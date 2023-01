Près de Guingamp Wild Bretagne souhaite établir une réserve de vie sauvage

Les bénévoles de l’association Wild Bretagne ont le souhait d’acheter 18 000 m2 de forêt naturelle à Plouëc-du-Trieux, près de Guingamp, dans les Côtes-d’Armor. Objectif : préserver la faune et la flore dans son espace naturel. Afin de réaliser son projet et le financer, elle lance un appel à la générosité.

En 2017, une première réserve de vie sauvage près de Lannion a été créée par l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS). Aujourd’hui, une dizaine de bretons membres de l’association Wild Bretagne qui agit concrètement pour faire éclore des forêts sauvages en Bretagne, s’apprête à leur tour à créer une réserve de vie sauvage à Plouëc-du-Trieux, commune voisine de Pontrieux et située à 20 km de Paimpol dans les Côtes d’Armor.

Le projet des membres de Wild Bretagne est d’agir au plus vite sur le territoire breton pour redonner un espace de liberté à la faune et la flore. L’artificialisation et la surexploitation humaine des terres sont les principales causes du dérèglement climatique. En effet, les activités humaines entraînent toujours plus de disparitions parmi les espèces animales et végétales. Même les forêts aujourd’hui prennent l’allure d’usines à bois.

L’objectif de Wild Bretagne a été de choisir une jeune forêt d’une superficie de 18 000 m2 située au bord d’une rivière et de la laisser dans son état naturel. Il n’y aura pas d’exploitation, aucune clôture et pas de chasse, juste la forêt sauvage où les hérons, les renards et tous les animaux pourront vivre, voler et nager en toute liberté. Quant aux arbres, aux plantes et à la végétation en général, ils reprendront également leurs droits : il n’y aura aucune coupe d’arbres et le bois mort sera laissé sur place (essentiel pour de nombreuses formes de vie), donc pas d’outils ni d’engins motorisés. « Parce que la destruction des espaces sauvages où vivent les écureuils, les chouettes, les abeilles se déroule sous nos yeux sans qu’on puisse agir, parce des entreprises promettent de replanter des arbres sans expliquer ni où ni comment, nous avons décidé de faire quelque chose à notre échelle, juste à côté de chez nous », expliquent les bénévoles de Wild Bretagne.

La forêt choisie est un ancien champ laissé à l’abandon. Il a été colonisé naturellement par des chênes, des hêtres, du houx et d’autres essences locales adaptées au climat breton. Cette jeune forêt dense et sauvage est intéressante écologiquement, car située entre des champs et une rivière. Les frontières entre différents milieux sont des lieux qui abritent le plus de biodiversité. Des traces de larges herbivores indiquent certainement le passage de chevreuils et des sangliers.

Les membres de cette aventure collective sont tous bénévoles. Un appel aux dons est lancé afin de les aider à acheter l’espace naturel. Un don de 5 euros permettra de préserver 10 m2 de vie sauvage ; 10 euros pour 20 m2 ; 25 euros pour 50 m2 ; 50 euros pour 100 m2 ; 125 euros pour 250 m2 ; 250 euros pour 500 m2.

L’association invite les généreux donateurs à venir voir de leurs propres yeux cette forêt sauvage grandir librement grâce à leurs dons.

À la date du 8 janvier 2023, plus de 4 000€ avaient déjà été collectés pour financer la future réserve de vie sauvage à Plouëc-du-Trieux, le but étant d’atteindre la somme de 7 590 euros.

La forêt de 18 000 m2 sera divisée en 3 parties :

Une seule partie de 10 000m2 sera accessible au public car les autres sont difficiles d’accès.

Une seconde partie d’une surface de 4 000 m2, située juste au-dessus d’un pont qui traverse la rivière, est constituée de hêtres, de chênes et de houx. C’est un refuge parfait pour les animaux, car il est protégé par la falaise qui borde la route.

La troisième parcelle, de 4 000 m2 également, est cachée au bord d’une autre petite rivière à quelques centaines de mètres des deux autres : ici la forêt est encore plus jeune. Elle est clairsemée mais diversifiée avec du frêne, du merisier, des noisetiers et des dizaines d’autres espèces végétales. On peut y voir des terriers de blaireaux et de renards.

