Ploumagoar. Une exposition et un spectacle à PloumExpo début avril

En parallèle de l’exposition pop-up Imagination débordante de Paul Rouillac, un spectacle de la conteuse Guylaine Kasza est proposé samedi 1er avril 2023 dans la galerie de PloumExpo : Rock Mythes and Co.

Suivez la guide, Rock Mythes and Co, pour une visite dans la galerie Rouillac, galerie très très spéciale ! Que des monstres, bêtes fantastiques ! Un régal ! Visite guidée pour amateurs de frissons !

Guylaine Kasza dresse le portrait de quelques créatures fantastiques, monstres et gargouilles célèbres à partir de l’univers de l’artiste illustrateur Paul Rouillac.

Elle raconte, lit, claque des doigts, tape la mesure du pied ! Ça swingue dur, ça balance ! Oh yé, même pas peur !

Un spectacle petite forme, familial, décalé, loufoque, joyeux et coloré qui en deux temps, trois mouvements, bouleverse à nouveau tout ce que l’on croit savoir sur ces monstres mythiques. Un spectacle où humour et éclats de rire sont de mise pour oser descendre dans le labyrinthe de Dédale ou chevaucher non pas sur le dos d’une licorne mais sur celui de Pégase !

Un spectacle pour les ‘mioches’ à partir de 5 ans qui veulent devenir des héros !

Conception, écriture, interprétation : Guylaine Kasza dite la guide ! D’après les albums »pop up » de l’illustrateur Paul Rouillac. Coproduction : Fédération des Œuvres laïques 22, Cie Carnets de Voyages

Infos pratiques

Spectacle Rock Mythes and Co de Guylaine Kasza, samedi 1er avril à 16h30

PloumExpo – Rue Kergillouard 22970 Ploumagoar

Gratuit sur réservation au 02 96 11 10 10 / Jauge limitée (25 personnes) Tout public à partir de 5 ans

Durée : 1h environ

Exposition Imagination débordante de Paul Rouillac

À PloumExpo : Artiste autant qu’ingénieur du papier, Paul Rouillac conçoit des systèmes d’apparence simple mais in fine très élaborés et d’autant plus surprenants qu’ils mettent en œuvre un matériau simple, fragile et connu de tous : le papier.

De nombreux papiers découpés ou pop-up extraits de ses livres sont présentés et permettent d’apprécier la finesse des mécanismes, les savants et minutieux pliages du papier et les découpages complexes réalisés pour donner vie à ces créatures de papier.

À la Médiathèque : cette exposition est faite pour les fans de l’espace, des galaxies et des planètes ! Paul Rouillac a créé les illustrations du livre Mon premier astrolabe et la médiathèque de Ploumagoar se transformera, le temps de l’exposition, en un gigantesque système solaire.

À propos de Paul Rouillac : Relieur de formation, il a appris la reliure à Londres et découvert le monde de l’artisanat et du papier. Comme projet de fin d’études, il a conçu un mobile sur le thème du vent, un livre de 3m3 à l’intérieur duquel on peut se déplacer. Poète et sculpteur du livre, il a conçu plusieurs pop-up : Masques, qui a été primé en mars 2012 à la foire de Bologne, Gargouilles (Éditions Mango) et Créatures Fantastiques (Édition Le Seuil).

La conception de pop-up est pour lui un espace de liberté, plus créatif que le travail en atelier de reliure.

Infos pratiques

PloumExpo – Rue Kergillouard 22970 Ploumagoar

Du mardi au samedi, de 14h30 à 18h. Entrée libre

Médiathèque – Rue Denise le Graët – Le Flohic 22970 Ploumagoar

Lundi et mardi 16h-19h / Mercredi 10h-12h30 et 14h-19h / Vendredi 14h-19h / Samedi 10h-12h30 et 14h-16h. Entrée libre