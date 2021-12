POUR NOËL, FANNY CHEVAL CONTE LES MERVEILLEUSES LÉGENDES DE BRETAGNE

Fanny Cheval, autrice jeunesse et illustratrice publiait en octobre 2021 un recueil de légendes bretonnes sur le thème de Noël. Passionnée de folklore, la Nantaise a déjà écrit une trentaine d’ouvrages sur le sujet pour les éditions Beluga, le label jeunesse des éditions Coop Breizh. Dans Noël — Merveilleuses légendes de Bretagne, elle conte en image les histoires du solstice d’hiver issues de la tradition celte.

En breton, Noël se dit Nedeleg. La date du 25 décembre fut fixée par l’Église au IVe siècle. Mais, l’origine de cette fête vient des Celtes qui fêtaient à cette période le solstice d’hiver. Les traditions autour de Noël sont nombreuses. Chaque région a les siennes. Pays de légendes, la Bretagne n’en manque pas.

« Certains mangeaient quelques crêpes et buvaient la soupe au lait (soubenn al laezh) pour le fiskoan (réveillon). Ils parcouraient plusieurs kilomètres avant d’aller chanter des cantiques à la messe de minuit. On allumait une grosse bûche (kef ou tousenn Nedeleg) dans la cheminée, après l’avoir aspergée d’eau bénite, puis on se rassemblait près du feu pour la veillée. Les enfants recevaient une orange, une pomme de pin ou un Mabig Jezuz (petit Jésus) en sucre qu’ils trouvaient dans leurs sabots. »

Dans ce magnifique album illustré, Fanny Cheval nous conte six légendes bretonnes dans lesquelles, parfois, les korrigans, ces petits lutins qui parcouraient les landes, agissent dans le plus grand mystère. En cette nuit de Noël, tout devient possible.

Ainsi, dans le conte intitulé Le trésor de Noël, des korrigans mettent Petrok, le meunier du moulin de Paimpol sur la piste d’un trésor, sésame pour épouser la belle Soizig. Et dans le dernier conte, ils s’affairent à préparer un festin pour le Noël d’une pauvre veuve et ses trois enfants.

Les enfants sont propulsés dans un univers merveilleux. Mais les contes nous rappellent surtout que cette nuit de Noël est une occasion de partage, de joie et de générosité. Un petit ramoneur de Savoie trouvera peut-être une famille aimante rennaise en tombant d’une cheminée. Près de Quimper, la fille du meunier n’oubliera plus que la gentillesse est plus importante que la coquetterie. Aux monts d’Arrée, Riwal, devenu soudain riche fera les frais de son égoïsme. Milio, un garçon colérique, aura la preuve qu’il faut parfois perdre du temps à secourir les autres pour atteindre son objectif.

« Milio finit par comprendre que la bonté, le partage et la bienveillance valaient la plus grande des richesses. »

Avec Le Petit Ramoneur, Les Sabots de Noël, Les Vœux, Trois Rencontres, Le Trésor, Un Bien Grand Korrigan, Fanny Cheval nous emmène par les routes enneigées à la rencontre de personnages en quête d’amour, de beauté, d’argent ou simplement d’un peu de chaleur et de nourriture pour cette nuit de Noël. En cette nuit magique, il faut croire aux miracles.

Fanny Cheval, excellente illustratrice, possède aussi un beau talent d’écriture. Elle a produit de nombreux albums pour la jeunesse. Sa plume est claire, concise et efficace. Avec ce recueil, elle nous conte avec élégance six histoires magiques qu’elle a pu collecter au fil de ses recherches.

Cet ouvrage de belle facture est destiné aux enfants de 6 à 9 ans. Largement et explicitement illustré, des dessins en pleines-pages ou double-pages accompagnent les textes faciles à lire en un temps de lecture intelligemment noté dans le sommaire.

Nantaise, Fanny Cheval est une auteure, illustratrice et graphiste dans la communication. Elle aime raconter les villes autour des légendes. Unidivers vous a d’ailleurs présenté son précédent ouvrage, Les gens de Nantes. En cette période de Noël, vous trouverez aussi en librairie un second album de l’auteur, Merveilleuses et incontournables légendes de Bretagne, comprenant deux légendes pour chacun des 5 départements bretons.

Merveilleuses légendes de Bretagne — Noël, de Fanny Cheval, paru aux Éditions Beluga le 20 octobre 2021 —80 pages — Format : 18,5 x 24 cm — Prix : 17 euros — IDBN : 978-2-37133-282-9