Pontivy. L’église Saint-Joseph à l’heure du livre

L’église Saint-Joseph de Pontivy, dans le nord du Morbihan, accueillera le premier salon Pontivy Livre et Art ce samedi 20 mai 2023. Le lieu est une véritable merveille architecturale et un joyau du patrimoine local. Construit au XIXe siècle, ce monument joue également un rôle central dans la vie de la communauté de Pontivy : elle accueille régulièrement des offices religieux et des événements culturels qui rassemblent habitants et visiteurs. Retraçons ensemble l’histoire de ce véritable trésor historique et artistique.

L’église Saint-Joseph est un monument néogothique construit entre 1863 et 1867 grâce aux crédits impériaux offerts par Napoléon III. Ses façades et ses toitures sont inscrites au titre des Monuments Historiques depuis 1985. Aujourd’hui isolée au centre d’un square, l’église Saint-Joseph marque l’ébauche de l’urbanisation de Pontivy, anciennement Napoléonville.

© Emmanuel Berthier

La naissance de l’église Saint-Joseph à Napoléonville

Lors de son voyage dans la région, Napoléon III offre 400 000 francs à la demande de la ville pour la construction d’une nouvelle église. En contrepartie, il impose une durée de deux ans, un style gothique et un clocher particulier. L’architecte Marcellin-Emmanuel Varcollier se chargera de cette tâche. Néanmoins, la construction de l’église prend fin en 1867 lorsque la subvention impériale s’épuisa. Elle resta inachevée, sans sa flèche de pierre, le clocher pyramidal de forme très aigu qui culmine habituellement au sommet des églises.

Initié grâce à Napoléon III, l’église Saint-Joseph lui rend honneur à travers son architecture. En effet, les armoiries du Second Empire sont bien visibles sur les vitraux : couronne impériale, aigle impériale, collier de la légion d’honneur, lettre « N », etc. Chaque élément met en avant la vie de Napoléon III. Ceux-ci sont entourés d’abeilles, symboles d’immortalité et de résurrection.

© Rubrikenn Istor Breizh

Suite à d’importantes dégradations des vitraux dans les années 80, Pontivy lance un concours international pour la création de vitraux contemporains. 77 équipes répondent à l’appel à projets. Les vainqueurs ont alors eu le privilège de réaliser les vitraux de 1991 à 1994 avec un thème imposé : les quatre éléments (eau, air, terre, feu). Aujourd’hui, l’église Saint-Joseph est caractérisée principalement par son clocher-porche, c’est-à-dire un clocher qui présente à sa base l’entrée principale. Celui-ci est d’ailleurs édifié avec du granit issu du batholite de Pontivy, une masse de magma profond consolidé en roche plutonique.

Cette église est devenue un centre culturel et accueille de nombreux artistes. Elle est ouverte tous les jours (sauf le mardi) pendant l’été dans le cadre de « l’art dans les chapelles ». Dernièrement, l’exposition du peintre-dessinateur local Charles- Henri a eu lieu dans l’enceinte de l’église.

Lieu d’accueil du salon Pontivy Livre et Art

Ce samedi 20 mai 2023, l’association Pont’Ivy Sport et Culture dévoilera son premier salon Pontivy Livre et Art à l’église Saint-Joseph. Pour l’organisateur du salon Eric Le Parc, c’est avant tout « le plaisir de se rencontrer dans un lieu exceptionnel ». Il n’y a pas de pression ou d’attente de chiffres : l’objectif est de « mettre en valeur ce qui mérite de l’être, aussi bien le cadre que les auteurs/artistes » indique Eric le Parc. L’association nous propose gratuitement un moment convivial avec plusieurs auteurs/artistes pour analyser et comprendre l’essence de leurs œuvres (photos, modelage, etc…). Rendez-vous samedi 20 mai de 10h à 19h à l’église Saint-Joseph.

Interrogé sur la Biennale du livre d’Histoire à Pontivy, Eric Le Parc répond : « C’est un très beau salon. Il n’y a pas de concurrence. C’est un salon thématique dans l’histoire. Nous sommes plutôt un salon généraliste avec tous types d’auteurs/artistes ».

Eric le Parc, organisateur du Pontivy Livre et Art.

Le salon s’appuie sur le projet Drakkar Pondi de cette même association. Initié par Cyrille Besson, le Drakkar Pondi est un projet de 10 mois qui consiste à construire un drakkar, un bateau viking, de 350 kilogrammes – 10 mètres de long et 2,55 mètres de large à partir de matériaux recyclés (cartons, journaux, bambous,…). Il pourra accueillir près de 40 personnes. « Le projet initial était d’en profiter pour mettre le drakkar dans l’église et l’exposer en même temps […] ce n’a pas été possible pour des raisons techniques » nous informe l’organisateur. La finalité de ce défi est de participer à la course de bateaux en carton de Cancale en juin 2023 : « Le drakkar sera mis à l’eau le 24 juin lors de l’événement Pontivy au fil de l’eau avec 2 drakkars de moindre taille ».

Infos pratiques :

Pontivy Livre et Art, organisé par Pont’Ivy Sport et Culture (Eric Le Parc), ce samedi 20 mai de 10h à 19h.

8 Rue de Lunéville, 56300 Pontivy

Contact : contact@pontivysetc.fr ou https://pontivysetc.fr/.