Les événements du Printemps Choral en Morbihan en avril et mail

Quinze ans après la création des Semaines de la voix à Vannes, découvrez de nouvelles floraisons chorales dans tout le département du Morbihan. Cet évènement rassemble les choristes et mélomanes pour vivre des temps forts et variés de chant choral. De Redon à Pontivy en passant par Ploërmel et sans oublier Vannes, profitez de nombreux concerts et ateliers.

ATELIER – 2 avril – Lorient

Venez chanter les musiques actuelles !

Le conservatoire de Lorient vous invite à découvrir les univers vocaux des chorales de musiques actuelles : chanson française, musique pop, circle songs, percussions corporelles, musique électronique…

Que vous soyez débutants ou amateurs confirmés, vous aurez l’occasion de vous inscrire à deux de ces ateliers, l’un le matin, l’autre l’après-midi. Avec les enseignants du Conservatoire de Lorient : Roselyne Dauneau, Bertrand Dauneau, Didier Helleux, Antoine Scaviner, Heïdie Fortin.

Dimanche 2 avril de 10h à 17h – Conservatoire de Lorient

Une proposition du CRD de Lorient

Inscriptions : Conservatoire de Lorient

CONCERT – 2 avril – Lorient

Concert de musiques actuelles

Concert de restitution des ateliers de la journée avec les stagiaires des ateliers musiques actuelles de transmission orale.

Dimanche 2 avril à 16h – Conservatoire de Lorient

Une proposition du CRD de Lorient

L’inscription est gratuite et se fait auprès du Conservatoire de Lorient.

ATELIER – 3 avril – Lorient

Répétition publique et participative

Le public est invité à participer à l’échauffement physique et vocal sur la scène de l’auditorium avec les 16 choristes de Melting Vox et à apprendre tous ensemble un nouveau chant polyphonique à deux ou trois voix.

Répertoire traditionnel, pop, de musiques de films et génériques de séries, mais aussi de musique médiévale, chanson et gospel.

Atelier animé par Antoine Strub.

Lundi 3 avril de 19h30 à 21h – Conservatoire de Lorient

Une proposition du CRD de Lorient

Inscriptions : Conservatoire de Lorient

CONCERT – 6 avril – Vannes

Les indiens sont à l’Ouest !

Concert des élèves de la classe à horaires aménagés de l’Ecole Sévigné et du collège Jules Simon.

Direction Anne Bien et Christophe Le Marec

Jeudi 6 avril à 20h – Palais des Arts et des Congrès de Vannes

Une proposition du CRD de Vannes

Participation libreSTAGE – Du 10 au 16 avril – St-Gildas-de-Rhuys

Chantons… Neuf siècles de musique sacrée

Le cadre enchanteur de la presqu’île pour un répertoire enchanté : venez partager des polyphonies sacrées du 13e au 21e siècle. Voyagez à travers les siècles et les styles à la découverte de mélodies pour se ressourcer en musique.

Rencontres et ateliers avec Benjamin Ingrao

Du 10 au 16 avril 2023 – La Pierre bleue – St Gildas de Rhuys

Une proposition du CRD de Vannes

Tarif : 250€ – Inscriptions et détails : A Coeur Joie

ATELIER – 15 avril – Saint-Gildas-de-Rhuys

Journée musique sacrée

Une journée de travail suivi d’un concert à Saint-Gildas-de-Rhuys, ouverte à tout choriste, proposée par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes, en marge du stage « Chantons 9 siècles de musique sacrée » d’A Cœur Joie.

Atelier ouvert à tout choriste. Atelier le matin, répétition générale l’après-midi et concert le soir. Retrouvez tous les détails sur la page dédiée !

Avec Benjamin Ingrao

Samedi 15 avril – de 9h30 à 22h – Saint-Gildas-de-Rhuys

Une proposition du CRD de Vannes

Inscription obligatoire en cliquant sur le lien http://ingrao.printempschoral56.fr

CONCERT – 15 avril – St-Gildas-de-Rhuys

Neuf siècles de musique sacrée

Ce concert clôture la semaine de stage « Chantons 9 siècles de musique sacrée » et la journée de travail proposée par le Conservatoire de Vannes et l’association A Cœur Joie.

