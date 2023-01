Bretagne. Un engouement pour les danses swing

Swing Bretagne est un groupe constitué de près de 1000 danseuses et danseurs de swing. Son objectif est de fédérer la communauté swing de Bretagne en recensant cet univers dans notre région. De fait, les danses swing font un retour fracassant depuis quelques années dans notre pays. Coup de projecteur sur cette danse pas is ancienne qui, illustrée ici avec l’association Swing 56, revient sur le devant de la scène…

Apparues dans la communauté afro-américaine en 1900, les danses swing se développent vraiment pendant l’âge d’or des années 1920 aux Etats-Unis en même temps que le charleston.

C’est avec le débarquement des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale que le phénomène swing arrive en France et en Europe, en parallèle de la musique jazz. À l’époque, elles connaissent un engouement très fort, notamment en raison de leur caractère festif. À l’époque, on prétend qu’il faut posséder un grain de folie pour les danser. Le swing est une danse joyeuse et très dynamique demandant une énergie débordante. Il laisse beaucoup de place à l’improvisation et se pratique en solo, en couple ou en groupe, sur des tempos qui passent de très lents à très rapides. Le swing tombe dans l’oubli dans les années 70, faisant place au disco.

Mais aujourd’hui l’engouement pour les danses swing est bien présent. Depuis quelques années, le swing fait son grand retour et séduit les danseurs et danseuses, surtout les parmi les trentenaires. Partout en France et la Bretagne ne fait pas exception, le swing est présent sur les pistes de danse. Avec lui, c’est aussi le retour de la mode vintage. Danser le swing est aussi une façon de se remettre dans l’ambiance rétro des années folles et de se vêtir dans le style de l’époque. Les garçons portent des bretelles et des pantalons à plis, les filles de belles robes de style corolle avec pour coiffure, le chignon bouclé ou tressé ; la queue de cheval est portée haute.

Le groupe Swing Bretagne et ses 978 adeptes recensent et annoncent les infos Swing et Lindy Hop en Bretagne, les associations, les stages et les écoles de danse Swing en Bretagne, les concerts et les festivals partout en France, etc.

Les danses swing mêlent des mouvements de danses africaines avec ceux des danses européennes plus structurées, sur 6 ou 8 temps. Parmi les danses swing, on trouve notamment le Lindy Hop, le Charleston, le Balboa ainsi que le Blues.

Avec ses jeux de jambes déhanchés et endiablés, ses musiques rétro et ses sourires enjoués, les danses swing s’invitent sur toutes les scènes branchées et ressuscitent l’ambiance des bals populaires. Le swing est aussi un sport, et comme toutes les disciplines sportives, la pratique de cette danse présente de nombreux bienfaits sur la santé. Elle contribue à brûler des calories ; stimule la fréquence cardiaque, le métabolisme des lipides et la circulation périphérique ; elle a un effet améliorant également sur la peau ; elle améliore la mobilité articulaire ; elle aide à renforcer les os dès le plus jeune âge. Le swing fait du bien au mental, car la danse crée de la bonne humeur. En avançant dans l’âge, elle favorise la concentration, l’orientation dans l’espace et la mémorisation.

Les artisans du swing (écoles et associations) sont au nombre de 8 en région Bretagne :

Swingin’ in the Rennes, 16 rue Papu à Rennes (35) https://viensonswing.fr/organism/11/Swingin’%20in%20the%20Rennes/Rennes

Dance Addict, 16 rue de Brest à Rennes (35) https://viensonswing.fr/organism/17/Dance%20addict/Rennes

Hop’n Swing, Maison des associations rue des Alliés à Rennes (35) https://viensonswing.fr/organism/2/Hop’n%20Swing/Rennes

Presqu’île Swing, place Léon Blum au Crozon (29) (29)https://viensonswing.fr/organism/83/Presqu’%C3%AEle%20Swing/Crozon

Swing du tonnerre, 10 rue du Languedoc à Brest (29)

https://viensonswing.fr/organism/87/Swing%20du%20tonnerre/Brest

Swing Factory, 3 allée Louise Michel à Quimper (29)

https://viensonswing.fr/organism/18/Swing%20Factory/Quimper

Trégor Swing, 2 rue de la Mairie à Ploulec’h (22) https://viensonswing.fr/organism/49/Tregor%20Swing/Ploulec’h

Et

L’association Swing 56 de Pluneret qui compte aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents : Ils se réunissent pour des cours hebdomadaires et des événements festifs tout au long de l’année. C’est une association ouverte à tout le monde, quel que soit son niveau. Il suffit juste d’avoir envie de danser et de s’amuser. L’objectif principal de l’association est de permettre à chaque membre de pouvoir rapidement danser où il veut, quand il veut et avec qui il veut dans un environnement bienveillant et chaleureux.

Depuis 2017, chaque année l’association organise un festival : Sea, Swing & Sun : Il rassemble des danseurs swing de tous les coins de Bretagne et d’ailleurs. Ils viennent danser sur la musique live des Dirty Swing, de Feet J et de Tea Girl & Coffee Boy, dans un décor à la Gatsby.

Retrouvez l’affiche pour l’édition 2023 ci-dessous. : festival du 5 au 8 mai 2023

Swing 56 propose des cours sur trois niveaux par semaine :

Pédiluve : pour les débutants ou les personnes à faibles initiations qui viennent apprendre les bases de la danse. Cours le mercredi à 19h30, de juin à septembre (hors vacances scolaires)

Petit Bassin : le participant connaît les pas de base en groove, triple et charleston. Il apprend les passes suivantes : he goes, she goes, circle, swing out, tuck turn, changement de place, hand, to hand et tandem. Il est maintenant capable de danser sur un morceau complet. Les cours sont le vendredi à 19h30 de juin à septembre (hors vacances scolaires)

Grand bassin : il maîtrise le premier niveau, commence à ajouter des variations et réalise les passes suivantes : airplane, shadows et kick-the-dog. Il adapte sa danse à la musique et commence à repérer les breaks et fait des jeux de jambe. Il affine sa technique et pratique maintenant en dehors des cours. Les tempi plus soutenus sont abordables. Les cours sont le mercredi à 21h de juin à septembre (hors vacances scolaires)

Des ateliers sont organisés une à deux fois par mois le vendredi à 21h. Ils portent sur des thématiques, telles que la musicalité, le switch, la chorégraphie shim-sham, etc.

Des moments d’échanges et de partage d’expérience ont lieu une fois par mois sur des thématiques précises : blues, balboa, routine. Ils peuvent être proposés à tous les niveaux ou à un niveau précis.

Une fois par mois, la piste est ouverte sur de la musique live pour mettre en pratique tout ce que les élèves ont appris.

Infos pratiques : Retrouvez Swing du tonnerre à Brest le prochain week-end avec le festival Fest Ty Swing 2023, à la salle du Clous, 2 avenue Victor de Gorgueu à Brest

Le programme du week-end, organisé par Swing du tonnerre

Deux jours de cours avec Ada et Robin

3 niveaux de cours

3h de cours par niveaux + 2h d’ateliers multi niveaux

2 Soirées avec orchestres :

– Soirée d’accueil le vendredi 20 janvier avec DJ Eric et Les Cluster Swing

– Grande soirée Lindy Hop le samedi 21 janvier avec les Stomp Stomp