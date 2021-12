LA P’TITE PLANCHE REMET LE PALET BRETON AU GOÛT DU JOUR À RENNES

La P’tite Planche cherche à faire découvrir le palet breton au plus grand nombre en l’accompagnant d’événements conviviaux et culturels. Lancée en 2019 entre Paris et Rennes, l’association était lauréate du budget participatif de la ville de Rennes en 2021, avec pour projet l’ouverture prochaine d’un lieu dédié au palet dans la capitale bretonne. Rencontre avec ces amoureux de la planche bretonne bien décidés à la remettre au goût du jour.

La P’tite Planche s’active depuis 2019 en proposant régulièrement des rendez-vous autour du palet breton. Cet équivalent local de la pétanque n’a rien à envier à son cousin provençal en matière de convivialité, de partage transgénérationnel et de débats houleux sur qui est le plus proche du “petit”, appelé “le maître” sur la planche bretonne. « Dans l’association, certains ont depuis toujours dans le garage familial une planche à palet qui sort à chaque réunion de famille », explique Colas Mérand, président de l’association. Le jeune homme de 30 ans a quant à lui une pratique plus récente du fameux jeu breton, qui correspond à son arrivée à Rennes pour ses études. « Avec mon colocataire de l’époque, on s’était achetés une planche et on s’est mis à aller jouer tous les jours, place du Parlement. » Ces expériences variées ont constitué le terreau d’un amour inconditionnel de la planche qui, dans son horizontalité, met sur un pied d’égalité l’ensemble des participants. « Il y a un côté magique au palet. Tu te retrouves autour de la planche, et tu repars avec des copains », affirme le passionné.

Colas Mérand, président de La P’tite Planche, Benjamin Charles, trésorier, et Simon Michel, adhérent de l’association.

Le palet breton à la conquête de la capitale

En 2019, les trois futurs fondateurs de La P’tite Planche, Colas Mérand, Corentin Beaudaire et Benjamin Boin, partent s’installer à Paris, planche à palet sous le bras. « Les gens dans la rue nous regardaient bizarrement au départ, en voyant trois bonshommes lancer des trucs sur une planche », se rappelle Colas, amusé. « Petit à petit, on s’est rendus compte que ça rassemblait. Les gens venaient nous interroger, voulaient essayer », poursuit-il. L’idée naît alors rapidement de se fédérer au sein d’une association pour organiser régulièrement des sessions de palet dans la capitale, mais aussi des animations dans le cadre d’événements de plus grande ampleur, comme le festival La Route du Rock à Saint-Malo à l’été 2019.

La P’tite Planche est active à Paris depuis 2019. L’antenne parisienne est désormais gérée par Alessandro Evola, secrétaire de l’association.

Dans sa logique portée davantage sur le loisir que sur le sport, le nouveau rendez-vous palet séduit d’abord beaucoup de Rennais exilés à Paris. L’association investit les parcs et autres tiers-lieux de la capitale, comme le Marché Pop ou le TEP de Ménilmontant. « Ça a pris très vite à Paris, on est passés de trois à 50 adhérents », précise Colas. Les premiers froids approchant, les palettistes trouvent refuge au bar Le Truskel, tenu par un ancien Rennais. La cave est mise à disposition pour les joueurs, et le matériel est hébergé par l’établissement. Cette première installation en intérieur fera cogiter les fondateurs de La P’tite Planche : n’est-ce pas un comble d’avoir à aller jusqu’à Paris pour pouvoir jouer au palet breton toute l’année ?

La P’tite Planche, retour triomphal au pays

Au bout de deux ans d’activités principalement à Paris, La P’tite Planche relocalise son siège social à Rennes, avec Colas Mérand toujours, et un nouveau trésorier rennais, Benjamin Charles. La branche parisienne, gérée par le secrétaire Alessandro Evola, poursuit tout de même ses sessions hebdomadaires au Point Éphémère, et s’associe régulièrement à des événements, au Sample de Bagnolet par exemple. Une branche réunionnaise est aussi en projet, sous l’impulsion d’un des fondateurs, Corentin Beaudaire.

À Rennes, La P’tite Planche ne demandait qu’à prendre. Hormis le Cercle Paul Bert Palet, un club principalement axé sur la compétition, le palet est encore très peu structuré à Rennes. « Ce qu’on propose, c’est de se rassembler pour jouer tous ensemble et se rencontrer, au lieu d’être chacun dans un coin de parc », explique Colas Mérand. Et ça marche ! La P’tite Planche compte désormais 150 adhérents, équitablement répartis entre Rennes et Paris.

