Audrey Cousquer et Guillaume Appriou invitent le public à séjourner dans leur gîte écotouristique au pied du phare de l’île Vierge à Plouguerneau dans le Finistère. Baptisé Norzh, l’habitat écologique de 90 m2 est biosourcé et équipé en énergies renouvelables. Ouvert toute l’année, il permet à ses résidents de compléter leurs connaissances sur un mode de vie plus écologique tout en profitant des paysages et des nombreuses activités qu’offre son voisinage. Le cadre est idyllique !

Le couple a choisi l’appellation Norzh en breton pour désigner leur ecogîte, d’abord pour adresser un petit clin d’œil à la défense de la langue des aînés bretons et parce que Norzh évoque le grand nord, les espaces de nature froide et peu peuplée, devenus des espaces fragilisés.

Norzh est, cependant, la seconde réalisation destinée à la location touristique écologique du couple. Il se situe à 200 m des plages du bout du monde et à 300 m du domicile de ses propriétaires dans le petit village de Lilia tourné vers la mer, à l’ouest du bourg de Plouguerneau. Plus grand que la première construction mais de conception similaire, Norzh bénéficie d’une superficie de 90 m2 très fonctionnelle. Le gîte est destiné à l’accueil de famille, de groupes d’amis, à un tourisme itinérant, etc. Les plans ont été dessinés par Guillaume Appriou lui-même, architecte de profession et dont l’agence est située à Lilia. L’architecture de Norzh fait référence à celle d’un bateau favorisant la convivialité. L’ossature de la maison est en bois, essence Douglas ; le bardage est aussi en bois ; l’isolation a été réalisée en fibre de bois et la couverture est en ardoise ; les fenêtres sont en chêne ; le chauffe-eau est solaire avec une capacité de 500 litres et le poêle est à granulés de bois. Les meubles ont été chinés ou recyclés. Le lieu rappelle le bord de mer avec une décoration soignée, avec des hublots, des filets de catamaran, des cartes marines, un calendrier indiquant les horaires des marées, la vue sur mer, etc. A l’extérieur, on retrouve un abri vélo, une terrasse et un jardin de 1000 m².

Le gîte étape possède douze couchages répartis en six petites cabines bâteau pour bénéficier d’intimité, soit des cabines solo, duo et une cabine quattro avec lits superposés. Cependant, la cuisine, le salon et les sanitaires sont des lieux communs. Audrey et Guillaume n’ont pas souhaité que leur hébergement ressemble à une auberge de jeunesse avec des dortoirs !

Les travaux ont été réalisés par un chantier participatif, réunissant la famille et les amis du couple, avec quelques entreprises mandatées, en automne 2021. Le gîte a ouvert au printemps 2023. L’objectif d’Audrey et de Guillaume est de faire de cet endroit un lieu de partage et de pédagogie, pour à la fois faire des rencontres avec des personnes et aussi pour faire profiter les touristes de leurs connaissances sur les milieux écologiques, les initier au milieu marin et à l’architecture écologique, leur permettre d’apprivoiser le poulailler, de tester le tri des déchets et le compostage et de se familiariser avec les autres gestes écologiques. Peut-être que les habitudes écologiques pratiquées sur le lieu de leurs vacances seront reproduites ensuite dans leur quotidien ?

