PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2021 : CLARA DUPONT-MONOD POUR S’ADAPTER

Clara Dupont-Monod remporte le Goncourt lycées 2021 pour S’adapter. Prix Femina 2021, Prix Landerneau 2021, Prix Goncourt des lycéens 2021. La lauréate, submergée par l’émotion, s’est déclarée très émue à l’annonce du jury.



C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, attentionné et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la cadette, en qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de ses parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d’un présent hors de la mémoire.



Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires.



La naissance d’un enfant handicapé racontée par sa fratrie.



Un livre magnifique et lumineux.

Clara Dupont-Monod est l’auteure de plusieurs romans dont La Passion selon Juette (Grasset, 2007), Le roi disait que j’étais diable(Grasset, 2014) et chez Stock en 2018, La Révolte….

CLARA DUPOND-MONOD

