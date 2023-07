Pont-Scorff. 27e édition du Festival Saumon au manoir de Saint-Urchaut 

Encouragés par le succès de sa dernière édition en 2022, les bénévoles Scorvipontains du Festival Saumon, ancrés à la rivière le Scorff, donnent rendez-vous au public pour ce festival pas comme les autres le vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023. Trois jours de fêtes, d’animations, de spectacles et de concerts se dérouleront sur le site vertueux et merveilleux du manoir de Saint-Urchaut à Pont-Scorff dans le Morbihan.

L’association du Festival Saumon, sous l’impulsion de son président Thierry Goffard, travaille en équipe avec 300 bénévoles pour organiser la 27e édition du Festival Saumon du début d’été en Bretagne Sud. Les visiteurs sont conviés à participer pendant trois jours à des activités nature la journée et à des concerts en soirée. L’ambiance s’annonce familiale et conviviale avec trois jours de fêtes, six spectacles et neuf concerts.

Pour égayer et embellir le site, de jolis saumons orneront les arbres, les barrières, etc. : tous ces éléments de décoration ont été préparés cette année encore par de jeunes Scorvipontains, encadrés par Morgane la responsable de la commission décoration.

Le programme des animations et des spectacles en journée dans le parc du manoir : Initiation cirque, atelier maquillage et jeux en bois, et

Activités natures pour petits et grands : initiation et concours de pêche, initiation canoë-kayak, découverte du milieu aquatique ; Moulages d’empreintes : pour découvrir les indices que les animaux laissent sur leur passage et atelier pour apprendre à réaliser un moulage d’empreinte de martin pêcheur ou de loutre d’Europe ; La beauté gourmande : une reconnaissance des plantes pour leur beauté, leur saveurs et leur odeur. Les plantes cosmétiques locales au service de notre beauté sont multiples. Le public est invité à les découvrir à travers des sorties botaniques et des ateliers de beauté au naturel : confection de produits de beauté, de chewing-gum écologique et rigolo, d’encens maison et d’herbes aromatiques.

Les spectacles :

Le samedi à 15h20 : la Compagnie Le Grand O offrira à travers ses spectacles des formes sensibles et engagées pour repenser nos relations avec le reste du vivant. Leur création Nanabozho est un poème chanté, une conversation entre une branche d’arbre morte, un circassien danseur acrobate, une musicienne conteuse et le monde dynamique revisité avec délicatesse.

A 16h10 : la roue tourne et à 16h30 : causerie

Le samedi à 17h45 : au fil de soi ônde, est un concert zen au bord de la rivière qui sera proposé. Les visiteurs seront invités à fermer les yeux, à voir, à écouter et à se laisser porter dans un écrin de verdure par cette nature bercée par des musiques inattendues. Le voyage sera sonore au plus près des éléments naturels : percussions d’eau, de bois, de terre et de pierre, accompagnés par les voix et les chants des oiseaux.

La Cie le Grand O Au fil de soi ônde

Le dimanche à 15h20 : Biciman fera son show de théâtre acrobatique, parce que pédaler est sa passion, et que son meilleur compagnon est son vélo. Jour après jour, le coursier et son deux roues sillonnent les artères citadines d’une grande ville à un rythme effréné en transportant des cargaisons en tout genre. Victime de ce système auquel il participe malgré lui, il se débat avec hargne et ironie pour survivre dans un monde qui va trop vite. Une douce satire de notre société qui pédale droit le mur !

Le dimanche à 16h25 : la Cie i Si : à l’heure du goûter, ce duo clownesque et musical avec son spectacle iSi et là offriront une représentation poétique, musicale et familiale. Pourtant sans paroles, le spectacle raconte la surconsommation du pouvoir, de cruauté et de tendresse. Ce sont deux personnages nomades qui vivent chichement sans gaspiller dans un monde singulier construit autour d’objets détournés et récupérés. le public rit, s’émeut, rêve et surtout s’attache à ces deux personnages.

Le dimanche à 17h45 : Les Maraudeurs et Cie présenteront Kolelo : du théâtre, de la danse, de la musique et un assemblage d’objets. Vlad et Mir voyagent à bicyclette avec leur carriole depuis 2019.

