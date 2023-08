Quiberon Auray. Détour d’Art : sortez des sentiers battus du 3 juillet au 17 septembre 2023

Chaque année, dans la Baie de Quiberon, Morbihan, Détour d’Art invite à découvrir les trésors des chapelles, églises et autres patrimoines religieux bretons. Simple curieux ou véritable passionné, prenez le temps d’explorer les grands lieux d’histoire et les plus insolites, d’admirer de belles architectures, d’écouter les histoires locales, de plonger dans une peinture médiévale, de faire un tête-à-tête avec une statue ancienne, une sieste à l’ombre d’une chapelle…

Détour d’Art vous offre la possibilité de créer votre balade découverte, de suivre une visite guidée, de randonner ou d’enfourcher votre vélo, de jouer à résoudre des enquêtes ou d’assister à un concert.

Visites libres et gratuites : Plongez dans 900 ans d’histoire et d’architecture religieuse en Bretagne. Faites votre choix parmi 23 sites à visiter et créez votre balade découverte.

6 jeux de piste famille « Les Clés du Temps »: Saurez-vous trouver… le lieu de la découverte de la statue de sainte Anne ? Le prénom de la princesse du chevalier pétrifié ? Le trésor caché du seigneur local ? Les dates oubliées de la chapelle Sainte-Avoye ? Une seule manière de le savoir… Menez l’enquête dans des lieux chargés d’histoire. Découvrez les jeux de piste

Nouveauté 2023 : Apéros patrimoine et ateliers de création artistique

Durée : environ 1h / 1h30 avec dégustation. Découvrir la programmation

Apéros patrimoine : Véritables moments d’échanges, les apéros patrimoine vous permettront de visiter les édifices sous un angle spécifique et vous permettrons d’appréhender certaines thématiques plus en détail. En compagnie d’un guide ou d’un conférencier, vous serez plongés dans l’histoire et le patrimoine tout en dégustant des gourmandises locales !

Ateliers de création artistiques : Calligraphie, fenêtre augmentée, smart city, vitrail… des ateliers pour petits et grands ! Découvrir la programmation

Pratique

Carte Détour d’Art gratuite dans les offices de tourisme

Document de visite français/anglais en consultation sur place

Fiches de randonnées disponibles sur notre site internet (en téléchargement) ou dans les offices de tourisme (en vente)

Jeux à l’unité disponibles à 1€ et pochette de 6 jeux disponible à 6€ dans les offices de tourisme



Réservation : Office de Tourisme Auray Communauté 20 rue du Lait 56400 AURAY

0297240975

infos@auray-tourisme.com

Plus d’informations sur le site : www.detourdart.com et dans les Offices de tourisme.