Porcaro. Un nouveau logo pour la Madone des Motards 

Depuis 1979, le fameux rassemblement de la Madone des Motards à Porcara était gérée par deux associations. En ce début d’année 2023, une fusion a permis de regrouper les organisateurs des deux associations pour n’en former qu’une, comme le souhaitait depuis longtemps le Père Louis Prévoteau, son fondateur. Unidivers vous fait découvrir le nouveau logo et revient sur la vie et la motivation de ce dernier, un prêtre mordu de moto. La nouvelle association organise l’édition 2023 et annoncera son programme sous peu…

Les organisateurs de l’événement la Madone des Motards qui rassemble jusqu’à 20 000 motards les 14 et 15 août de chaque année à Porcaro (Morbihan) appartenaient depuis sa création à deux associations différentes. Vendredi 20 janvier 2023, ils se sont réunis à l’occasion de la galette des Rois afin les réunir : La Providence et Porcaro Village des motards. Une fusion souhaitée depuis longtemps par beaucoup et notamment par son fondateur le Père Prévoteau. Décédé en 2014, il se plaisait à rappeler que “pour garder l’esprit de la Madone, il faut garder l’esprit de fraternité, l’esprit d’amitié et de convivialité”.

La nouvelle association s’appelle maintenant tout simplement : Madone des motards. Elle facilitera la gestion et allégera les devoirs administratifs. Pour autant les organisateurs continueront d’œuvrer dans leurs spécialités : pour ceux de l’ancienne Providence, ils auront toujours la charge de la partie religieuse avec la procession et la bénédiction. Quant à ceux de Porcaro Village des motards, ils conserveront leur mission autour de la fête et de la balade. Ce moment historique s’est déroulé dans la bonne humeur et les deux conseils d’administration ont aussitôt élu un nouveau bureau.

Une autre nouveauté à noter : la création d’un nouveau logo « sur lequel les étoiles représentent la constellation de la Vierge, une belle symbolique pour le 15 août, fête de l’Assomption ou de la Dormition de Marie. »

Unidivers reviendra sur l’organisation de l’édition 2023 prochainement. D’ores et déjà, on peut annoncer très sommairement le déroulement de la Madone des motards :

– lundi 14 août : messe à l’église de Porcaro ; accueil des motards ; vêpres pour les motards défunts ; procession aux flambeaux de la grotte de Lourdes jusqu’à l’oratoire ; concert.

– mardi 15 août : petit déjeuner ; procession et messe ; bénédiction des motos ; départ de la balade de Porcaro à Plumelec (l’itinéraire dans son détail sera communiqué également prochainement)

Histoire du fondateur de la Madone des motards :

Le 4 avril 1922, Louis Prévoteau vient au monde à Ploërmel (56). Ses parents sont bijoutiers. Il a 12 ans quand il étudie au Petit Séminaire de Ploërmel, puis 19 ans quand il fait ses études au Grand Séminaire de Vannes. Le 1er juillet 1947, Louis Prévoteau est ordonné prêtre à l’âge de 25 ans en l’église Saint-Armel de Ploërmel, par Monseigneur Eugène Le Bellec. Le 18 octobre de la même année, il est nommé vicaire-instituteur pour son premier poste, à La Chapelle Caro (aujourd’hui commune de Val d’Oust 56) .

Le Père Louis Prévoteau

Un prêtre passionné de moto :

Dès 1953 Le Père Louis Prévoteau crée une association musicale avec tambours et clairons avec les jeunes et gère aussi le club de foot de La Chapelle Caro. C’est à la même époque qu’il commence à s’intéresser aux motos, car il fait connaissance de l’Amicale des Motocyclistes de Rennes, qui traverse les paroisses dans lesquelles il exerce. Pierre Bégasse, le président de l’Amicale devient son ami, les motards aussi ! Son engagement dans la foi, l’abbé l’explique par son désir de s’occuper des jeunes. 6 ans plus tard, il est en poste à l’école de Saint-Jean-des-Marais (actuellement commune de Saint-Jean-la-Poterie 56), puis en 1961 il est instituteur à Béganne (56). Nommé recteur 20 ans après son ordination, le 18 août 1967, il arrive à Porcaro.

Dès 1971 le Père Louis Prévoteau participe avec les motards à divers rassemblements, au guidon de sa 125 cm3 offerte par Pierre Bégasse. Il visite la Hollande, la Yougoslavie, la Grèce. L’année d’après, à 50 ans, il passe son permis de conduire, pour piloter de plus grosses cylindrées. Il devient le propriétaire d’une 500 cm3 de marque BMW, marque à laquelle il restera fidèle ! Entre 1973 et 1977, le prêtre participe à de grands rallyes en Europe, toujours avec ses amis : en Italie, en Autriche, en Roumanie ! Il parcourt 20 000 km par an.

Le Père Prévoteau aime la fraternité des motards, ce milieu où il n’existe pas de fossé entre les générations, où il n’y a pas de différence sociale, où les gens sont authentiques et partagent la même passion. Toujours à moto, il effectue son premier pèlerinage au Portugal sur le site de Fatima et rapporte de ce voyage une statuette en bois de la Vierge de Fatima. En 1979, il décide d’organiser un pardon pour ses amis motards dans sa paroisse à Porcaro avec une procession autour de l’église. C’est ainsi que la Madone des motards est née le 15 août 1979. Cette première édition rassemble 38 personnes. Soutenue et épaulée par de nombreux bénévoles et par les associations de la paroisse, la Madone des motards prend de l’ampleur année après année, pour atteindre des foules de participants, allant jusqu’à 20 000 motards sur 2 jours (les 14 et 15 août). L’Oratoire de la Madone est construit à Porcaro en 1987 et la petite statuette conserve son symbole. Fatigué, le prêtre enfourche sa moto pour la dernière fois à 78 ans, en septembre 2000. Il parcourt 4000 km, car c’est à Fatima qu’il retourne. Il reste à Porcaro jusqu’à sa retraite, qu’il prend le 17 octobre 2003 à 81 ans. À ce moment-là, il se retire auprès de la congrégation des Frères-de-La Mennais à Ploërmel, où il devient aumônier. Le père Louis Prévoteau meurt le 6 février 2014 : il allait fêter ses 92 ans. Ses obsèques sont célébrées à Ploërmel par Monseigneur Raymond Centène, l’évêque de Vannes. Ce jour-là, de nombreux motards font ronfler leurs engins, sur le parvis de l’église Saint-Armel : cette fois ce sont eux qui rendent hommage à l’homme et au prêtre, qui les a si souvent bénis avec leurs cylindrées.

Un hommage lui a été rendu le dimanche 27 mars 2022 pour les 100 ans de sa naissance et une gerbe a été déposée sur sa tombe dans le cimetière des Frères de Ploërmel, où 150 personnes s’étaient réunies avec une soixantaine de motos.