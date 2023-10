Pontivy. Crinolines et Cie s’adresse à tous les passionnés d’Histoire et de costumes historiques

Crinolines et Compagnie a vu le jour en mai 2011 à Pontivy dans le Morbihan. Cette association a pour objectif d’organiser et de participer à des événements costumés et autres sorties culturelles diverses dans toute la Bretagne : fêtes, reconstitutions historiques, expositions, spectacles et concerts. Elle ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent faire un bond dans le temps, toute époque confondue, en les invitant à porter un costume de qualité en lien avec la période retenue. Si vous êtes tentés de la rejoindre, Unidivers présente ses dernières activités !

Prochainement, l’association Crinolines & Cie organisera un grand bal privé du Second Empire au Palais des congrès de Pontivy dans le Morbihan. Ce seront 150 participants adultes et grands adolescents préalablement inscrits qui danseront le samedi 28 octobre 2023 à Napoléonville (anciennement Pontivy). L’association promet un somptueux voyage dans la vie du XIXe siècle avec un bal fastueux composé de valses, de polka, de quadrilles et autres danses…

Pauline Deschatrettes, présidente de Crinolines & Cie, explique que la préparation de cet événement unique est importante et longue, car le temps est nécessaire à la confection des tenues qui seront portées le jour du bal. L’association Crinolines & Cie possède une cinquantaine de costumes du Second Empire parmi ses 200 costumes au total, couvrant toutes les époques.

le bureau de l’association avec la présidente (2e en partant de la gauche)

Déjà en juin dernier puis en juillet, deux séances d’essayage de costumes se sont déroulées dans les locaux de l’association : à la Malpaudrie (l’ancien asile des lépreux), en contrebas du château des Rohan. Femmes et hommes se sont succédés pour enfiler leurs habits d’antan proposés à la location : crinolines ; queues de pie ; jupons ; diadèmes ; nœuds papillon ; chapeaux et coiffes, etc. Le 9 septembre, un atelier de préparation du bal Impérial à Napoléonville a été organisé pour les adhérents de l’association, suivi d’une porte ouverte afin d’accueillir de nouveaux membres.

La journée du 28 octobre à Napoléonville commencera à 14 h avec une séance d’initiation aux danses de l’époque quadrille, mazurka, valse et polka dispensée jusqu’à 17 h par François Le Bayou de l’association Bottines et canotiers de Gourin (56). Le bal commencera vers 19 h avec l’apéritif dînatoire, puis avec des pauses cocktail pendant la soirée qui s’achèvera vers minuit…

Le samedi 17 septembre, l’association Crinolines et Cie était l’invitée au château de Josselin (56) dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine. Quadrille et pique-nique étaient au programme de cette magnifique journée.

A Josselin





Week-end en juillet 2023 au château de Vaux le Vicomte (77)

Week-end Renaissance en Val de Loire : Château de Lude et Château d’Ussé, en avril 2023







Les Archives départementales du Morbihan conservent une importante collection textile, datant du 18e siècle aux années 1930 avec des vêtements et des accessoires qui illustrent l’évolution de la mode française. Dernièrement, elles ont confié à l’association Crinolines et Cie l’immense privilège de réaliser le mannequinage de cette magnifique exposition.

INFOS PRATIQUES

Le local se situe à La Malpaudrie, rue du général De Gaulle à Pontivy (en face du palais des congrès )

Renseignements et inscriptions ici

Contact : crinolinesetcie@yahoo.fr ou 06 17 06 67 54.

La cotisation annuelle est de 30 euros par adulte, de 15 euros pour un mineur et d’un forfait de 50 euros pour un couple.

Les sorties et les événements proposés par Crinolines et Cie sont exclusivement réservés aux membres de l’association mais elles ne sont pas obligatoires.

Un après-midi d’échanges est proposé une fois par mois pour les adhérents.