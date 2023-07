Plounéour-Brignogan-Plages. Une exposition de peintures et d’œuvres d’art

Une trentaine d’artistes locaux, aux différents talents, exposent leurs œuvres depuis le samedi 8 juillet et jusqu’au dimanche 6 août 2023 dans la salle communale de Plounéour-Brignogan-Plages dans le Finistère. Un hommage spécial est rendu cette année à Gérard Dilasseur (1933-2020), un peintre breton.

L’exposition a été organisée par le Comité Beva er Vro. L’association, présidée par Marc Pengam, compte une soixantaine d’adhérents et contribue à l’animation de la commune par l’organisation d’événements festifs. Pour cette 20e édition, une trentaine d’artistes venant de la commune et de la proche région, exposent leurs peintures, leurs dessins, leurs photographies et leurs céramiques pendant quatre semaines à la salle communale Paotr Treoure, juste derrière la mairie.

Les membres de l’association Beva er Vro

Coup de projecteur sur le peintre Gérard Dilasseur

Gérard Dilasseur est né en 1933. Électricien de formation, il aimait tout ce qui était en rapport avec le travail manuel. Il a travaillé le bois et s’est découvert la passion de la peinture dès sa jeunesse. Après une longue pause et sous les encouragements de ses enfants, il s’est remis à la peinture dans les années 2000. Il utilisait la peinture à l’huile, d’abord au couteau puis ensuite au pinceau. Gérard Dilasseur était aussi pédagogue : il aimait transmettre et partager son savoir-faire et sa technique aux peintres débutants et les incitait à poursuivre et à s’améliorer. Avec quelques autres artistes, le peintre a initié la traditionnelle exposition de peinture de Plounéour-Brignogan-Plages et c’est grâce à lui qu’elle perdure encore aujourd’hui. Gérard Dilasseur affectionnait tout particulièrement Plounéour. Il a assuré la présidence de l’association des Mangeurs d’Alizée (AMAK).

Gérard Dilasseur

Gérard Dilasseur est décédé en 2020. Un hommage avait été initialement prévu par l’association Beva er Vro cette année-là. Hélas, il a dû être annulé pour cause d’épidémie de Covid. « C’est chose faite cette année avec l’exposition d’une vingtaine de ses œuvres », se réjouit Marc Pengam.

Les autres artistes qui exposent leurs oeuvres

Duane Abgrall est photographe. À seulement 21 ans, le jeune photographe a déjà un regard acéré dans le domaine de la photographie. En 2019, Duane Abgrall a remporté le prix du Patrimoine immatériel au concours Photographier les Outre-mer sont là. La photographie d’un groupe de randonneurs sous le soleil met le sport à l’honneur.

Brigitte Pengam expose son raku, de la céramique japonaise.

Brigitte Sazerat : Comme Brigitte Pengam, grâce à la technique japonaise de cuisson le raku, elle sculpte les animaux, les oiseaux de rivage, etc.

Muriel Marec présente ses cyanotypes et ses collages. Son univers est fait de bronze et de fil de fer pour le mouvement, de papier pour les collages, de cyanotypes pour jouer avec les UV et plonger dans les camaïeux de bleus, de découpes en métal pour la couleur orange de la rouille, d’encres pour les gravures et les linogravures et d’un bon reflex pour saisir les instants.

Une création de Brigitte Pengam Muriel Marec

Les toiles des 22 peintres à découvrir : Gisèle Albert ; Marie Béguin ; Régine Bertrand ; Jean-Yves Bodennec ; Thibaut Bouffet ; Marie-Paule Buzare ; Patrick de Font Reaulx ; Patrice Ficamos ; Jeanine Gourvenec ; Serge Guillerm ; Anne Laviec ; Marie Le Hir ; Paul Mayeur ; Bernard Nicolas ; Bernard Pailler ; Marie-Laure Pells ; et Jean Arzal : portraitiste ; Jean-Luc Dumont : cueilleur de toiles araignées ; Thierry Mahéas : aquaréliste ; Hélène Maidanatz et son encre de chine ; la pastelliste Mila Miljevic ; le peintre poète Frédéric Roussel.

Paul Mayeur

Thierry Mahéas

Patrice Ficamos

Jeanine Gouvenec et Serge Guillerm

Bernard Nicolas

Jean-Luc Dumont

Infos pratiques :

Exposition d’art, jusqu’au dimanche 6 août 2023 à la salle communale Paotr Treoure, rue des écoles à Plounéour-Brignogan-Plages (29) (côté Plounéour-Trez)

Dates et horaires

semaine : de 10h à 12h et de 15h à 19h, sauf lundi matin

samedi et dimanche : 10h à 18h

Entrée libre et gratuite