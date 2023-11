À quelques jours du 25 novembre, journée de lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS), l’Université Rennes 2 se mobilise et propose différentes actions de sensibilisation.

Table-ronde Paroles et portraits de femmes : des mots sur des maux

Mardi 21 novembre, à 18h au Tambour, cette séance des Mardis de l’égalité proposera une table ronde sur le projet AP Femmes (appropriation de la connaissance de la parole des femmes en difficultés et de leur pouvoir d’agir, entre la société civile et la recherche) avec la Fédération Régionale des Centres d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de Bretagne et le laboratoire Valeurs, Identités, Politiques, Socialisations et Sports (VIPS) de l’Université Rennes 2. Ensemble, ils mettront en lumière la parole et les trajectoires de femmes en situation de vulnérabilité bénéficiant de l’accompagnement des CIDFF Bretagne.



Lire l’interview de Gaëlle Sempé, enseignante-chercheuse au laboratoire VIPS et responsable scientifique du projet AP femmes

Des violentomètres géants pour sensibiliser à la problématique des violences au sein du couple

Des autocollants géants (140×200 cm) ont été posés au sol en différents lieux très fréquentés des campus rennais et briochin. Les violentomètres soulignent ce qui relève ou non des violences à travers une graduation colorée allant du vert au rouge et listant 26 exemples de comportements qui peuvent exister dans une relation. Ils seront également diffusés sur les campus universitaires de Rennes 2, pendant la semaine du 20 novembre, sous forme d’affiches et de tracts mis à disposition par la Région Bretagne.

À cette même période, une sélection de jeux issus de la ludothèque de l’égalité (qui sensibilisent à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes), sera mise à la disposition des étudiants et personnels, au sein de la bibliothèque universitaire centrale.

La mission Égalité de l’Université proposera également, lundi 27 novembre 2023, à 18h, la projection du film Sans frapper de la réalisatrice Alexe Poukine qui interroge la notion de consentement. Le comédien Maxime Maes sera présent pour un temps de rencontre, à l’issue de la projection, animé par la présidente du CIDFF d’Ille-et-Vilaine, Annie Guillerme.

Enfin, depuis la rentrée universitaire, les étudiants bénéficient d’un nouveau cours en ligne pour prévenir les VSS en milieu étudiant.

L’engagement de l’Université Rennes 2 pour promouvoir l’égalité et lutter contre toutes formes de violences

Depuis la création de la Mission égalité en 2015, l’Université Rennes 2 a multiplié les actions visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes, l’inclusion, la diversité, l’accessibilité et à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Elle dédie près de 150 000 € par an à cet engagement, inscrit dans les priorités de son projet d’établissement.