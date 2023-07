Rennes. Le programme de l’Opéra pour la saison 2023-2024 est annoncé

Découvrez ici le programme tant attendu concocté par l’Opéra de Rennes pour la prochaine saison 2023-2024 !

Quelques jours après l’annonce de la prochaine saison de l’Orchestre national de Bretagne, c’était au tour de l’Opéra de Rennes de réjouir notre imaginaire en nous faisant découvrir en avant-première, le programme des festivités à venir.

Mathieu Rietzler, le directeur des lieux, arborait un franc sourire à la perspective de nous annoncer tout ce que la future saison nous réservait de surprises. Ce sourire, nous l’avons pris à notre compte en découvrant un menu tout à fait alléchant. Le premier motif de réjouissance est (enfin) la présentation d’une passion selon Saint Mathieu de J.S. Bach. Ce souhait, nous l’avions exprimé auprès de Damien Guillon le jour même où était donnée une autre passion, celle selon Saint Jean et sa réponse sans ambages avait été de nous rappeler que cette œuvre importante nécessite deux chœurs séparés et qu’une telle organisation est réellement complexe. Il semble donc que tous les écueils aient été franchis et c’est les vendredi et samedi 22 et 23 mars 2024 que nous aurons le privilège d’entendre cette passion dont sont dignes tous les superlatifs.

Dans le domaine plus strict de l’opéra, la présence d’une œuvre de Berlioz nous a interrogé et nous attendrons avec curiosité Béatrice et Bénédict dimanche 12 novembre 2023 à 16h, puis mardi 14 et jeudi 16 novembre à 20h et enfin samedi 18 novembre à 18h, œuvre peu connue et qui conte les amours tumultueuses des deux rôles titres. La mise en scène sera confiée à Pierre Emmanuel Rousseau, lequel, fort d’une verve comique reconnue, saura alterner avec talent les parties chantées, parlées, et même dansées. Le domaine musical sera placé entre les mains du chef Sacha Goetzel à la tête de l’ONB qui fait, à cette occasion, un retour dans des lieux qui lui sont familiers.

Puisqu’il semble que cette future saison donne une place importante à la musique baroque, comment s’étonner de la programmation du Couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi les 1er, 3, 5, 7 et 8 octobre 2023. Création d’un véritable génie de la musique, qui produit ses premières œuvres à 15 ans, ce couronnement réhabilite par le triomphe de l’amour, l’histoire d’une femme ambitieuse et intrigante, épouse de deux empereurs romains, Othon et Néron, réussissant à garder la tête hors de l’eau alors qu’elle nage dans un des pires paniers de crabes de l’Antiquité. Elle a laissé le souvenir de ses bains dans le lait de cent ânesses qu’elle faisait traire chaque jour, préservant une beauté que tout le monde antique célébrait. Damien Guillon et son Banquet Céleste apporteront une vision personnelle et sensible à la direction d’une œuvre inspirée des Annales de Tacite, mise en livret par Francesco Busenello et créée en 1643. La mise en scène sera confiée à Ted Hufman. Cette coproduction des opéras de Rennes, Valence, Toulon et enfin Cologne avait causé une véritable surprise lors du festival d’Aix en 2022 et avait à ce titre, reçu du public comme de la presse spécialisée, des critiques dithyrambiques.

La Chauve-Souris de Johann Strauss II retrouvera la scène en 2024, mais cette fois avec du public, les 29 et 31 janvier, puis le 2, le 4, et le 6 février. Nous avions eu le privilège d’assister à une représentation en tout petit comité lors de la période de Covid et cela nous incite à vous recommander chaudement cette soirée musicale. C’est beau, c’est drôle et pétillant comme du champagne et le décor est particulièrement séduisant. C’est également l’occasion pour le remarquable chœur Mélismes et l’Orchestre national de Bretagne de se retrouver dans une fructueuse collaboration. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter l’article publié à cette époque et bien sûr, le site de l’opéra pour vos réservations.

Ce n’est pas que nous ayons gardé le meilleur pour la fin, car il y a bien d’autres événements à découvrir dans le programme de la prochaine édition, mais comment ne pas évoquer Tosca qui sera donné en fin de saison, et qui plus est, retransmit sur écran géant place de la Mairie. C’est une fabuleuse perspective. Le chef d’œuvre incontesté du maître Giacomo Puccini dont on célébrera en même temps le centenaire de la mort, nous permettra de retrouver la divine Myrto Papatanasiu que les Rennais avaient follement ovationnée lors de son inoubliable prestation dans La Traviata de Verdi. Dommage que cet opéra ne compte pour la soprano qu’un seul grand air, « Vissi d’arte vissi d’amore », mais cela n’empêchera en rien les auditeurs de s’émerveiller devant les qualités de tragédienne de la cantatrice.

Dans le domaine de la création pure, nous piaffons déjà de curiosité pour Les ailes du désir, opéra d’Othman Louati, basé sur ce monument du cinéma qu’est le film de Wim Wenders à l’occasion duquel tous les créateurs de La co[opéra]tive auront apporté leur pierre et illustré la pérégrination onirique de deux anges, arpentant le Berlin du mur et veillant sur les humains. C’est en mai 2024, du 14 au 18 que vous pourrez découvrir, sous la baguette de Fiona Mombet, la mise en scène de Grégory Voillemet d’après une idée originale de Johanny Bert.

En mars 2024, le 29 et le 30, bien des parents seraient inspirés en envoyant leurs ados écouter l’opéra de Joséphine Stephenson, composé en 2019 et qui parle de l’addiction aux réseaux sociaux, voilà vraiment un thème d’actualité susceptible de plaire aux jeunes, et plus encore lorsque on sait que le titre en est Narcisse. Sans commentaire !

Au fait ! N’oublions pas cette louable tradition qu’a l’Opéra de Rennes de nous offrir un spectacle divertissant lors des derniers jours de l’année. Le carnaval baroque porte déjà en son titre la promesse d’un agréable moment. Dans un cadre situé au XVIIe siècle, acrobates, jongleurs, musiciens et chanteurs feront resurgir pour vous l’énergie d’un carnaval débridé. Si vous ajoutez à cela que Vincent Dumestre, avec son ensemble le poème harmonique, est le créateur de ce divertissement, voilà une raison de ne pas s’en priver.

Pour les amateurs des spectacles de danse, et ils sont nombreux, la prochaine saison s’annonce plutôt riche. Du néo-classique au passage sur scène d’artistes issus de la mouvance drag-queen rennaise, la surprise et l’étonnement seront les maîtres mots, aussi, à vous de ne pas vous laisser distancer.

Si la diversité, l’éclectisme et la création sont présents dans ce programme, il est bon de savoir lire entre les lignes. À l’instar du programme de l’Orchestre de Bretagne, celui de l’opéra n’hésite pas à mettre en avant ses atouts avec de nombreux concerts du Banquet Céleste ou du chœur Mélisme(s) qui sont, faut-il le rappeler, des ensembles en résidence à Rennes, et d’où sont issus nombre de chanteurs qui interviendront dans les diverses productions. Cette gestion sage a permis d’éviter bien des écueils et a préservé, au sein de structures comme La co[opéra]tive, ou les synergies avec Angers-Nantes Opéra, une capacité à créer en mutualisant les risques… et les coûts. C’est simple et intelligent. Alors, pas de raison de s’inquiéter, bonne vacances à tous, nous vous attendons dès la rentrée !

Site web Opéra de Rennes / Page Facebook