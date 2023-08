Pluméliau-Bieuzy. Rendez-vous à Rando Plume Ty bihui pour la pause du randonneur

Pour tous ceux et celles qui aiment le calme, la nature, les vieilles pierres, la faune et la flore, un endroit pittoresque les attend à Pluméliau-Bieuzy dans le Morbihan. Rando Plume Ty bihui est un gîte étape authentique, bénéficiant d’une grande capacité d’accueil, qui saura recevoir les randonneurs à pied, à vélo ou à cheval.

Pluméliau-Bieuzy est une commune au cœur de la Bretagne née de la fusion des deux communes depuis 2019. Ici, le patrimoine est présent partout autour des églises et des maisons qui bravent les siècles. Il est aussi remarquable dans la nature et des circuits de randonnée, dont le GR, permettent de découvrir les 130 hectares de la belle Vallée du Blavet et les landes du Crano, site classé en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.

Si on cherche à s’éloigner de la foule et du bruit, pour n’apprécier que le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux, l’observation de la vie des loutres, des blaireaux et des chauves-souris, un endroit unique est aussi à recommander pour se poser : le presbytère du petit bourg de Bieuzy saura satisfaire ses visiteurs.

Rebaptisé Rando Plume Ty Bihui, le gîte étape et de séjours n’a pas de convenances ecclésiastiques particulières et le paroissien qui se charge de l’accueil a plutôt le souci de la convivialité, du respect et du partage. Ici, tout est humain et prévu pour se reposer et lâcher prise. On peut y faire des rencontres, on s’exerce à d’étranges jeux en bois, on y écoute de la musique, on s’adonne à la lecture, etc.

L’ancien presbytère du XVII e siècle a été agrandi par le recteur Lévèque à la fin du XIXe siècle. De nos jours, il a été entièrement restauré pour répondre aux exigences d’un public varié : des individuels de passage, des familles et des groupes en randonnée, en classe découverte, en séminaires, en formation, en séjour.

Le bâtiment de caractère possède un espace extérieur clos et verdoyant. L’intérieur qui a conservé ses vieilles pierres, ses poutres, sa cheminée et son parquet en chêne, bénéficie d’une superficie généreuse : une grande cuisine avec à la disposition des visiteurs, d’une part, le Grand Gîte et ses 36 places et ses 9 chambres avec sanitaires privatifs et, d’autre part, le Ty Gîte avec ses 9 places et ses 3 chambres.

Infos pratiques :

Rando Plume Ty Bihui, rue du Presbytère à Pluméliau-Bieuzy (56)

Contact : 02 97 28 81 60