Plouhinec. Le festival du Chant de l’Eucalyptus les 22 et 23 juillet 2022

À l’origine du projet, quelques amis, amateurs de bonne musique et impliquées dans la vie locale posent un constat : la Bretagne est une terre de festivals, mais il n’y a pas d’événement qui nous corresponde organisé à ce jour sur notre commune de Plouhinec (56). C’est ainsi que né le festival du Chant de l’Eucalyptus. Rendez-vous les 22 et 23 juillet cette année.

Ce festival se tient dans un cadre idéal, au cœur de l’été, entre une forêt d’eucalyptus, d’où il tire son nom, et la plage qui se trouve à 500 mètres. Deux jours de musique sur deux scènes, 80 artistes à l’affiche et 16 concerts rythmeront ce week-end. Le festival s’engage sur l’écologie et la sécurité des festivaliers en prenant diverses mesures. En 2018 les organisateurs du festival signent la charte d’engagement des éco-manifestations mise en place par la Communauté de communes Blavet Bellevue Océan. Le festival est aussi signataire de la charte « Qualité de la fête » en partenariat avec la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Concrètement, cela veut dire que le festival met tout en place pour veiller à la sécurité des personnes, par des équipes de maraude, distribution d’éthylotests, bouchons d’oreilles et préservatifs, espaces pour se reposer et camping sur place pour reprendre la route reposé.

La programmation du vendredi 22 juillet

LES RAMONEURS DE MENHIRS : « En l’an 1985, les cousins cornemuseurs (Eric et Jean-Pierre) sont invités à sonner sur Vive le feu avec les Bérurier Noir. Ils reviendront sonner avec les Béru aux Trans musicales de Rennes en 2003. En 2006, ils sortent un album de musique traditionnelle Bretonne Kerne Izel. Sur ce disque, ils invitent Louise Ebrel, Momo et Loran Béru pour participer à l’album. Les générations se mélangent et la danse les emportent rapidement. Face à l’engouement du public breton, les compères décident de ne pas en rester là ! Ainsi naissent Les Ramoneurs de Menhirs.

SKARRA MUCCI & THE DUB AKOM BAND : Skarra Mucci est devenu une figure jamaïcaine incontournable des scènes reggae / dancehall internationales, muni d’un flow inépuisable et de crossovers imbattables, Skarra Mucci transcende les riddims et les époques ! Pour cette nouvelle tournée 2022, l’artiste s’entoure une fois de plus du meilleur backing band dancehall européen : Dub Akom.

LES HURLEMENTS D’LÉO : Machine à mouvement perpétuel, qui n’a eu de cesse de croiser avec d’autres la pulsion rock alternative des débuts, la plume trempée dans l’encrier de la chanson réaliste/engagée, @Les Hurlements d’Léo fêtent aujourd’hui 25 ans de musique et de voyages, 20 albums au compteur, plus de 2000 scènes foulées en France et dans plus d’une trentaine de pays.

La programmation du samedi 23 juillet

YÉLÉ : Yelé (lumière en bambara) est un trio unique et atypique, délivrant un groove implacable. N’Goni, Didjeridoo, Guitare et Basse surfent sans concession entre différents genres. Une musique « sang mêlé » au service d’une voix généreuse sublimant la richesse des musiques du monde. Ils présenteront sur scène en 2022 leur premier album Douba dont le single Kanou est le premier extrait.

RDH HI-FI : Musiciens depuis leur plus jeune âge et passionnés par le mouvement sound-system, Originaires de la région Nantaise Clément et Simon ont créé le projet RDH HI-FI. Leur sélection permet la rencontre musicale des différents styles qui ont marqué l’histoire du Reggae et du Dub jusqu’aux productions expérimentales Stepper/Electro/Bass Music.

ORANGE BLOSSOM : Fondé à Nantes et mené par une chanteuse égyptienne, Orange Blossom invente depuis plus de vingt ans la world music d’un pays de science- fiction, ou celle qu’on entend seulement quand on rêve. Parties d’Orient, ses compositions planent jusqu’aux confins de l’imagination, poussées par de chauds vents symphoniques et tirées vers le haut par la voix de diva tourmentée de Hend Ahmed.

Festival de l’Eucalyptus à Plouhinec (56) les 22 & 23 juillet 2022

Le Festival est situé au lieu dit le RANO sur la commune de Plouhinec dans le Morbihan



Tarifs

Gratuit pour les -12 ans

Pass 1 jour : 22€

Pass 2 jours : 38€

Programmation complète et plus d’informations sur le site du festival et sur leur page Facebook

