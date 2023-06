Les vendredis de l’été ou quand Pontivy s’appelait Napoléonville

Benoît Gouriou, médiateur culturel à l’office de tourisme de Pontivy communauté se lance un défi chaque été depuis quelques années : celui de faire découvrir une partie de l’Histoire de France à nos enfants tout en les amusant. Des années où Pontivy se nommait Napoléonville, en passant par les vies des empereurs Napoléon 1er et Napoléon III, une leçon pédagogique et ludique sera dispensée aux enfants chaque vendredi à 10h30, à compter du 14 juillet et jusqu’au vendredi 1er septembre 2023. Ceux-ci seront costumés à la mode napoléonienne et accompagnés d’un adulte. La visite sera familiale et guidée. Les participants profiteront des explications historiques ainsi que des initiations à l’escrime et à la danse de l’époque. La démarche sera idéale pour découvrir le XIXe siècle et s’instruire sans se prendre au sérieux !

Benoît Gouriou, guide de l’office de tourisme, en costume de grenadier

Découvrir le passé napoléonien de la ville, visiter les quatre coins du quartier napoléonien de Pontivy et perfectionner ses connaissances en Histoire de France du XIX siècle, c’est ce que propose l’Office de tourisme aux enfants, à leurs accompagnants et à leurs familles. L’animateur Benoît Gouriou et les enfants seront vêtus en costumes napoléoniens. Le rendez-vous est fixé chaque vendredi matin à l’Office de Tourisme, où un espace est réservé pour l’habillement des enfants, les costumes étant prêtés par l’Office de tourisme lui-même. Les garçons seront métamorphosés en cavaliers de Pontivy et porteront un uniforme de chasseurs à cheval avec un sabre à la ceinture et un shako sur la tête. Les filles seront habillées en princesses du Ier Empire et porteront des toges parés de diadèmes, de jolies traînes et de longs gants blancs.

La visite pourra alors commencer et le guide, en costume de la garde impériale, leur contera l’histoire napoléonienne de la ville du temps où Pontivy s’appelait Napoléonville, tout en déambulant dans les rues. Pour le départ, le groupe quittera les berges du Blavet pour se diriger vers le tribunal, tout en écoutant quelques anecdotes sur les trente années qui ont été nécessaires pour construire le canal de Nantes à Brest sous Napoléon 1er, de 1811 à 1842, avec une interruption de travaux entre 1815 et 1822. Ensuite, face au tribunal, le guide décrira le monument et donnera les détails sur les colonnes et le triangle en haut de l’édifice, pour décrire le tympan. Il expliquera que l’époque sous Napoléon affectionnait tout particulièrement le style antique, devenu une mode.

Le tribunal

Les enfants pourront voir la statue du général Frédéric Henri Le Normand De Lourmel, soldat dévoué à Napoléon III, quand ils traverseront la place Aristide-Briand. Et puis, pas question d’oublier la place d’Armes de Pontivy. Elle accueillait sous Napoléon, jusqu’à 10 000 soldats composés de soldats d’infanterie et de cavaliers à cheval. La caserne de cavalerie renfermait ,elle, jusqu’à 1 000 cavaliers. Et puis de l’autre côté de la place, sera observée la maison du général de la place militaire qui surplombe la ville.

Place d’Armes : C’est là qu’avaient lieu les revues de troupes

Le groupe se dirigera ensuite vers l’église impériale Saint-Joseph, construite sous Napoléon III en août 1858 et laissée dans l’état d’inachèvement ! C’est dans l’église que la visite prendra fin. Mais avant, le guide enseignera quelques passes d’escrime aux garçons et aussi comment se mettre au garde-à-vous à la manière des troupes de Napoléon, ou simplement au salut. Puis tous ensemble, filles, garçons et adultes seront initiés en musique, aux pas de la quadrille française, une des danses les plus pratiquées à l’époque.

Les enfants, et leurs accompagnateurs, sont toujours ravis et certains d’entre eux reviennent année après année.

