.

L’association est née d’une idée commune du musicien Jean-Christian Klotz et de la commerciale et chanteuse Lucy Vintenat et leur envie de se lancer dans un projet culturel. Avec beaucoup d’énergie et d’ambition, ils embarquent avec eux d’autres volontaires dans l’aventure, chacun apportant son expérience professionnelle.

Jean-Christian Klotz en haut à gauche et Lucy Vintenat au premier plan

L’association s’articulera autour de plusieurs activités, dont la première est l’organisation d’événements pour promouvoir les jeunes artistes qui ont du mal à se faire une place dans un milieu que le Covid a certes impacté, mais qui est touché depuis des années. Les membres de La Loco souhaitent lutter contre l’inclusion professionnelle. Ils cultivent le projet de s’associer avec des travailleurs sociaux, des associations et des établissements scolaires et pourquoi pas se lancer dans de la formation pour transmettre les savoirs et les expériences des adhérents.

Le permis de construire a été accordé et les travaux commenceront en mai. La communauté de communes de Quimperlé reste propriétaire des lieux et l’association a signé un bail de trente ans. Les idées d’aménagement ne manquent pas aux membres de l’association. Ils imaginent déjà ce tiers-lieu décoré intérieurement comme une ancienne gare, façon Belle époque, avec de vieux wagons du début du XIX siècle dans lesquels le public sera invité à venir prendre un verre. Des vidéos représentant le monde entier défileront sur des écrans lorsque les participants regarderont le paysage défiler aux fenêtres.

L’Histoire de la Halle de fret de la gare de Quimperlé

La ligne de chemin de fer Quimperlé – Concarneau a été construite par tronçons entre 1903 et 1909, via la gare de Pont-Aven. C’était une voie métrique (écartement des rails plus étroit, soit de 1 mètre au lieu de 1,437 mètres pour les voies dites normales) et appartenant au réseau secondaire des Chemins de fer départementaux du Finistère. La ligne permettait, d’une part, des échanges commerciaux tel le commerce d’huîtres et de pommes et, d’autre part, elle est dédiée aux voyageurs réguliers et aux touristes.

Entre Quimperlé et Pont-Aven, le train parcourait 21 km dans une région vallonnée et traversait le fleuve côtier Bélon près de Pont Guily. Enchâssée dans un vallon latéral à la vallée de l’Aven, la ligne franchissait le fleuve côtier grâce à un viaduc construit en pierres soutenu par six arches et long de 95 mètres. La ligne desservait les communes de Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon, Pont-Aven, Névez, Trégunc, Lanriec et Concarneau.

Le train atteignait Concarneau en franchissant la vallée du Moros, puis longeait la ria pour desservir Concarneau-ville. A la jonction du quai Carnot et du quai de l’Aiguillon, elle permettait également la desserte portuaire. La ligne atteignait ensuite, au moyen d’une boucle en rampe et en tranchée, la gare de Concarneau. La halle de fret de Quimperlé était un point de ramassage important de pommes pour la fabrication du cidre à Quimper. La ligne a été définitivement fermée fin 1936.

De nos jours, seuls quelques chemins de promenade et bâtiments historiques subsistent. L’ancienne halle de marchandises de Quimperlé a cependant conservé tout son charme et se trouve en zone classée patrimoine remarquable de Quimperlé. Ce lieu fortement animé autrefois va retrouver sa dynamique, perdue au fil du temps, avec la création du tiers-lieu de l’association La Loco. « Nous souhaitons raviver la flamme de ce quartier, en créant un véritable point de rencontre entre les populations », souligne La Loco.

Infos Pratiques

L’association La Loco a ouvert une cagnotte en ligne. Elle remercie à l’avance tous les généreux donateurs qui y feront un don pour aider au projet de réhabilitation de la Halle de fret de Quimperlé. Pour faire un don à l’association La Loco

