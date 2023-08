Plougastel-Daoulas. Fest Ar Mor, l’école Diwan célèbre la mer le 16 septembre

Fest Ar Mor organise sa seconde édition à Plougastel-Daoulas (Finistère) le 16 septembre 2023. Organisé par l’école Diwan, l’événement cherche à sensibiliser petits et grands au patrimoine maritime traditionnel et à valoriser la langue bretonne unifiée, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Rendez-vous le 16 septembre 2023 au port du Tinduff à Plougastel-Daoulas pour une kermesse de la mer. À travers une programmation riche, locale et engagée, l’école Diwan souhaite mettre le port en fête et fédérer autour de la langue bretonne, des artistes locaux et des bateaux du patrimoine.

Fest Ar Mor 2022 © Krank Du

Au programme :

En continu toute la journée : activités pour enfants (pêche à la ligne, jeux en bois, déguisements de pirates, chasse au trésor…), jeux nautiques (course de godille, tir à la corde…), balades en vieux gréements (coquilliers de la rade et des invités surprises de taille), restauration.

14 h et 16 h : deux spectacles de pirates pour enfants de Solène Duc.

18 h : Bagadic, retour des bateaux sur de la musique bretonne

19 h : Repas bio et local (avec fumage de poissons directement sur le quai)

20 h 30 : Concert de Duo du bas, chants d’ici et d’ailleurs

22 h : Concert de Kraffft, quintet électrique et balkanique

Infos pratiques :

Samedi 16 septembre, 10 h-00 h

Port du Tinduff, Plougastel-Daoulas

Prix libre (bénéfices en faveur de l’école Diwan de Plougastel-Daoulas

Contact : festarmor.diwan@gmail.com