Lancé en 2020, le Prix du Frac Bretagne – Art Norac accompagne le développement professionnel international des artistes vivant et travaillant en Bretagne. Parmi les 43 candidatures reçues, un jury de professionnel.les de l’art a établi une sélection de 4 artistes finalistes dont les travaux seront présentés au Frac Bretagne du 13 octobre 2023 au 14 janvier 2024 dans le cadre d’une exposition collective. Lors du vernissage, sera annoncé.e le ou la lauréat.e dont le travail fera l’objet d’une exposition personnelle à l’Instituto Inclusartiz à Rio de Janeiro, Brésil, en 2024.

Les 4 artistes

Claire Guetta

Née en 1993, vit et travaille à Rennes

Diplômée, en 2017 de l’EESAB-site de Rennes, Claire Guetta a présenté son travail à la Biennale Mulhouse 019 (2019), à la Galerie Axolotl à Toulon (2020), à la galerie Suptat à Bruxelles (2021) et à la Fondation Fiminco à

Paris (2021). À la croisée du Drag, du Cosplay et de l’art contemporain, Claire Guetta incarne des personnages qui rendent sa vie plus épique, romantique voire dramatique. En s’inspirant librement des codes de la culture populaire, elle romance son quotidien tout en abordant des réflexions sur le féminisme et le passage à la vie d’adulte.

Céline Le Guillou

Née en 1994, vit et travaille à Quimper et Courtils

Céline Le Guillou a étudié à l’ESAAA d’Annecy, puis à l’EESAB-site de Quimper où elle obtient son diplôme en 2018. Attentive à ce qui se joue dans l’atelier, à l’acte de création en tant que

tel, sa démarche est sous-tendue par l’attention donnée aux matériaux qu’elle mobilise. Ainsi, elle se perfectionne ensuite dans les techniques de la terre à l’Institut Européen des Arts Céramiques dans le Haut-Rhin. Elle poursuit avec plusieurs projets d’expositions, dont le programme de résidence Les Chantiers à Passerelle centre d’art contemporain à Brest ainsi que la résidence Minoterie21 dans le Morbihan.

Louis Guillaume

Né en 1995, vit et travaille à Rennes

Diplômé de l’EESAB-site de Rennes en 2019, Louis Guillaume est nommé en 2020 parmi les 10 finalistes du Prix COAL. En 2022, il est lauréat de la bourse Mondes nouveaux.

Il a participé à diverses résidences telles que #Tempête03 entre les îles d’Ouessant et Ledenez-Vraz.

Son travail a été présenté aux Jardins des Arts, Châteaubourg (2022), au CCR d’Ambronay (2022), à la galerie Altro Mundo, Manille, Philippines (2022), au Centre d’art des 3CHA, Châteaugiron (2023). Sa pratique artistique peut être rapprochée du mouvement Land Art.

Charlotte Vitaioli

Née en 1986, vit et travaille à Rennes et Paris

Diplomée en 2011 de l’EESAB-site de Quimper, Charlotte Vitaioli enseigne désormais le dessin à l’EESAB-site de Rennes. En 2018, grâce à une bourse de l’institut Français, elle étudie les savoirs-faire du tissage et de la teinture au Japon.

Elle présente de nombreux projets performatifs à la Station, Nice (2020), à La Chapelle des Calvairiennes – Le Kiosque, Mayenne (2015) ou au Festival Normandie Impressionniste (2022).

En 2020, elle est finaliste du Prix Emerige et expose au Salon de Montrouge où elle remporte le Prix de la Villa Belleville.

Elle travaille actuellement sur une exposition chantée et dansée présentée à la BF15 à Lyon en 2023.