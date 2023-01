Le collectif Plonk & Replonk récrit l’Histoire de France

Le collectif d’éditeurs suisse Plonk & Replonk livre une version loufoque et très personnelle de l’Histoire de France, publiée aux éditions Philippe Rey. Les génies du montage-photo kitsch passent à la loupe événements et personnages historiques pour nous conter, en textes et images, nos Histoires de France. Et si les manuels scolaires ne nous racontaient pas tout ? Léger et gaillardement sarcastique…

La couverture cartonnée annonce la couleur. Napoléon, Jeanne d’Arc et Marianne, enfermés dans une boule à neige surélevée par un bodybuildé à moustache, invitent à ouvrir Histoires de France avec curiosité. Comment résister à cet appel patriotique bouleversé ? Après L’Écologie et La Mer en 2020, le collectif d’éditeurs revient aux éditions Philippe Rey avec, comme souvenir de leur dernier voyage au cœur de l’histoire française, un nouvel album de cartes postales. Le duo a une nouvelle fois laissé libre cours à son imagination pour une adaptation très personnalisée à la sauce pythonesque.

Tout commence dans les montagnes du Jura suisse, en 1997. Quelle belle année pour la création du collectif Plonk & Replonk par les frères Jacques et Hubert Froidevaux, les Dupond et Dupont suisses de l’édition. Découvrir cet univers fantaisiste, c’est monter à bord d’un bateau-croisière, direction la Belle Époque remise au goût du jour, avec absurdité, grain de folie et humour.

Spécialiste du détournement des cartes postales de la fin du XIXe au début au XXe siècle, le binôme est reconnu mondialement pour son talent des montages-photos kitsch et sarcastiques. Il puise dans leur fonds d’archives 1900 et conçoivent des photomontages en intégrant de détails de photographies personnelles. Les cartes postales sont ensuite colorisées et agrémentées d’une touche d’absurdité à la Suisse, la légende.

Leur imagination semble sans limites, leur humour aussi, particulièrement quand il s’agit de sujets sociétaux. Plonk plante le clou, Replonk l’enfonce. Héritiers de l’inventivité de la troupe d’humoristes anglaise Monty Python, Plonk & Replonk s’approprient tous les sujets et les titillent joyeusement pour flirter avec l’humour noir, reflet d’un esprit mutin et caustique.

Exemple de photo-montage (image non extraite de Histoires de France)

On dit d’eux qu’ils incarnent le retour du non-sens, du surréalisme et du dada, à raison. Leur création est libre et s’amuse parfois du politiquement correct, les compositions improbables et anachroniques, les légendes truculentes. Histoires de France est leur dernière perle. Photographies, affiches et tableaux – de la préhistoire française aux épisodes les plus marquants du XXe siècle – sont détournées afin de mettre en scène les événements ainsi que les héros de notre panthéon national.

Dans cette nouvelle publication, le lectorat ira de surprise en révélation, de sourire en gloussement : Henri IV le visionnaire a en réalité ouvert le premier Chicken fast food grâce à sa recette de famille de la poule au pot, Napoléon le vaillant conquérant a la phobie des souris, le trésor des Templiers a enfin été trouvé (il est caché dans une banque suisse), la prise de la Bastille et la Révolution sont de simples dommages collatéraux dus aux soldes et la norme de la virilité française un secret de polichinelle conservée au musée des Arts et Métiers de Paris… « Avec eux, notre histoire, celle des manuels scolaires des petites classes, se devait bien d’avoir sa version loufoque. Et le miracle est que celle-ci reste tout aussi instructive », avec raillerie et talent.

Histoires de France, Plonk et Replonk, éditions Philippe Rey, 20 €. Parution : octobre 2022. ISBN : 978-2-84876-906-6