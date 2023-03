Pontivy. La Toue Cabanée de Halage et Attelage prête à naviguer le 22 juin 2023

La Toue cabanée de l’association Halage et Attelage est amarrée quai de la Fontaine à Pontivy (Morbihan) depuis juin 2022 en face de la péniche de l’office de tourisme. En chantier depuis 2018, les travaux de finitions se termineront au printemps 2023. L’association accueillera et embarquera ses premiers passagers pour la fête des canaux, du jeudi 22 au dimanche 24 juin 2023. Pour l’heure, elle propose des visites du chantier chaque mercredi après-midi de 14h à 16h.

Le projet de construire une toue par les membres de l’association Halage et Attelage et leur président Patrick Grimault remonte à 2016. Installée à Josselin à ce moment-là, l’association rénovait en parallèle la maison éclusière N°38 sur le canal de Nantes à Brest, au Rouvray sur la commune de Forges-de-Lanouée. Au départ, l’objectif de Halage et Attelage est de se mettre en quête d’une toue à acheter : il s’agit d’un bateau à fond plat faisant fonction de bac, typique de la Loire et ce n’est pas chose facile ! « Nous souhaitons naviguer sur le canal à partir de Saint-Gobrien à Saint-Servant-sur-Oust en aval de Josselin, jusqu’au canal de Forges-de-Lanouée en amont de notre maison éclusière, soit 15 km d’animation sur le canal », déclare Patrick Grimault.

Après de nombreuses investigations et visites au pays des toues de Loire, l’association abandonne l’idée d’acheter le bateau et décide de le construire elle-même car les systèmes constructifs du commerce ne sont pas satisfaisants et le budget est insuffisant. Une recherche de partenaires dans le milieu ESS (Economie, Sociale et Solidaire) est alors décidée en 2018. L’association trouve son bonheur au chantier naval de Baden (56) auprès des élèves charpentiers de marine du lycée professionnel d’Auray (56). En juin et juillet 2019, une maquette prend forme avec le soutien de trois élèves de l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes aux métiers du nautisme (AFPA). Elle permet de rendre le projet réaliste. La maquette est ensuite présentée en septembre de la même année dans les locaux des ateliers de Kerduchad (rue des Trois Frères Corner) que la municipalité de Pontivy met à la disposition de Halage et Attelage. Le partenariat débute dans la convivialité et la bonne humeur.

La délicate réalisation de 74 membrures en douglas (en bois de pin d’Oregon) est cependant confiée à des professionnels. Les bénévoles assemblent ensuite les éléments de la coque, conçus avec du bois de contreplaqué marine, puis s’attèlent aux aménagements extérieurs et intérieurs.

La Toue cabanée de l’association Halage et Attelage a été mise à l’eau pour le 25 juin 2022, à l’occasion de la fête nautique de Pontivy : Les Joutes Nautiques de Pontivy. « La Toue est arrivée sur le bord du quai dès le vendredi 24 juin en soirée. Le lendemain à 15 h, une grue est venue la prendre sur sa remorque pour la poser dans le Blavet », se souvient Patrick Grimault.

Puis la toue a été baptisée De toue Temps après une élection qui avait réuni plus de 100 bulletins de vote, au cours du forum des associations de Pontivy en septembre 2022.

25 juin 2022

La Toue cabanée, 13 mètres de long pour 3,50 mètres de large, est depuis amarrée à un ponton du quai de la Fontaine, un lieu très attractif au cœur de la cité napoléonienne et à la jonction du canal de Nantes à Brest et du Blavet.

Depuis tout s’est accéléré. Les travaux ont bien avancé malgré une météo pas toujours favorable : avec la pose des fenêtres, côté tribord puis côté bâbord ; l’intérieur de la cabane a été fignolé et peaufiné. Un expert maritime effectue actuellement des essais sur l’eau. Il est employé par la Préfecture de Nantes (44). « C’est elle qui représente l’Etat pour le Grand Ouest et qui homologuera et validera la navigation à l’issue de ses différentes visites ». Cinq membres de l’association suivent des cours de code pour passer le permis fluvial. Quant à Patrick Grimault, il complète les connaissances de son permis mer pour obtenir le permis rivière. Si les travaux avancent bien, il manque cependant au sein de l’association un membre pour gérer la communication. « Nous sommes en retard sur la mise à jour du site internet. Nous aimerions réaliser de petits films vidéo pour agrémenter nos différentes présentations. Alors avis aux amateurs ! L’appel est lancé : il n’est pas nécessaire de résider sur Pontivy », ajoute le président.

Pour l’heure, l’association accueille les visiteurs les mercredis après-midi. En plus d’une porte-ouverte, elle leur propose de rencontrer l’équipe de bénévoles qui prendra le temps d’expliquer au public les différentes phases de la construction de la Toue. Les visiteurs pourront aussi répondre à un quizz pour gagner des balades en toue. « Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi donner un coup de main aux dernières finitions ».

Le prochain grand rendez-vous est fixé du jeudi 22 au dimanche 24 juin 2023, pour la mise en exploitation de la Toue, avec pour les visiteurs des balades organisées à la journée ou en demi-journée. Une belle fête sera organisée : la semaine des canaux. Elle aura lieu juste un an après la mise à l’eau de la toue.

Patrick Grimault, le président L’autre chantier (terminé) de Halage et Attelage : la maison éclusière n°38

Infos pratiques :

Visite tous les mercredis de 14h à 16h : de La Toue Cabanée, au quai de la Fontaine à Pontivy

Association Halage et Attelage – chantier naval de kerduchad – rue des 3 frères cornec à Pontivy (56).

Contact : halage@halage.bzh

Pour joindre le président: tel 06 89 83 27 58