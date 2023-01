Les meilleurs podcasts Forex à écouter en 2023

À tous ceux qui ont pris la décision de se lancer dans le trading Forex en cette nouvelle année, il convient de rappeler l’importance de bénéficier d’informations de haute qualité. C’est le gage de la réussite.

Non seulement en matière de formation, mais aussi de conseils économiques, les podcasts sont devenus au fil du temps une source à la fois fiable et utile de données au profit de votre activité de trading. Cette forme de contenus fournit des informations sur le marché que vous aurez souvent du mal à obtenir autrement.

À l’image d’autres activités populaires, on constate une augmentation marquée des podcasts Forex. D’où la difficulté de naviguer à vue dès lors que vous ne bénéficiez pas d’un bon guide. C’est pourquoi nous vous avons compilé une liste des meilleurs podcasts Forex à écouter en 2023.

1. Always Free Podcast

Lancé en 2019, ce podcast vise à vous donner les moyens de progresser dans la constitution d’une indépendance financière grâce au trading Forex. Jason Graystone, fondateur et animateur de ce podcast, agit comme une sorte de coach de vie qui s’emploie à vous motiver épisode après épisode afin que vous preniez les meilleures décisions non seulement en tant que trader mais aussi en tant que personne.

Aucune crainte : il ne s’agit aucunement d’un de ces podcasts self-help qui sont remplis de clichés façon coaching. Jason est franc et s’exprime directement au sujet des diverses compétences que vous êtes susceptibles de développer afin de réussir votre activité.

2. Chat With Traders

Créé par Aaron Fifield, Chat with Traders est considéré par beaucoup comme le podcast le plus influent du secteur financier. L’une des clés qui expliquent cette reconnaissance est l’honnêteté manifeste avec laquelle s’exprime Aaron dans tous ces entretiens. Vous y entendrez des témoignages de succès, mais également des échecs, et le côté obscur…

La variété des invités est un autre point fort de ce podcast, puisque vous entendrez des banquiers, des fondateurs d’entreprises, des enseignants, des joueurs de poker et même des ex-détenus ! Cette riche palette riche contribue à analyser l’activité de trading sous tous les angles possibles. Si vous voulez vraiment devenir un trader Forex prospère, alors écouter ce podcast !

3. À Trader’s Life

C’est l’un des podcasts les plus récents, mais les plus marquants. Lorsque Nicholas Penrake a fondé ce podcast, il s’est fixé pour objectif de partager avec ses auditeurs l’expérience qu’il avait reçue tout au long de sa carrière commerciale.

Le ton de Nicholas est chaleureux et intime. Écouter son podcast, c’est comme prendre une tasse de café avec un ami qui se soucie réellement de vous, qui veut vraiment que vous réussissiez. La plus grande leçon que vous puissiez tirer de cette écoute tient dans le fait que le trading est une activité qui n’a pas de recette miracle valable pour tous. Là repose l’effort personnel nécessaire : trouver la meilleure manière pour que cette activité soit en phase avec votre personnalité et vos besoins.

4. The Trading Coach Podcast

Akil Stokes a créé ce podcast parce qu’il croyait pouvoir devenir un mentor pour les milliers de débutants en trading désireux de se lancer dans cet exigeant voyage qu’est le Forex.

Son approche ne consiste pas à se cantonner à vous enseigner les fondamentaux et les bonnes pratiques du trading Forex. Sa mission est de vous encourager à prendre du recul pour concevoir une image de vous qui inclut votre propre avenir en tant que professionnel de la finance. Vous pouvez vous lancer dans le Forex et réussir, c’est bien, mais il vous pousse à aller au-delà, car c’est là qu’il prétend que le vrai succès commence.