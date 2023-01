Quimper. Découvrez le naturisme avec Breizh Nat

Breizh Nat, association Nature et Naturisme sise à Quimper (Finistère), a été créée en 2020 afin de permettre aux personnes adeptes du naturisme de profiter d’une nature préservée. Parce que le naturisme est mal connu du plus grand nombre et que sa pratique fait l’objet de préjugés, de rumeurs, d’intolérance… Unidivers rappelle son origine, son évolution et vous présente ses adeptes avec leurs activités passées et… futures. Une rencontre avec celles et ceux pour qui la nudité rime autant avec confort que philosophie de vie.

Breizh Nat, l’Association Nature et Naturisme en Pays de Cornouaille, a été fondée il y a bientôt trois ans. Ses adhérents avaient pour objectif de permettre aux naturistes de la région de Quimper de vivre leur passion dans une région préservée alors que la demande augmentait et que seule l’Association Naturiste Finistérienne existait à Brest à cette époque. Dorénavant, elles sont deux à représenter le Finistère à la Fédération Nationale de Naturisme (FFN) qui regroupe également les campings agréés pour la pratique du naturisme avec la licence individuelle obligatoire pour l’éthique.

Par définition, le naturisme est un mode de vie impliquant une doctrine qui préconise le retour à la nature, la vie en commun, la pratique de sports et d’activités avec la suppression des vêtements. Au fil des années, le naturisme a évolué. Malgré le fait qu’il soit de moins en moins tabou, son sujet divise toujours les opinions, la faute notamment aux idées reçues.

Pourtant les adeptes assurent que les bienfaits sont nombreux pour la santé : d’abord d’un point de vue physique, se démunir de tous ses vêtements permet d’être moins compressé dans ces derniers et facilite la circulation sanguine. Ensuite, le fait de s’exposer dans le plus simple appareil au soleil, en plus de l’esthétique du bronzage intégral, facilite le plein de vitamine D, excellente pour la santé et pour l’ossature. Le naturisme fait aussi du bien à l’esprit. Le fait d’être nu, d’abord face à soi-même puis face aux autres, permet de mieux s’assumer et d’accepter son corps, et ainsi de gagner en confiance en soi. Enfin, être nu pour dormir est recommandé pour un meilleur sommeil. Cela nous permet de pouvoir sécréter en toute quiétude nos hormones anti-âge ainsi que la mélatonine, l’hormone du sommeil.

Histoire du naturisme

On entend parler pour la première fois de naturisme au début du XXe siècle. C’est en Allemagne que le mouvement allie nudisme et naturisme autour des villes d’eaux et de cures. La pratique de la nudité en public en Allemagne, antérieure au naturisme, est détachée de toute connotation sexuelle. En France, il faut attendre l’entre-deux-guerres pour qu’un mouvement naturiste valorise le nudisme et se dessine. Le naturisme se développe réellement en France dans les années 50, faisant de notre pays la première destination naturiste au monde. À cette période, on comprend que le nudisme ne rime pas obligatoirement avec naturisme, mais qu’il libère le corps de toute contrainte et qu’il s’insère naturellement dans la pensée naturiste.

C’est précisément en 1956, que la première plage naturiste voit le jour à Montalivet (Gironde), puis dans les années 70, voire 80 pour la plupart des autres plages naturistes en France. Leur développement est facilité par l’après-68 marqué par la révolution sexuelle et le mouvement hippie à la recherche d’un autre mode de vie. La première grande structure voit le jour dans le Sud-Est de la France au Cap d’Agde. Les débuts demeurent cependant difficiles par rapport aux mentalités de l’époque. Le film Le gendarme de Saint-Tropez illustre parfaitement la chasse aux nudistes, en fait bien réelle puisqu’un arrêté préfectoral, édicté en 1963, interdisait le nudisme dans le département du Var. Longtemps l’amalgame a perduré entre nudisme et naturisme.

À notre époque

Un bond vers la tendance naturiste est enregistré l’été 2019 avec 54% des Français interrogés qui affirment avoir déjà pratiqué le tourisme dénudé au moins une fois, sachant qu’en 2016 ils n’étaient que 39%. Les chiffres de 2022 indiquent 15 000 naturistes licenciés répartis dans seize régions et recensent plus de 2,1 millions de pratiquants réguliers en France.

