Finistère. Le Printemps des poètes se déroule du 11 mars au 27 mars comme partout en France

Après de précédentes éditions consacrées à la beauté, au courage, au désir et à l’éphémère, la 25e édition du Printemps des poètes propose cette année un thème en lien avec la frontière. Elle se déroulera partout en France du 11 au 27 mars 2023. La Bretagne y participe activement. Unidivers a sélectionné quelques rendez-vous qui se dérouleront dans le département du Finistère et annonce le programme pour les communes de Rosporden, Châteaulin, Douarnenez et Quimper.

Le Printemps des poètes, à l’initiative de Jack Lang, ancien ministre de la Culture (du temps où ledit ministère de la Culture n’était pas grippé par les dysfonctionnements actuels de son administration), a été créé à Paris au printemps 1999 afin de redonner la vitalité à la poésie en France. Le Printemps des poètes est vite devenu une manifestation d’ampleur nationale. La voix des poètes s’est vite propagée grâce à de nombreuses actions déployées sur tout le territoire et même à l’étranger, actuellement dans 65 pays.

La 25e édition du Printemps des poètes, qui se déroulera du samedi 11 mars jusqu’au lundi 27 mars 2023, a retenu le thème de la frontière. Afin de porter cette thématique, les organisateurs ont choisi l’actrice franco-britannique Amira Casar parce elle n’a que faire des frontières. Kurde par son père, Russe par sa grand-mère, elle a grandi entre l’Angleterre, l’Irlande et la France.

Afin de permettre à tous les enfants de croiser le chemin ou les mots d’un poète, le Printemps des poètes œuvre auprès des enseignants. Chaque année, ils sont des milliers de tous niveaux scolaires à organiser des activités, des lectures et des concours pour leurs élèves autour de la poésie et des poètes. L’Office Central de la Coopération à l’École permet la coordination avec les académies partenaires et les nombreux établissements scolaires. C’est l’occasion pour les enseignants d’explorer des formes poétiques, des œuvres, des imaginaires diversifiés et appartenant à différentes époques, éloignées ou proches de la nôtre. Les frontières ne sont pas uniquement géopolitiques ou armées. “La frontière n’est pas qu’un enjeu meurtrier, ni une ligne de front fortifiée. Il en est même que l’on ne cesse de franchir, du petit jour à minuit, de l’enfance au lendemain, du visible au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie. C’est cet au-delà des frontières qu’il est temps de questionner, ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il ne sépare. Ces limites qu’il nous faut constamment repousser. Ce danger qu’il nous faut conjurer.” explique Sophie Nauleau, la directrice artistique du Printemps des poètes, également écrivaine et productrice d’émissions radiophoniques. Pour choisir le thème de cette édition, Sophie Nauleau a été inspirée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui perdure depuis une année.

Amira Casar, la marraine du Printemps des poètes 2023

En 2022, ce sont 12 000 jeunes qui s’étaient inscrits et 70 rencontres avec des poètes qui avaient été organisées dans toute la France. Les 3 Coups de Cœur du Printemps des poètes 2022 ont été suivis sur les réseaux sociaux dans un court métrage en compagnie de l’actrice et chanteuse Franco-iranienne Golshifteh Farahani.

L’édition de 2023 est ouverte à tous les écoliers de maternelle jusqu’aux lycéens des filières généralistes ou professionnelles, mais aussi aux jeunes des associations, des bibliothèques et médiathèques, des Maisons des Jeunes et de la Culture et dans les centres médico-sociaux, parce que les mots traversent les frontières. l’unique consigne repose sur le fait que le poème, pour qu’il puisse franchir les frontières, tienne sur la page d’un passeport de 125 x 88 mm, qu’il soit en français et suffisamment singulier pour servir de laissez-passer face à tous les douaniers du monde.

La commune de Rosporden (29) propose un panel d’activités depuis le 24 février 2023 tout au long du mois de mars. La municipalité, le centre social et le château de Kerminy sont partenaires pour développer le thème des frontières sous tous ses angles avec une programmation riche et variée. Après l’atelier de poésie et cinéma du premier jour d’animations à la médiathèque, un poème a été sélectionné grâce à différentes techniques cinématographiques et a été mis en son et en image.

Pour le mois de mars, le public est invité à assister à : des ateliers créatifs pour les plus jeunes, à un café-philo pour les plus grands, à un spectacle de hip-hop-poésie en salle et à un parcours poétique en pleine nature pour tous.

A Rosporden

Son programme

Mercredi 1er mars, de 14 h 30 à 17 h : atelier à la médiathèque intitulé plastique fou.