Les parcours d’Audrey Cousquer et de Guillaume Appriou

Tous les deux ont grandi à Plouguerneau, et tous les deux ont quitté le Finistère pour Rennes puis Paris pour réaliser des études d’architecture et d’urbanisme. Mais après une dizaine d’années d’exil, ils aspirent tous les deux à revenir sur la terre bretonne. Le couple a un projet commun : mettre en application leurs connaissances acquises professionnellement pour rénover une petite maison-bateau à Plouguerneau de manière écologique avec des ressources matérielles, pour y vivre en famille avec leur premier enfant. Déjà, le chantier est participatif avec l’installation de panneaux solaires thermiques pour chauffer l’eau. Mais après quelques années et au moment de l’arrivée d’un second enfant, la maison bateau de 40 m2 s’avère être trop exiguë. L’opportunité d’acquérir la maison voisine se présente et devient la maison d’habitation de la famille et le lieu de travail de Guillaume, qui a aussi créé son cabinet d’architecture. Audrey, titulaire d’une licence de géographie et aménagement de territoire, travaille à domicile et à mi-temps : en télétravail, elle est chargée de mission pour l’Agence de l’Energie et du climat du pays de Brest (29). La petite maison écologique, qui peut héberger quatre personnes, est donc confiée à la location. Le couple choisit Gîtes de France, car l’organisme possède la marque Eco-gîte. C’est à ce moment là, en janvier 2020 en pleine pandémie de Covid qu’Audrey et Guillaume font l’acquisition d’un terrain devant leur domicile pour créer Morzh. Pensant initialement, que la situation épidémique pourrait être un frein à mener le projet à bien, mais il n’en est rien ! Il y a urgence climatique et il est temps que le tourisme évolue ! Le projet du couple devient alors un démonstrateur social de tourisme accessible et durable, pour les quatre saisons, ouvert à d’autres activités en milieu marin : en deux mots, c’est l’avenir ! Le Tag 29 de Brest, propulseur d’entrepreneuriat collectif du Finistère, accompagne alors le couple pour le montage économique et juridique.

Pour Audrey et Guillaume, l’accueil et le respect de l’environnement sont leurs maîtres mots. Ils sont lauréats de nombreux labels qui montrent la voie pour un tourisme durable. Les deux gîtes visent aussi au développement de dynamiques participatives et au développement d’un tiers-lieu en lien avec l’écologie et les milieux marins, pour accueillir diverses associations, des guides du littoral et d’autres acteurs locaux…

A proximité des deux gîtes d’Audrey et de Guillaume, ouverts toute l’année, tout est prévu pour le tourisme : des paysages exceptionnels à découvrir, avec des couchers de soleil à ne pas manquer ; des sentiers de randonnées pédestres et cyclistes, le sentier des douaniers et notamment le GR34 ; des commerces : épicerie et quatre restaurants ; des activités sportives, comme celle de traverser la baie en kayak ; la découverte de l’archipel et de ses trois phares, etc.

Norzh éco gîte

A la découverte des trois phares de Plouguerneau

Le phare de l’île Vierge est le plus haut phare en pierre de taille d’Europe avec ses 84,5 m. Il a été construit entre 1897 et 1902, électrifié en 1957 puis automatisé en 2010. Sa coupole vitrée projette un faisceau lumineux à près de 50 kilomètres par temps clair ! Il se visite toute l’année. Du haut de ses 397 marches, on peut apercevoir les côtes de l’île d’Ouessant. Le phare offre une vue sans pareil sur une mer cristalline aux mille couleurs et aux innombrables îlots et rochers battus par les courants.

le phare de l’île Vierge

Le phare de Lanvaon, date de 1868. Il se situe à terre sur la route de Lilia à Plouguerneau, dans l’estuaire de l’Aber-Wrac’h. Il a la forme d’une tour carré. Initialement, son feu était blanc, fixe et donc peu visible, alors en 1980 les ingénieurs peignent le haut de la tour en orange, puis en rouge afin de la rendre mieux repérable de jour depuis la mer. Le phare était habité jusqu’en 1991.

Le phare de l’île Wrac’h se situe sur une des îles de l’archipel de Lilia aussi dans l’estuaire de l’Aber-Wrac’h et en alignement avec le phare de Lanvaon. Construit en granit, il a été mis en service en 1845. Il est entouré d’un petit ensemble de logis, de jardins qui servaient au quotidien de ses gardiens. Aujourd’hui, la maison phare tient lieu d’exposition et de résidence pour les artistes.

le phare de Lanvaon le phare de l’île Wrac’h

Infos pratiques

Gîte Norzh : Mechou Kamm Doun à Plouguerneau (29)

Contact : 06 74 05 51 05