Biciman le duo La Cie? i . Si

Petite restauration sur place pour les trois jours : avec la troupe de jeunes bénévoles pour servir les visiteurs et les moins jeunes à l’arrière aux fourneaux, les organisateurs proposent un tour du monde à déguster : le kebab, le fish & chips, le panini, la galette-saucisse, les crêpes, les traditionnelles sandwichs chipos ou merguez, sans oublier les frites. Mais attention, cette année pas de saumon dans les assiettes, il devient trop rare, alors on le préfère vivant dans la rivière…

Les concerts en soirée

Vendredi 7 juillet 2023

A 19h15 h : Picon mon Amour est un duo musical chantant l’accordéon aux multiples instruments. Au gré de ses improvisations inspirées par le public, le duo étanche la soif musicale des spectateurs.

A 21 h, en tête d’affiche, Robert Finley, auteur, compositeur, interprète et guitariste américain de blues et de soul, une des voix les plus riches et puissantes soul et blues majeures de ce début de millénaire .

A 23h : la Brigade du Kif est un groupe narbonnais, fondé en 2015 par le chanteur et guitariste Mika Riff, auteur compositeur du groupe. Le groupe sillonne les routes de France avec son troisième album En bas de chez toi. La Brigade du Kif enchaîne les représentations aux accents ska rock festif.

Picon mon Amour La Brigade du Kiff

Samedi 8 juillet 2023

A 19h30 : Hantcha : inspirée du rock et du jazz, elle emprunte les codes de la musique Malagasy pour fabriquer son univers. La chanteuse a une très belle voix grave, mélodieuse, intimiste et une guitare rythmée. Venue de Bordeaux, Hantcha écrit et compose sa musique dans un style rock soul, world avec des paroles en anglais.

A 21 h : 2 Two Riste : les passionnés de musiques électroniques vont se régaler en venant découvrir ou redécouvrir l’univers de M.Â.J et Mas0 sur le balcon du Manoir de Saint -Urchaut. Mêlant mix et percussions les 2 touristes scorvipontains accompagneront le public entre chaque concert.

Hantcha 2 Two Riste

A 21h30 Karpatt : ce sont des musiciens aux belles voix graves, mélodieuses, intimistes, avec une guitare rythmée. Karpatt jouera de la musique française, avant le spectacle pyrotechnique à la tombée de la nuit.

Karpatt

A 23h55 : Tankus the Enge est un groupe anglais qui jouera sur la grande scène du Saumon pour la toute première fois. Il offrira un mélange de rock britannique aux inspirations 60’s, une pincée de funk assaisonné au Rag Time, le tout dans un style unique.

Dimanche 9 juillet 2023

A 19h : Ginger spanking : Derrière ce quintet formé à Toulouse en 2013 se cache Ginger, une diva barrée aux envolées sulfureuses et les frères Spank. Ils revisitent le blues, la country et le rockab’ à grands coups de guitares, de contrebasse, de batterie et de claviers. Leur swing est furieux et leur univers est b-movie.

A 21h : Apes O’Clock : ils sont quatre musiciens à faire la part belle au groove, celui du Hip-Hop fusionnant avec les ambiances plus électriques du Rock’n’Roll, et celui d’un Brass-Band aux riffs et mélodies entêtantes. Le groupe joue des codes, des étiquettes et des cases, pour ne fermer aucune porte à ses compositions.

Ginger spanking Apes O’Clock

Le geste écolo de l’association : Chaque année, malgré les sollicitations et les rappels à l’ordre des organisateurs, ceux-ci continuent de ramasser des kilos de mégots dans la prairie du manoir après le départ des festivaliers. Alors pour cette 27e édition, le Festival Saumon a investi dans la fabrication de cendriers de prairie qui ne passeront pas inaperçus ! En effet, en forme de cigarettes géantes, les cendriers mesurent 1 mètre de hauteur et ont pour objectif de préserver l’environnement

Infos pratiques

Festival Saumon les vendredi 7 – samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023

Site du manoir de Saint-Urchaud à Pont-Scorff (56)

Le Festival ouvre ses festivités vendredi 7 juillet vers 19 h

Les activités commencent vers 14 h le samedi et le dimanche et les festivaliers peuvent rester sur le site jusqu’à 1h du matin.

Contact et billetterie : 06 61 58 65 32

Des parkings gratuits sont à votre disposition à proximité du site du Manoir de Saint-Urchaut. Un parking à l’accès direct au site est réservé aux personnes à mobilité réduite (PMR)