Entre l’officiel, l’officieux et le toléré, il est difficile d’avoir un chiffre exact, mais on compte une quinzaine de plages en Bretagne accueillant les adeptes du naturisme. Elles sont réparties tout le long du littoral car ce n’est pas toujours évident pour les municipalités de faire cohabiter « les textiles et les naturistes » : Plérin, Lannion et Erquy (qui serait la plus belle plage) dans les Côtes d’Armor ; Trégunc, Fouesnant, Tréguennec et Le Cozon dans le Finistère ; Ploemeur, Erdeven, Etel, Saint-Gildas-de-Rhuys et Arzon dans le Morbihan ; Saint-Coulomb et Saint-Lunaire pour l’Ille-et- Vilaine.

Aujourd’hui encore, Michèle Charles-Dominé, présidente de l’antenne Bretagne de la FFN, souhaiterait qu’il y ait davantage d’endroits naturistes et plus de tolérance en général. La FFN est pourtant active. Elle organise des événements, comme :

des expositions photos, campagnes réalisées par un photographe professionnel qui met en scène des modèles avec des interviews de naturistes ou non naturistes, le but étant de casser les préjugés et de lutter contre le body-shaming (la honte de son corps) parce que les corps ne rentrent pas toujours dans les normes que nous renvoient la société, la mode et la publicité, des événements réguliers, comme les cyclos nus, les randos nues, des compétitions de gala de natation, où chaque fédération est représentée, des représentations théâtrales consacrées à tous les naturistes, dans laquelle acteurs et spectateurs sont nus, etc.

Les associations et la FFN travaillent ensemble pour soutenir cette manière de vivre en harmonie avec la nature, légale et légitime.

Pour sa 3e édition dans la capitale bretonne, la Cyclonudista, défilé de cyclistes nus était de retour le 10 septembre dernier. Après un pique-nique dans le parc des Gayeulles, la centaine de participants s’étaient élancés pour une balade en ville l’après-midi. Comme à chaque fois, l’événement à Rennes est festif mais aussi revendicatif.

Les membres de Breizh Nat rappellent qu’à la différence du nudisme, le naturisme double le fait d’être nu par un projet de société. « C’est vivre la nature en accord avec la nudité en commun dans un cadre établi où la règle est de vivre nu dans un espace autorisé par la loi. C’est faire nu ce que les autres font vêtus. Le naturisme ne se pratique pas, il se vit. » Il est urgent aujourd’hui de rompre avec les clichés sur le naturisme, démontrer la différence entre le naturisme et l’exhibition.

Les animations de l’association quimpéroise ont été riches et variées en 2022 : sorties sur les plages en juin et juillet, pique-nique convivial sur la plage de Kerlec à Fouesnant (29), séjour sur une île du Finistère-Nord en partenariat avec la FFN. Sorties aquaforme à la piscine et séances naturistes de relaxation ont rencontré un succès de fréquentation, notamment au manoir de Kerdevot à Ergué-Gabéric (29) et à l’hôtel Latitude Ouest à Locronan (29). En novembre, une journée nettoyage de l’environnement a réuni les adhérents pour ramasser les déchets sur la plage naturiste de Tréguennec.

Son programme pour la première partie de 2023 :

Le 28 janvier : Après-midi galette des rois puis piscine à Ergué-Gabéric

Les 25 février, 25 mars, 22 avril et 13 mai : Séances piscine à Ergué-Gabéric

Séances piscine à Ergué-Gabéric Les 17 et 18 juin : Projet de week-end sur une île du Finistère

Du 26 août au 2 septembre : projet d’un séjour dans un centre naturiste commercial (un hébergement de tourisme naturiste commercial qui accueille les naturistes, par opposition aux clubs naturistes, qui eux sont des associations.)

INFOS PRATIQUES

Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire : Breizh Nat Association Nature et Naturisme de Quimper-Finistère : contact par mail : Breizhnat.bn@gmail.com

