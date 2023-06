Ploumagoar. Kergré en Juin 2023 : des jeux et animations XXL

« Kergré en Juin », c’est l’événement culturel du Bois de Kergré au mois de juin ! Chaque année, un ou plusieurs rendez-vous sont organisés en plein air, dans une ambiance conviviale et familiale : expositions, animations, concerts, spectacles, ateliers. Pour cette édition 2023, samedi 10 juin, le Bois de Kergré va devenir un espace de jeux et de création. Petits et grands pourront laisser libre cours à leur imagination, à leurs envies, pour s’amuser ensemble, s’entraider, construire et déconstruire, découvrir, le tout en version XXL. Une après-midi sans limite !

Cette année, à Kergré, on voit les choses « en grand » : place aux animations XXL avec un jeu de construction monumentale, des balades sur de grands vélos, des jeux en bois surdimensionnés, des coloriages et des livres grand format. Géant, non ?

Les « bonnes » raisons de venir à l’événement Kergré en juin

> Un événement imaginé pour tous : petits et grands, à partager en famille ou entre amis. Un moment de jeu et de création intergénérationnel.

> L’occasion de (re)découvrir le Bois de Kergré. De profiter de cet écrin de verdure pour emmener de quoi faire un goûter sur l’herbe ; pouvoir jouer, créer et gambader en toute liberté.

> La vie est plus belle en XXL !

Jeu de construction géant, évolutif et participatif Bloom Games – Création d’Alisa Andrasek & José Sanchez | présentée par l’Association Electroni[k]

Bloom Games est un jeu de construction géant. Plus de 1500 pièces emboîtables sont à disposition du public. L’idée est de créer une œuvre monumentale. Petits et grands s’amusent en construisant, construisent en s’amusant. Un acte collectif d’imagination.

Plus d’infos ici

Voyage poétique et joyeux à vélo, Les Vélos à Plumes – Créations de Léo Paul

En voilà de drôles de vélos ! Un vélo oiseau (à trois roues et deux ailes), presque fait pour s’envoler. Un vélo kaléidoscope (avec longues vues / optiques rotatives) qui propose aux enfants d’observer le paysage d’un autre œil… Amusante traversée dans le bois de Kergré.

Plus d’infos ici

Grands jeux en bois, Mad Eo Jeu – Créations de Manu Facto

Fête foraine de bric et de broc, composée de 18 jeux en bois-métal traditionnels et contemporains. Un espace de partage où, aux détours de jeux surdimensionnés, se mêlent plaisirs, concentration, rires, scores et records.

Plus d’infos ici

+

Coloriages et lectures grand format

Pour rester dans l’esprit de cet après-midi XXL : un coloriage géant à réaliser à plusieurs et des albums jeunesse très grand format à lire confortablement installés dans des transats ou sur l’herbe.

Infos pratiques

Samedi 10 juin 2023 de 14h30 à 18h30, Bois de Kergré à Ploumagoar (à 800 mètres de la mairie). Gratuit.

À vivre en famille

Événement en plein air | Susceptible d’être annulé en cas de pluie