Colas Mérand, président de l’association La P’tite Planche.

Il y a du pain sur la p’tite planche à l’hôtel Pasteur, où l’association a pu installer des bureaux temporaires de septembre à décembre 2021.

La P’tite Planche propose son matériel à la location. Il est mis à disposition gratuitement pour les adhérents de l’association.

L’identité visuelle de La P’tite Planche a été conçue par Brut de Pomme, agence de communication solidaire qui accompagne l’association.

La P’tite Planche propose une gamme de vêtements chinés et floqués à leurs couleurs.

La P’tite Planche est partenaire du magasin David Jeux, installé en Ille-et-Vilaine à Martigné-Ferchaud. Pour un expert de la fonte, ça ne s’invente pas ! © Nora Fontaine

En plus des sessions hebdomadaires, organisées aux prairies Saint-Martin ou au café de Rennes, l’association est contactée régulièrement pour organiser des tournois dans différents lieux qui s’y prêtent : au bar Le Gazoline, bien connu depuis longtemps déjà pour les parties de palet qui rythment sa terrasse, à L’Amrok, ou encore à la base nautique des P’tits Bateaux. La P’tite Planche propose également la mise à disposition de matériel ou l’organisation d’animations pour des particuliers ou des entreprises. Dernièrement, elle faisait jouer les employés des Champs Libres à leur pause déjeuner.

La P’tite Planche à la Halle Martenot, Rennes, 28 novembre 2021 © Nora Fontaine

Le 28 novembre 2021, La P’tite Planche organisait un grand tournoi de palet à la halle Martenot dans le centre de Rennes, à l’endroit même où s’est tenue pendant des années la coupe de France de palet. Près de 130 joueurs, dont certains avaient même participé à dernière édition de la coupe en 1982, s’affrontent toute la journée dans la bonne humeur. Au moins 200 personnes y passent simplement pour assister à une partie, boire une bière bretonne de chez Biozh ou manger un morceau, découvrir les stands de créateurs et créatrices, ou encore danser au son des DJs rennais invités pour l’occasion, comme à chaque événement de l’association. Colas Mérand précise être autant en contact avec le service des sports qu’avec le service culture de la Ville de Rennes.

Car La P’tite Planche ne cherche pas seulement à mettre en avant le palet breton, mais bien à créer autour du jeu des moments de divertissement et de convivialité. « Après les confinements les gens avaient envie de se retrouver ensemble dehors. Le palet est un super moyen pour ça, alors l’asso a eu beaucoup de succès à ce moment », témoigne Colas Mérand. Un palet culturel donc, tout autant qu’un palet social. La prochaine action de l’association est d’ailleurs une collecte de matériel de palet usagé qui sera remis à neuf puis confié à Relais centre ville pour être redistribué aux jeunes dans le besoin.

Un lieu dédié au palet à Rennes

Déjà forte de ces premiers succès auprès du public, l’activité rennaise de La P’tite Planche s’apprête à prendre une tout autre dimension, puisque dans la foulée de son transfert en Bretagne, l’association a remporté le budget participatif 2021 de la Ville de Rennes. Une enveloppe de 250 000 € lui est donc allouée pour ouvrir et gérer un lieu dédié au palet. « C’est quelque chose qui n’existait pas à Rennes : pouvoir jouer au palet à l’intérieur en hiver », déplore Colas Mérand. « Le palettiste est frustré les mois où il fait froid et qu’il pleut. Or, à Rennes, c’est souvent. Le fait d’avoir trouvé un endroit en intérieur à Paris nous a permis de jouer toute l’année. C’est ce qu’on essaie de faire à présent à Rennes », continue-t-il.

Le fameux palodrome, prévu pour 2022, sera « un lieu pour venir jouer au palet, mais aussi manger une galette saucisse, et pourquoi pas voir un concert, une conférence, une exposition, tout est possible ! », s’enthousiasme Colas, dont les inspirations se trouvent plutôt du côté des tiers-lieux culturels, telle la ferme de Quincé à Rennes, que de celui des infrastructures sportives. « Aujourd’hui, on y travaille tous les jours », complète-t-il.

