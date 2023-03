Quiberon Appétit : Tu me trouveras dans la cuisine, au Palais des Congrès Louison Bodet

L’association Tu me trouveras dans la Cuisine organise le pop-up culinaire Quiberon Appétit au Palais des Congrès Louison Bodet, les samedi 1er et dimanche 2 avril 2023. Pendant deux jours, une vingtaine de chefs de la nouvelle vague culinaire bretonne, accompagnée de producteurs locaux pour proposer des tapas gastronomiques. L’occasion est de faire découvrir leur cuisine et de profiter d’un moment de convivialité.

Anouck et Joris Delanghe de l’association Tu me trouveras dans la cuisine

Tu me trouveras dans la cuisine, c’est ainsi que se nomme l’association, dite de loisirs, du couple de restaurateurs, Anouck et Joris Delanghe. Un drôle de nom pour une association, sauf quand on connaît l’origine. Cette désignation atypique provient de la réponse apportée par Joris le restaurateur de La Maison Blanche aux volets bleus à Crédin (56) à chaque fois qu’on lui demande : « Joris, où es- tu ? », le chef cuisinier répond : « Tu me trouveras dans la cuisine ». C’est aussi simple que ça !

L’association fait parler d’elle en créant des événements éphémères et culinaires sur son territoire, dans le département du Morbihan. La première édition, Josselin Appétit, s’est déroulée le dimanche 18 septembre 2022, profitant ainsi des Journées Nationales du Patrimoine pour démontrer que la cuisine fait aussi partie de notre patrimoine. Anouck et Joris Delanghe avaient choisi de cuisiner des tapas bretonnes au fromage en utilisant le fondant, produit avec le lait des trois élevages distincts de vaches laitières de la ferme Lintan de Bréhan (56). Une cuisine à l’image de ce que le couple propose toute l’année dans son établissement dans lequel sont proposés autre plats de saison. Leur cuisine est pure avec des saveurs et ingrédients naturels, aussi bien pour la viande, les poissons, les crustacés et les fruits de mer, que pour les légumes.

Pour Josselin Appétit, six grands chefs, répartis dans deux lieux phares du patrimoine josselinais (la maison des Porches et la cour du château de Rohan), étaient sortis de leur cuisine pour partager un moment convivial avec les consommateurs. Ils et elles avaient cuisiné en direct des tapas bretonnes, assortiments de petites entrées servies le plus souvent à l’apéritif, devant des visiteurs éblouis. Chaque chef avait utilisé les produits de son choix, issus de ses producteurs locaux préférés.

Fort de ce premier succès, Tu me trouveras dans la cuisine avait organisé une seconde rencontre samedi 15 octobre 2022 à la Halle aux poissons de Vannes (56).

L’association signera sa 3e édition d’événément de cuisine éphémère avec Quiberon Appétit. Seront proposées des tapas bretonnes confectionnées avec soin par 22 cheffes et chefs ainsi que des productrices et producteurs de la région. « Pendant deux jours, les professionnels de la nouvelle vague culinaire bretonne et producteurs de la région se réunissent pour vous proposer des Tapas Gastronomiques à 7€50. Un bon moyen de découvrir leur cuisine et surtout de profiter d’un moment de convivialité tous ensemble. Venez découvrir cet événement convivial et partager un beau et bon moment de vraie cuisine », explique Anouck Delanghe.

Ils seront six à être présents les samedi et dimanche :

Erwann Le Pogam du restaurant Itsasoa de Carnac (56). Avec un nom qui signifie « la mer » en langue basque, le cuisinier adresse un clin d’œil à ses origines. Seul le nom est basque, car sa cuisine est quant à elle belle et bien bretonne. Il utilise la pêche, les herbes sauvages et les fleurs du littoral morbihannais dans sa cuisine.

Parmi les présents, vous retrouverez également Nanek de Pluneret (56), une cuisine entièrement faite maison version street food, avec vente à emporter. Ainsi que trois restaurants de Quiberon (56) : L’Atelier de Mathieu, la pâtisserie bio ; Le Sofitel, les fruits de mer et poissons du chef Patrick Barbin ; Chez Homard, une cuisine française et internationale avec des plats japonais de saison.

Sans oublier une bonne boisson pour se désaltérer pendant après la dégustation. Pour cela, Tu me trouveras en cuisine fait appel à la micro-brasserie Seal de Pluneret (56).

Samedi 1er Avril 2023, seront présents L’Ancolie de Rochefort-en-Terre (56) ou la cuisine gastronomique du chef Kevin Hardy ; la cuisine de terroir de Granit de Plouharnel (56) ; les huîtres, coquillages et crustacés de Maison Quintin de Saint-Philibert (56) ; Les l’épicerie fine Pépins de Erdeven (56) ; Pokoù de Éréac (22), du pur jus de fruits et du pain au levain ; Les Voiles de Plouharnel (56), un bar à cocktails avec les saveurs de la terre et de la mer.

Dimanche 2 Avril 2023.

Les légumes des producteurs locaux seront les stars de l’assiette avec Romain Le Cordroch de Bvañ de Vannes (56). Et les bouillons et marinades dans tous les plats, viandes et poissons. Le cuistot prépare ses tapas avec la ferme Trevero de Sérent (56) et les produits issus de ses cultures : cinq sortes de farine, huile de colza, lentilles, etc.

Mais aussi : Brume de Quiberon, une cuisine bistro faite avec des produits frais et locaux ; Empreinte de Vannes, une biodynamie en circuit court ; France Haliotis de Plouguerneau (29), un producteur d’ormeaux en pleine mer nourris exclusivement aux algues récoltées localement à la main, Iodé à Vannes pour savourer la Bretagne, entre générosité et raffinement ; Haut-Linage de Penmarc’h (29), une restauration gastronomique ; Maison Cachée de Rochefort-en-Terre, une cuisine intimiste et de l’instant ; la cuisine maison, locale et bio Ripailles de Brest (29) ; Sao Kevin Gourret de Quimper (29), la cuisine d’instinct et d’instant. Et pour finir, Vivace de Trebeurden (22) proposera une cuisine dynamique, engagée et française de produits frais et locaux.

« Nos amis photographes seront présents pour capturer les images de cet événement, dont le photographe culinaire Sam Jacques de cet événement. Au plaisir de vous accueillir et de tisser des liens entre nous tous », ajoute Anouck.

Le livre de cuisine Tapas & Pintxos de Bretagne écrit par Anouck et Joris Delanghe sera proposé pour la somme de 32 euros.

Quiberon Appétit, les 1er et 2 avril 2023 de 12h à 15h, Palais de Congrès, Espace Louison Bobet à Quiberon (56)

Contact : 06 76 85 24 94