Les choristes de la semaine chantante A Coeur Joie (en provenance de la France entière) et les choristes de l’atelier du 15 avril vous proposent un programme de musique sacrée sous la direction de Benjamin Ingrao.

Samedi 15 avril à 20h30 – Abbatiale de St Gildas de Rhuys

Une proposition du CRD de Vannes

Participation libre

CONCERT – 4 mai – Pontivy

Les « Teens United de Pondi » en concert

L’atelier de chant choral (adolescents) des IME-SESSAD reçoit les copains et les encadrants… et leur présente comme à vous son répertoire de chansons !

Jeudi 4 mai à 10h30 – Conservatoire de Pontivy

Une proposition du CRI de Pontivy Communauté

Renseignements ou inscriptions : conservatoire de Pontivy

ATELIER – Du 4 au 9 mai – Pontivy

Rencontre et découverte du chant choral

Venez découvrir les répétitions au conservatoire, toutes esthétiques vocales confondues (chant traditionnel, chant musiques actuelles ou encore chant lyrique).

Avec Christophe Gérault, Mariannick Bond-Madiot, Sonia Pouilly, Axel Landeau

Du 4 au 9 mai – Conservatoire de Pontivy

Une proposition du CRI de Pontivy Communauté

Réservations : conservatoire de Pontivy

EAC – 5 mai – Pontivy

Tout savoir sur le Scat !

Ecole du spectateur

Le conservatoire de Pontivy Communauté propose aux écoliers du territoire de découvrir ou redécouvrir l’histoire du Scat et de son évolution, dans le contexte historique américain du 20ème siècle !

Intervenant.es : Marion Thomas et Charles Blandin

Vendredi 5 mai à 14h – Conservatoire de Pontivy

Une proposition du CRI de Pontivy Communauté

Ecole du spectateur : ouvert aux écoles du territoire

Réservation obligatoire : conservatoire de Pontivy

CONCERT/CONFERENCE – 5 mai – Pontivy

Tout savoir sur le Scat !

Vous ne connaissez pas le Scat ? Devenez incollable sur son histoire et son évolution, dans le contexte historique américain du 20ème siècle… Et lancez-vous à votre tour dans l’improvisation vocale !

Marion Thomas, chanteuse de jazz, et Charles Blandin, guitariste formé au jazz manouche, vous invitent à découvrir ou redécouvrir l’histoire du Scat et de son évolution, dans le contexte historique américain du 20ème siècle. Ils proposeront aux participants de découvrir quelques éléments clés de la pratique du scat, et pourquoi pas de se lancer à leur tour dans l’improvisation vocale.

Vendredi 5 mai à 20h – Conservatoire de Pontivy

Une proposition du CRI de Pontivy Communauté

Réservation obligatoire : conservatoire de Pontivy

ATELIER – 6 mai, 7 mai ou 8 mai – Pontivy

Le son du chœur

Déplacez votre chorale le temps d’une journée avec les plus grands spécialistes du sujet : professeurs de chant et de technique vocale, spécialistes de l’écoute spectrale du son… un véritable atelier « accélérateur de progrès » pour votre chorale !

Chaque chœur passera d’atelier en atelier pour travailler le “son du chœur” avec Pierre Mervant, Agnès Brosset, Christophe Gérault (professeurs de chant) et Daïnouri Choque (spécialiste de l’écoute spectrale du son)

Une journée au choix :

– 6 mai ou 7 mai, 10h à 19h – Palais des Congrès de Pontivy

– 8 mai, 10h à 13h – conservatoire et à la basilique

Une proposition d’Eden Palace – académie d’art vocal

Inscriptions des chorales constituées : auprès de l’Eden Palace

REPETITION/CONCERT – 6 mai – Pontivy

Chœur Régional et Mélisme(s)

Venez observer le travail exigeant d’un chef de chœur professionnel et d’une professeure de chant et de technique vocale, dans le cadre d’une répétition publique suivie d’un concert !

