Poisson d’or de Le Clézio : quelle est son origine ?

Poisson d’or est un roman de Jean-Marie Gustave Le Clézio publié chez Gallimard en 1997 qui aété récompensé par le prix Jean Giono. L’auteur connaît un premier succès littéraire Le procès verbal en 1961 ; Il sera consacré par le prix Nobel de Littérature en 2008.

Poisson d’or retrace le parcours d’une jeune femme noire dont le destin n’est la préoccupation de presque personne. Pourtant, elle intéresse singulièrement l’auteur dès lors qu’elle questionne son propre chemin de vie imprégné par ses origines familiales, ses incessants voyages et par son sens marqué pour les cultures, et, en particulier, les cultures amérindiennes. À préciser qu’il est de nationalité française et mauricienne, et donc traversé par la culture mauricienne et bretonne de sa famille.

L’héroïne prénommée Laïla mène une trajectoire dans l’ignorance de ses origines, mais qui, pourtant, la fait circuler dans le sens du sang qui coule dans ses veines. Elle ne connaît rien de sa famille, rien de ses racines. Elle sait juste qu’elle est une Hilal, une tribu arabe qui a émigré en Afrique du Nord. Ses tribulations débutent au Maghreb par un enlèvement dont elle fait l’objet pour être vendue à une vieille femme qu’elle considère très vite comme sa grand-mère. Ce parcours participe de sa négritude, mais pas seulement.

Le vol de son corps vendu à cette femme rappelle le sort des esclaves noirs. Mais Laïla est aussi habitée par la soif de découvrir le monde (comme l’est l’auteur) dans sa richesse et sa diversité comme pour s’offrir une destinée glorieuse et authentique en même temps.

Car, le chemin qu’elle mène est une quête de vérité, celle du sens de sa vie arrachée des mains d’un inconnu, un autre « anonyme », lequel par son geste de rapt et de vente comme une marchandise ne parvient pas à effacer la trace profonde, l’empreinte gravée dans la chair de la personne qu’elle est : une femme venue de nulle part et qui pourtant, aux tréfonds d’elle-même, sait d’où elle est issue. Laïla côtoie tous les milieux des plus défavorisés aux plus argentés sans manquer de tracer le portrait des personnes qu’elle rencontre.

Elle frétille comme un poisson dans la nasse à la découverte d’un monde à la fois repoussant, parce que rude, tumultueux et bruyant, aux odeurs de sueur, de crasse, de malpropreté, de déjections, et à la fois réjouissant lorsque son attention s’arrête sur le vivant et le vivace qui l’entourent. Très tôt confrontée à la lubricité perfide des hommes, elle connaît aussi la douceur de l’amitié des femmes, et, à vagabonder d’hommes en hommes, la chaleur enveloppante et tendre, si charnelle de l’amour.

Différentes opportunités amènent Laïla à séjourner à Paris, puis brièvement à Nice, avant de gagner les États-Unis, Boston et Chicago; pour finalement revenir au Maroc, la terre de sa provenance. Elle aime se cultiver au fil de ses rencontres ; et de surcroît, à travers ses lectures qui lui ouvrent des horizons. Frantz Fanon, psychiatre, mais aussi philosophe,sociologue, écrivain d’origine martiniquaise est son auteur préféré (et ce n’est pas un hasard lorsque l’on sait que la Martinique, étymologiquement « île aux iguanes », de langue caribe ou aussi Madinina, a des origines amérindiennes chères à JMG).

Elle apprend à jouer du piano et se découvre des talents de chanteuse qu’elle parvient à exercer en public. Ainsi, le parcours aussi mouvementé que captivant de l’héroïne du roman lui confère un réel intérêt. Mais la profondeur dont il s’en dégage franchit les limites du simple bien que réel intérêt de sa narration. Car à travers l’expérience aussi palpitante que pleine de charme de cette jeune femme démunie et issue de nulle part, sans racines, Le Clézio sait avec la finesse et la délicatesse de sa plume interroger la question des origines.

Ainsi explore-t-il ce mythe universel qui hante son personnage féminin, sans doute autant que lui-même, et qui, en définitive, nous concerne tous ».