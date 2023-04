ÀPlumergat. Sauvée de la ruine, la chapelle Notre-Dame de Gornevec vous attend

À Plumergat, près de Sainte-Anne-d’Auray dans le Morbihan, le village de Gornevec ouvre les portes de sa chapelle au public tous les weekends de l’année. L’association Les Amis de la chapelle Notre-Dame-de-Gornevec est fière de présenter l’édifice du homonyme qu’elle a sauvé de la ruine et remis sur pied en quelque vingt ans. Unidivers vous raconte l’histoire de ce monument historique qui a retrouvé toute sa splendeur au sein du patrimoine de la Communauté de communes d’Auray-Quiberon-Terre Atlantique.

La chapelle de Gornevec a été bâtie dans une lande au XIe siècle par les moines de Saint-Gildas-de-Rhuys, qui étaient propriétaires de biens et de terres dans le village de Gornevec. Elle doit son nom à l’ancienne voie romaine Hent-Gornevec. Au XVe siècle, le chœur et le transept sont reconstruits en pierres de taille sur les fondations de la première chapelle. La nef est reconstruite et recouverte en 1543, mais les travaux ne seront jamais terminés. Sur le pignon ouest figure une grande arcade ogivale dont la partie basse est percée de portes géminées.

Mais en 1651, les moines de Saint-Gildas-de-Rhuys sont contraints de la vendre pour payer la taxe imposée par le roi. La chapelle est ensuite la propriété de plusieurs seigneuries qui se succèdent et dont on retrouve les blasons dans l’édifice. La chapelle est un bel édifice en forme de croix latine avec un chœur à chevet plat. Les sablières, comme les larmiers à l’extérieur, sont sculptées de personnages et d’animaux fantastiques. Notre-Dame de Gornevec était réputée jusqu’au XIXe siècle pour exaucer les mères et les nourrices qui venaient y prier pour obtenir un lait abondant. Le pardon des chevaux s’y tenait chaque année, une tradition très ancienne, très fréquentée entre 1830 et la Première Guerre mondiale. D’anciennes cartes postales attestent du pardon des chevaux autour des années 1900, lorsque la traction animale était au centre de la vie dans la campagne bretonne. À cette époque, le cheval avait une grande importance dans la vie quotidienne et sa bénédiction par un prêtre semblait tout à fait logique aux villageois. Les commis des fermes accompagnaient leur patron pour y mener les chevaux de l‘exploitation agricole.







Un pardon des chevaux (dans le Finistère)



,Mais au début du XXe siècle, la toiture de la chapelle Notre-Dame s’effondre. Le clocher chute en 1923 et la chapelle finit par tomber en ruine dans les années 1930. Le pardon n’a plus lieu d’être. À l’intérieur se trouvent encore quelques statues des XVIe et XVIIe siècles et de beaux ornements sacerdotaux en soieries du XVIIIe siècle. Cependant, la chapelle est sauvée de la démolition en 1957. Plusieurs fois, il est envisagé de détruire ses vestiges et d’utiliser ses pierres pour bâtir une église paroissiale à Sainte-Anne-d’Auray (56), ou encore pour construire la Porte de Bretagne à Vitré (35). Il faudra attendre une trentaine d’années pour qu’une initiative locale envisage de la reconstruire. Une première association effectue en 1987 des travaux de consolidation. Puis, c’est tout un quartier qui se mobilise et qui s’intéresse à cette chapelle laissée à l’abandon. Les habitants créent l’association Les Amis de Notre-Dame-de-Gornevec. Pendant une quinzaine d’années, petit à petit, elle va restaurer l’édifice.

Dès 1992, les Amis de Notre-Dame de Gornevec mettent tout en œuvre pour collecter les fonds nécessaires à la reconstruction de la chapelle. Les murs sont restaurés dès 1994 bénéficiant d’une aide financière de la part de Breiz Santel, un mouvement qui œuvre pour la protection des monuments religieux bretons. La façade occidentale est imposante et élargie par des contreforts d’angle. Sous le tympan s’ouvrent deux portes jumelles dont l’arc est en anse de panier. Le plus gros chantier est la façade. Elle penchait de 53 cm et de 4,5 cm en un an. Parce que les fondations étaient défectueuses, elle risquait de s’écrouler. Elle fut démontée intégralement. En 1998, la façade en pierre de taille est de nouveau debout sans qu’aucun bloc de pierres n’ait eu besoin d’être retaillé. Les pierres sont posées sans joints avec la technique d’antan. La même année, le pigeon du transept nord est également démonté puis remonté.

La charpente, la couverture et les vitraux sont financés par Les Amis de Notre-Dame de Gornevec, grâce à des dons importants. À l’intérieur, la charpente du cœur et du transept du XVe siècle ainsi que celle de la nef du XVI e siècle sont reproduites à l’identique en bois de chêne chevillé. La Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ne s’oppose pas au projet, mais n’accorde aucune subvention. En 1999, la couverture est réalisée en ardoises épaisses, posées en liaison brouillée. La chapelle accueille ses nouvelles portes et sa cloche, copie exacte de celle d’origine, brisée lors de la chute du pignon en 1920. Les baies du chœur et du transept accueillent à nouveau des vitraux en 2000. Ils sont le travail de toute une équipe de bénévoles encadré par un verrier professionnel. La même année, le sol est refait en terre battue comme à l’origine et en 2002, la chapelle retrouve ses bancs et son autel.















Prière à Yvon Nicolazic pour demander sa béatification, ce paysan breton qui a témoigné avoir bénéficié d’apparitions de Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie.

























Infos pratiques :

La chapelle est ouverte : Tous les weekends de l’année de 10h à 18h et tous les jours du 1er juillet au 6 septembre 2023.

Un panneau indicatif propose un QR Code qui renvoie vers une application pour des balades virtuelles sur le Pays d’Auray, le Pays de L ’Aven et le D Day.

Gornévec, l’épopée d’un village du pays d’Auray a été écrit par Gérald Cariou et Léo Goas. Ce livre fait suite à une volonté de graver dans le marbre l’histoire de la chapelle depuis l’époque ou on conserve des témoignages jusqu’à sa restauration. Il a été publié par l’association des amis de la chapelle.