Le chœur régional et l’ensemble vocal professionnel breton « Mélisme(s) » vous ouvrent leurs portes dans le cadre de la dernière répétition de leur saison. Une façon d’améliorer sa pratique chorale par l’observation et l’écoute, ou tout simplement de savoir « comment ça marche »…

Intervenant.es : Gildas Pungier, Agnès Brosset

Répétition : samedi 6 mai – 10h30/12h et 13h30/17h – Palais des Congrès de Pontivy

Concert : samedi 6 mai – 17h – Palais des Congrès de Pontivy

Une proposition d’Eden Palace – académie d’art vocal

Informations : Eden Palace

CONCERT – 6 et 7 mai – Pontivy

Le son du chœur

Les chorales amateures inscrites aux ateliers le “son du chœur” (chœur des Gabonais de France, l’Ensemble Vocal du Val de Loire, l’Académie de Musique et d’Art Sacré de Sainte Anne d’Auray, “Folie douce”, chanteurs d’Argoat, Senza misura, Cantabile etc…) vous restituent leur travail autour du « son du chœur »…

Samedi 6 et Dimanche 7 mai à 19h – Palais des Congrès de Pontivy

Une proposition d’Eden Palace – académie d’art vocal

Renseignements : Eden Palace

CONCERT – 8 mai – Pontivy

Requiem de Fauré

Laissez-vous transporter par la musique éternelle et apaisée de cette œuvre majeure du répertoire choral…

Avec l’Ensemble Vocal du Val de Loire, l’Académie de Musique et d’Art Sacré de Sainte-Anne-d’Auray, la chorale Cantabile et les élèves de la classe de chant du conservatoire de musique et de danse de Pontivy-communauté.

Lundi 8 mai à 16h et à 17h30 à la Basilique Notre-Dame-de-Joie de Pontivy

Une proposition d’Eden Palace – académie d’art vocal et du CRI de Pontivy Communauté

Renseignements : Eden Palace et/ou conservatoire de Pontivy

EAC – 9 mai – Pontivy

Journée rencontre Éducation Artistique et Culturelle

Concerts des chorales des écoles primaires de la circonscription. Les écoliers chantent pour les écoles : 4 écoles sont invitées par 1/2 journée : échauffement et mise en voix en commun puis chaque école présente trois chants devant les autres puis chant commun en fin de demi-journée.

Intervenantes : Mariannick Bond-Madiot et Isabelle Buhot

9 mai de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h – Conservatoire de Pontivy

Une proposition du CRI de Pontivy Communauté

Renseignements : conservatoire de Pontivy

CONCERT – 12 mai – Sainte-Anne-d’Auray

Musiques de la nuit

La Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray propose une traversée de la nuit dans le cadre somptueux de la basilique. Une jolie manière de re-découvrir ce haut-lieu culturel de Bretagne.

Cécile Vénien-Gérard (direction)

Michel Jezo et Véronique Le Guen (piano et orgue)

Vendredi 12 mai à 20h30 – Basilique de Sainte-Anne d’Auray

Une proposition de l’académie de musique et d’art sacré ADMAS

Participation libre

CONCERT – 18 mai – Sainte-Anne-d’Auray

Dixit Dominus de G.F. Haendel

L’ensemble vocal – chœur de jeunes dirigé par Gilles Gérard et l’ensemble instrumental baroque clôtureront cette première édition du Printemps Choral en Morbihan en mettant l’Italie à l’honneur, et faisant sonner tout l’éclat de la polyphonie baroque. Ils seront accompagnés pour l’occasion par un ensemble à cordes jouant sur instruments d’époque !

Gilles Gérard (direction)

Jeudi 18 mai à 17h – Basilique Sainte-Anne d’Auray

Une proposition de l’académie de musique et d’art sacré ADMAS

Participation libre

Chorales du Morbihan, participez au prochain Printemps !

Cette première édition du Printemps Choral en Morbihan rassemble les chorales accompagnées par les conservatoires, les académies et quelques chorales associatives qui ont initié la démarche.

Mais l’objectif est de construire un Printemps Choral associant largement les acteurs associatifs du chant choral en Morbihan.

Si vous souhaitez prendre part au prochain « Printemps Choral en Morbihan », signalez-vous auprès du Collectif Chant Choral en Bretagne (CCCB) : contact@cccb.fr