Mercredi 8 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h : atelier à la médiathèque intitulé plastique fou.

Vendredi 10 mars, à 20 h : spectacle au centre culturel : Les sept samouraïs, en lien avec la danse hip-hop et la poésie.

Cette création de la Compagnie Version 14 s’adresse à tout public, dès 10 ans.

Samedi 11 mars : à Kerminy : café-philo avec des lectures musicales, un salon d’écoute, dans le paysage

Les samedis 11 mars, 18 mars et 25 mars : causerie, en compagnie du centre social.

Une exposition sera également visible à la médiathèque de Rosporden, à partir du mardi 28 février jusqu’au samedi 25 mars, présentée par Anne-Marie Leclaire.

A Rosporden

A Châteaulin (29), la bibliothèque municipale Perrine de Grissac a lancé un concours de poésie qui se clôturera le samedi 4 mars.

Il est demandé aux participants de rédiger un poème sous forme de calligramme. La disposition graphique sur la page devra avoir la forme d’un dessin. Le poème présenté devra être inédit, en langue française obligatoirement, sans copier une œuvre déjà existante.

Les candidats âgés de moins de 18 ans auront pour thème frontières en calligramme

Les candidats adultes pourront, eux, laisser aller leur imagination sur le thème du calligramme. Trois poèmes seront sélectionnés dans chacune des catégories et les lauréats seront récompensés par un prix.

Il est encore possible de participer aux concours, en déposant les derniers poèmes pour le samedi 4 mars au plus tard à la bibliothèque municipale :

soit par mail à : contact-bibliotheque@chateaulin.fr

soit en format papier : au 7, quai Robert-Alba à Châteaulin.

A Châteaulin

La commune de Douarnenez (29). L’histoire qui la lie à la poésie ne date pas d’aujourd’hui. Depuis 2010, la mairie et les associations ont impulsé la mise en place d’un Printemps des poètes à Douarnenez avec pour objectifs principaux de : donner une place à la poésie ainsi qu’une image positive et moins élitiste ; de renforcer les actions et la mise en place de partenariat ; de valoriser l’ensemble des projets par une communication cohérente et commune.

Douarnenez participe en collaboration avec plusieurs acteurs culturels au Printemps des poètes pour lancer un appel à l’écriture avec : Poèmes bleus ; Maison de la poésie de Douarnenez ; Rhizomes ; 30 minutes d’insomnie; Strollad la Obra ; la MJC-CS et la cité scolaire Jean-Marie Le Bris. Il est demandé aux participants de rédiger un poème, soit en langue française, soit en langue bretonne sur le sujet franchir les frontières. Il devra tenir sur une page de passeport avec 40 à 50 mots maximum. Il devra être étonnant, surprenant, voire insolite, de manière à créer la curiosité face à tous les douaniers du monde.

Les participants ont jusqu’au dimanche 5 mars 2023 pour poster leur poème, à l’adresse suivante : culture@douarnenez.bzh,

de façon anonyme ou non, selon les souhaits des auteurs. Les réalisations seront ensuite affichées à la MJC, au cinéma le Club, à la mairie, à la médiathèque et aussi dans certains commerces. Ils seront également diffusés sur les réseaux sociaux et le site web de la Ville de Douarnenez courant mars.

Douarnenez Douarnenez

A Quimper (29), Les Editions Sauvages organisent une rencontre-lecture avec l’écrivaine Marie Murski présentée par Marie-Josée Christien et à l’occasion du Printemps des poètes. Elle aura lieu le jeudi 2 mars 2023 au : Pub Le Ceili, dans la salle de concert à l’étage, rue Aristide-Briand à Quimper.

Marie Murski aborde l’écriture comme une thérapie, entre œuvre poétique et témoignage, romans noirs et thrillers.

Marie Murski est poète, écrivaine, sage-femme. Ses deux périodes d’écriture ont été séparées par 14 ans d’enfermement dans une violence conjugale.

Sa rencontre-lecture portera sur la résilience et la mémoire traumatique : de l’enfance martyrisée à l’emprise. Comment passer de la poésie au thriller ? La poésie ou un jardin comme œuvre d’une vie.

Elle a publié l’œuvre poétique Ailleurs jusqu’à l’aube aux Editions Les Hommes sans Épaules. Son témoignage Cris dans un jardin a été édité 5 fois, avec une pièce de théâtre, 7 nouvelles et 5 romans.

La rencontre avec l’auteure sera suivie par une dédicace de ses livres.