Cédric Martigny, artiste photographe rennais, remporte le Prix International GLAZ – Séoul 2024 dans le cadre du Glaz Festival, Rencontres Internationales de la Photographie.

L’équipe de Glaz Festival est heureuse d’annoncer la future exposition de Cédric Martigny à Séoul (Corée du Sud), ancrant ainsi le festival dans sa dimension internationale. Ce prix est remporté dans le cadre de la journée des lectures de portfolio qui était proposée lors du week-end inaugural du festival, le 17 novembre 2023.

Ce prix, qui consiste à produire une exposition qui sera présentée pendant deux semaines en Avril-Mai 2024 à la galerie H-art Bridge, à Séoul, est remis par Joanne Junga Yang, directrice artistique du Korea International Photography Festival et commissaire d’exposition indépendante. Elle était l’une des 15 personnalités étrangères, spécialistes de la photographie contemporaine, invitées par Jean-Christophe Godet, directeur artistique de Glaz Festival.

« Je suis absolument ravi d’être le lauréat du Prix International GLAZ – Séoul 2024. Cela représente pour moi une reconnaissance du travail que j’ai accompli jusqu’à présent, une réelle ouverture vers l’extérieur, et de nouvelles possibilités pour la suite de mon travail. J’attends avec grande impatience les réactions du public coréen ! » Cédric Martigny.

Cédric Martigny est né le 3 octobre 1974. Après des études de photographie à l’ETPA de Toulouse, il obtient un DNSEP à l’école des Beaux-Arts de Lorient. Il vit à Rennes et travaille avec l’agence Opale depuis 2000. Il répond à des commandes dans toute la Bretagne ainsi qu’à Paris. Depuis 1999, il collabore régulièrement avec différents titres de presse en France (l’Express, le monde, Le Nouvel Observateur, Causette…) et à l’étranger (Der Spiegel, New York Times..). La série Le Foyer a remporté le Prix Roger Pic de la photographie 2007 et a été éditée chez Poursuites éditions. La série Route nationale 7 a remporté la bourse de la Quinzaine Photographique Nantaise en 2007.

Son travail de portraitiste a été exposé dans de nombreux festivals ainsi que dans des centres d’Arts (Artothèque de Vitré, L’Aparté à Iffendic, la Carré d’Art à Chartres de Bretagne, Institut français de Barcelone…). Depuis 10 ans, il se consacre à documenter les mutations du monde travail et traite de la question sociale par différents thèmes : les personnes sans abris (2017), les travailleurs sociaux (2016), le milieu associatif (2011) etc…Ces travaux font à la fois l’objet de parutions, d’expositions, et d’éditions.

Son travail se situe volontairement entre témoignage de la réalité d’un territoire (physique et psychologique) et proposition plastique tendant vers la fiction. Entre photographie documentaire et photographie plasticienne, Cédric Martigny mène, dans cette démarche ambivalente, une recherche sur le développement du territoire et sur la manière dont l’individu l’habite, le transforme, lui résiste parfois. (Biographie : Alexandra Aylmer)

« Il me semble important d’offrir aux photographes artistes de la région, l’opportunité de présenter leurs travaux à des personnes reconnues pour leur expertise sur la scène internationale. Promouvoir la jeune création territoriale à l’étranger est l’un des objectifs que nous nous sommes fixés pour ces rencontres de la photographie. Je suis particulièrement heureux pour Cédric. Son travail mérite d’être apprécié à l’étranger. […] » Jean-Christophe Godet

Les lectures de portfolio sont l’occasion pour des photographes de tout âge, d’obtenir l’avis d’un(e) ou plusieurs professionnel(le)s sur leurs travaux. Ces entretiens d’environ 20 minutes peuvent parfois être décisifs et donner lieu à des propositions concrètes de publication, d’exposition et/ou de représentation. Ces lectures de portfolio étaient organisées le 17 novembre dernier à l’Hôtel Pasteur à Rennes. Quinze experts nationaux et internationaux étaient présents. Plus de 200 mises en relation ont été organisées à cette occasion.

Les autres prix décernés lors de cette journée étaient :

Prix GLAZ – Meilleur Portfolio 2023. Lauréate : ISABELLE VAILLANT, remporte une exposition produite pour la prochaine édition de Glaz Festival.

Prix Coup de Cœur Fondation Grand Ouest. Lauréat : MALO LEGRAND, remporte un prix de 1000 euros.

GLAZ FESTIVAL, du 16 novembre 2023 au 7 Janvier 2024. Rencontres Internationales de la Photographie.

Édition #1 : URGENCE, à Rennes et en Bretagne, festival gratuit.

