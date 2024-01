Les Terres de Nataé est un parc animalier de préservation des espèces les plus menacées, situé à Pont Scorff dans le Morbihan, où plus de 100 espèces sont protégées. Pour la période des fêtes et jusqu’au dimanche 7 janvier 2024, le parc invite le public en soirée à venir nombreux découvrir son spectacle : Les animaux de lumière, une arche de Noël qui scintille dans la nuit…

Plus connu sous l’appellation Zoo de Pont-Scorff, il a ouvert ses portes en 1973. Fondé par Maguy et Pierre Thomas, des spectacles pédagogiques sont organisés avec pour objectif de sensibiliser le public. Passionné et engagé, le Zoo s’impliquait déjà dans divers projets de conservation comme les programmes européens (EEP) d’élevage et de conservation d’espèces menacées depuis 1985. Mais au fil des décennies et en raison de difficultés financières, le zoo est vendu à plusieurs reprises et différentes directions se succèdent.

avant après

Le zoo devient en 2021 les Terres de Nataé qui s’engagent dans un projet à long terme où le bien-être et la protection des espèces sont la priorité des équipes. Pour n’en citer que quelques unes, retenons les espèces le plus en voie de disparition : le vison d’Europe ; le tamarin pinché ; la tortue de Madagascar ; l’ara de Buffon et celui de Lafresnaye ; le cacatoès soufré ; l’éléphant d’Asie ; le panda roux ; l’iguane bleu ; le varan jaune, et beaucoup d’autres encore…

Pour les fêtes de Noël et de nouvelle année, le parc animalier Les Terres de Nataé propose la visite d’un festival lumineux, qui prend l’aspect concret d’un long tunnel d’une cinquantaine de structures avec des fleurs géantes, des papillons et beaucoup d’animaux, surtout ceux qui sont les plus menacés de disparition. Valy Gourdon, la responsable communication et assistante chargée de la conservation des espèces, explique que cette animation est unique en Bretagne, en France et même en Europe, que généralement elle peut se produire dans les capitales ou les grandes villes, mais jamais en province, d’où une certaine fierté pour le parc !

Le parcours a une durée de plus ou moins une heure et demie et ne dispose d’aucune musique, afin de respecter les animaux vivants qui sont à proximité et pour préserver leur bien-être. Seules les espèces comme les ibis chauves et les flamants roses seront visibles, car ils vivent dehors même en période hivernale.

Lors des tempêtes Ciaran et Domingos, une dizaine d’arbres se sont effondrés sur les structures du parc animalier, brisant également de nombreuses vitres. Par chance, aucun animal ni personnel n’ont été touchés ! Un bel élan de solidarité s’est manifesté avec une centaine de personnes venues porter main forte aux équipes de Terres de Nataé, avec aussi une cagnotte mise en place…

Infos pratiques

Spectacle : Les Animaux de lumière – Terres de Nataé – Allée de Kerrousseau à Pont Scorff (56)

Du mardi au dimanche, chaque semaine jusqu’au dimanche 7 janvier 2023 à partir de 17h30- 18h et jusqu’à 21h30

Les tarifs et les billets sont disponibles sur le site internet et à l’entrée du parc

https://www.lesterresdenatae.fr/