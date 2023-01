Quimper. Yann Lagoutte, nouveau directeur de l’École de Broderie d’Art 

Yann Lagoutte est le nouveau directeur de l’École de Broderie d’Art de Quimper. Le styliste Pascal Jaouen remet les clés de l’institution qu’il a fondé à celui qui était professeur à l’école depuis 2004. Yann Lagoutte compte bien transmettre l’art de la broderie que lui a enseigné son prédécesseur dans la continuité de son travail en y apportant quelques nuances, plus intimistes.

On se souvient que le 25 septembre 2022, un défilé-spectacle avait enchanté le public. Il célébrait le départ à la retraite de Pascal Jaouen, fondateur de l’Ecole de Broderie d’Art à Quimper en 1995 et 27 années de création au service de la broderie, de la sauvegarde et de la transmission du patrimoine breton. Intitulé A-Galon, le défilé avait permis de revivre les temps forts de la carrière du brodeur-styliste dans une ambiance féérique et unique. Dans un tourbillon à paillettes, le public avait vu défiler 150 tenues, les plus emblématiques de son parcours et découvert les nouvelles créations brodées sur le thème des Quatre Saisons.

Mais n’ayez crainte, la broderie d’art a toujours de beaux jours devant elle avec Yann Lagoutte, désormais aux commandes de qui reprend fièrement le flambeau de l’institution réputée dans le monde entier, qui accueille des expositions régulièrement renouvelées ainsi qu’une très belle mercerie.

Yann Lagoutte

Loin d’être un débutant, Yann Legoutte brodait pour le plaisir quand il était jeune. Il l’a apprivoisé la broderie d’art en faisant partie du groupe Avel Mor de Roanne (Loire), d’où il est originaire. Il fait cependant des études en bijouterie et joaillerie. Mais quand Yann Lagoutte doit effectuer un stage en 2003 pour découvrir un métier artistique et artisanal, il choisit l’École de Broderie d’Art de Quimper. Fasciné, il l’intègre l’année suivante. Meilleur ouvrier de France en 2011, il était à la fois professeur et directeur artistique des collections Pascal Jaouen.

En tant que nouveau directeur, Yann Lagoutte désire pérenniser l’esprit de l’école car il est fier de son évolution et de la cohésion de l’équipe. L’école souhaite également organiser des événements plus intimistes que ceux des grands défilés, faire connaître la mercerie et son très large choix d’articles en vente pour se lancer dans la broderie, et proposer des expositions et des collections de pièces uniques brodées à la main.

2023 sera une année charnière. D’ores et déjà, deux grands événements sont programmés au sein de l’école : l’artiste local Ledentelier expose ses dessins semblable à s’y méprendre à de la dentelle jusqu’au 17 mars 2023 et, au printemps et jusqu’à la fin de l’été, des pièces exceptionnelles seront réalisés par des élèves de l’école pour un événement.

Outre l’école basée à Quimper, il y a 37 lieux de cours, stages et formations en Bretagne, en Vendée, dans le Maine et Loire et à Paris. Ils sont dispensés par neuf professeurs. En septembre 2022, 1096 personnes s’étaient inscrites pour apprendre à réaliser du fait-main, confectionner les broderies sur des costumes traditionnels, créer du linge de table, des tableaux, des pièces d’ameublement et customiser des vêtements.

Pascal Jaouen et l’histoire de l’École de Broderie d’Art

C’est parce que la création textile était une discipline mal connue de l’histoire de l’industrie et de l’artisanat breton et parce que la broderie fut un marqueur de richesse dans toute la société bretonne, que Pascal Jaouen est devenu l’acteur du renouveau de cet art.

Originaire de Quimperlé dans le Finistère, Pascal Jaouen s’émerveille très jeune devant les costumes traditionnels et les coiffes brodées à la main. La diversité des motifs et des techniques de broderie dans les différents pays de Bretagne le fascinent. En 1985, il intègre le cercle de Pont-l’Abbé et en devient le président. Membre de la Confédération War’l Leur, il participe à l’atelier de broderie où il fait ses premiers pas aux côtés d’une brodeuse chevronnée, Viviane Hélias. Il anime ensuite l’atelier « Le samedi du brodeur » au musée départemental breton à Quimper, puis effectue un travail de collectage de motifs et de techniques dans le pays de Cornouaille. Il est à la recherche de procédés et de points. Enfin, il suit une formation chez Lesage à Paris avec l’idée de se consacrer entièrement à sa passion de brodeur. Il quitte alors définitivement son métier de jardinier à Quimperlé, consciet de l’urgence de sauvegarder et de transmettre ce merveilleux savoir-faire des brodeurs bretons en voie de disparition.

Pascal Jaouen

Il crée en 1995 l’École de Broderie d’Art à Quimper dans le Finistère et donne du renouveau à la broderie traditionnelle. Brodeur styliste et facétieux, il inscrit la broderie traditionnelle dans notre époque avec des créations d’une modernité saisissante autour des vêtements, de l’art de la table et de la décoration. Il s’est fait connaître dans le haut de gamme du prêt à porter en invitant le public à découvrir ses collections en organisant des défilés spectacles. Aujourd’hui, ses créations habillent des hommes et des femmes qui n’hésitent pas à porter des vêtements qui ont une âme, car ses créations sont enracinées de manière subtile dans une tradition séculaire.

Avec l’École de Broderie d’Art, son objectif est d’apprivoiser la culture bretonne, ses traditions et son patrimoine pour la transmettre à ses élèves qu’ils soient débutants ou initiés pour découvrir la broderie Glazig, le passé empiétant, la broderie blanche, les jours anciens.

En février 2020, un espace d’exposition d’art textile nommé Baradoz-Paradis ouvrait ses portes au sein de l’Ecole de Broderie d’Art. Pascal Jaouen a également écrit un livre Mon chemin Glazig – Ma hent Glazig qui retrace les pièces les plus marquantes de l’aventure d’une vie, témoins d’un passé bien ancré dans l’avenir, et des broderies nées sous l’aiguille dansante du brodeur-styliste.

Infos pratiques

École de Broderie d’Art : 16, rue Haute, quartier Locmaria à Quimper.

La mercerie est ouverte du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h (fermés les jours fériés).

Contact : 02 98 95 23 66

Exposition Ledentelier du 17 Janvier au 17 Mars à retrouver : salle d’exposition Baradoz – Paradis de l’École de Broderie d’Art

