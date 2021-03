TOUT LE PROGRAMME DE LA CHAINE CULTUREBOX

Culturebox du 8 03 2021 : la chaîne éphémère de France Télévisions qui soutient la culture. Pièces de théâtre, concerts, festivals, opéras, ballets, documentaires, créations urbaines, humour, musées… France Télévisions a lancé au début du mois de février 2021 la chaîne éphémère Culturebox dédiée à tous les arts. Elle est accessible gratuitement sur le canal 19 de la TNT et sur la plateforme france.tv. Demandez le programme et le direct !

Culturebox du 8 03 2021 Aujourd'hui de 06h58 à 07h00 Magazine culturel D'art d'art ! de 07h00 à 07h55 Divertissement Culturebox, l'émission de 07h55 à 08h51 Divertissement Culturebox, l'émission de 08h51 à 10h42 Rap & Techno Damso à Bercy de 10h42 à 11h07 Divertissement Moonwalk de 11h07 à 12h00 Beaux-arts Royal de luxe de 12h00 à 12h56 Divertissement Culturebox, l'émission de 12h56 à 13h52 Divertissement Culturebox, l'émission de 13h52 à 13h54 Magazine culturel D'art d'art ! de 13h54 à 13h55 Magazine de services Spot campagne FTV HD de 13h55 à 16h00 Talk-show On est en direct de 16h00 à 17h11 Humour Génération Paname de 17h11 à 17h26 Magazine musical Basique, les sessions de 17h26 à 18h18 Magazine culturel Renversant de 18h18 à 19h13 Magazine culturel Renversant de 19h13 à 19h14 Magazine de services Spot campagne FTV HD de 19h14 à 20h10 Divertissement Culturebox, l'émission de 20h10 à 21h05 Divertissement Culturebox, l'émission de 21h05 à 22h00 Beaux-arts Peintres femmes, entre ombre et lumière (1780-1830) de 22h00 à 23h01 Lettres Marguerite Duras, l'écriture et la vie de 23h01 à 23h53 Beaux-arts Matali Crasset : le design ludique et politique de 23h53 à 23h54 Magazine de services Spot campagne FTV HD de 23h54 à 00h47 Magazine régional Bis de 00h47 à 01h13 Magazine culturel Cultissime de 01h13 à 02h46 Magazine littéraire La grande librairie

