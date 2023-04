La prime carburant passe à 200 euros pendant un an et devient facile à obtenir !

Afin de limiter les effets de la hausse des coûts du carburant et de préserver le pouvoir d’achat des Français, le Gouvernement met en place une aide spécifique de 200 €, sans conditions de ressources, en faveur des actifs utilisant leur véhicule pour travailler ou se rendre à leur travail. Cette aide, dont le régime juridique est fixé par le décret n°2023-2 du 2 janvier 2024, est versée par la direction générale des Finances publiques. Et grande nouveauté, elle est réellement accessible à tous et facile à obtenir quand bien même vous n’êtes pas polytechnicien ou un génie des rébus et autre spécialiste des énigmes. Un tournant dans la vie des Français, un choc de simplicité qui déconcerte l’administration française, une orientation populaire de la monarchie République française.