Un peu d’histoire

La ville de Pontivy dans le Morbihan s’est aussi appelée Napoléonville

Pendant plus de 28 ans, Pontivy s’est appelée Napoléonville, mais pas d’affilée. La commune a changé de nom six fois en 66 ans (de 1804 à 1870)

-D’abord en novembre 1804, pour un peu moins de dix ans, elle prend le nom de Napoléonville

-Le 14 avril 1814, c’est la chute de l’empire de Napoléon Ier avec le retour de la royauté et la commune redevient Pontivy

– Elle est rebaptisée Napoléonville pour le retour au pouvoir de l’empereur le 9 mars 1815, pour 3 mois ½ seulement, jusqu’à la fin du mois de juin 1815

-Retour de l’appellation Pontivy en août 1815

– En 1852, Napoléonville revient parce que *le général De Lourmel, originaire de la commune, arrive à convaincre l’empereur Napoléon III

– Enfin, Pontivy reprend définitivement son nom originel en 1870

La rue principale de la commune a été aussi rebaptisée au gré des changements de régimes : elle s’est appelée tantôt rue Impériale, tantôt rue Royale : aujourd’hui elle est la rue Nationale.

Dès 1802, l’ambition de Bonaparte est de faire de Pontivy une ville de garnison qui permettrait d’écraser toute agitation chouanne qui sévit dans le Morbihan. Napoléon Bonaparte souhaite faire de la petite ville en centre Bretagne une capitale régionale. Sa situation géographique est idéale car elle se trouve à mi-chemin de la ville de Nantes et de celle de Brest, un point stratégique pour la construction d’un canal d’un bout à l’autre de la Bretagne. C’est lui aussi qui rattache à Napoléonville en 1805 le quartier de Stival, une bourgade située à 3,5 km du centre-ville. Napoléonville sera dans la paix, le centre d’un grand commerce ; dans la guerre, un centre militaire imposant et un entrepôt pour l’approvisionnement de notre marine, s’exclamait Bonaparte en 1806 à l’occasion d’un discours sur l’État de l’Empire.

Aujourd’hui, il demeure de cette époque : le tribunal, la caserne de gendarmerie, l’hôtel de ville et sous-préfecture, ainsi que la place principale. Le souvenir de l’Empereur est présent aussi dans les noms des artères avec la rue d’Iéna, la rue Joséphine, le Quai d’Arcole et la rue d’Austerlitz. Le pignon nord de la gare porte encore le nom de Napoléonville. Pontivy est jumelée à Napoléonville en Louisiane aux Etats-Unis.

le pignon droit de la gare où aujourd’hui, Napoléonville est encore inscrit

la gare

la gare en 1900

Hôtel de ville et sous-préfecture



*Le général Frédéric Henri Le Normand De Lourmel (1811-1854) est né à Pontivy le 12 juillet 1811 au sein d’une famille noble bretonne. Après une formation militaire à Saint-Cyr, il fait ses armes en Algérie dans les années 1830-1840. Il se distingue par plusieurs faits d’armes et reçoit la Légion d’honneur en 1843. Repéré par Napoléon III, ce dernier le fait général puis aide de camp. Il aide militairement l’empereur après son coup d’État en 1851 et les deux hommes se lient d’amitié. Il est mortellement blessé par une balle qui lui traverse la poitrine, au cours de la bataille d’Inkerman pendant la guerre de Crimée le 20 décembre 1854 à l’âge de 43 ans. Après sa mort, le général De Lourmel est enterré à Pléneuf-Val-André, dans les Côtes-d’Armor, mais son cœur est conservé dans la basilique Notre-Dame-de-Joie de Pontivy. Napoléon III est très affecté par la mort de son ami et sa veuve devient la dame d’honneur de l’impératrice Eugénie.

Le général De Lourmel

Infos pratiques :

Visite guidée en famille et en costume pour les enfants : quartier napoléonien

Chaque vendredi de l’été à 10h30, à partir du vendredi 14 juillet et jusqu’au vendredi 1er septembre 2023.

Rendez-vous à la péniche Duchesse Anne de l’Office de tourisme, quai Niémen à Pontivy

Réservation conseillée

Durée : 1 heure

Tarifs :

Enfant costumé et équipé : 7€

Accompagnateur : 6€

Famille : 2 enfants + 2 adultes : 22€

Costumes pour les enfants de 6 à 12 ans sur réservation au 02.97.25.04.10.