Ploërmel. Le chemin des Hortensias expose ZOOnose, les photographies de Christel Jeanne

Chaque année, Ploërmel Communauté propose une exposition de photographies grand format en plein air, le long du circuit des Hortensias bordant le lac au Duc à Ploërmel dans le Morbihan. Jusqu’à la fin du mois de mai 2024, c’est la photographe Christel Jeanne qui est mise à l’honneur avec la série ZOOnose.

Chaque année, en juin, Ploërmel Communauté renouvelle son exposition de photographies qui agrémente le chemin des Hortensias, le long des rives du lac au Duc, un endroit très prisé des promeneurs, des randonneurs et des touristes. Avant l’exposition actuelle de Christel Jeanne, la dernière édition avait été réalisée par Adeline Spengler et, visible jusqu’au 31 mai 2022, s’intitulait Rêveries naturelles. Ladite exposition avait pris la suite de Sous des ciels étoilés, initiée par l’association culturelle Couverturephoto basée à Val d’Oust (56) pour l’édition 2021/2022. Les photographes avaient alors observé la position des étoiles de la côte morbihannaise jusqu’au territoire de Ploërmel, comme ils l’auraient fait avec l’orientation du soleil pour des photographies en plein jour. Mais ça, c’était avant !

L’inspiration de la série ZOOnose est apparue un peu par hasard à Christel Jeanne : Pendant le temps suspendu du premier confinement, la presse évoquait l’apparition de lièvres, de renards, de cerfs et de biches déambulant librement dans les rues des villes et villages. La réalité s’est avérée différemment. La photographe a choisi de voir surgir un monde imaginaire et magique : elle l’a donc inventé ! Selon le dictionnaire, les zoonoses sont des infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l’homme et réciproquement de l’homme à l’animal. À travers cette série de clichés, Christel Jeanne est partie à la recherche de tous ces animaux qui semblaient avoir repris possession de leur territoire, ou selon, le nôtre : la ville. Elle a tenté de répondre aux attentes de ce fantasme populaire en introduisant volontairement un propos décalé pour recréer un monde fantastique : « Imaginez simplement des animaux rares et des espèces menacées échappés du zoo de Vincennes qui s’invitent dans la capitale ».

Après un diplôme supérieur en photographie, la photographe Christel Jeanne de Montreuil en Seine-Saint-Denis commence sa carrière en chambre noire, donnant naissance à une véritable passion pour le tirage et la post-production. Au début des années 2000, elle immortalise des natures mortes et photographie des mises en situation pour différents produits d’enseignes bien connues : Chocolats Lindt, Go Sport, Intermarché, etc. En 2004 et 2005, elle travaille pour deux marques, Louis Vuitton et Céline. Elle donne de la valeur à des sacs, des chaussures, toutes sortes de maroquinerie, également à des textiles et des bijoux.

Depuis 2009, Christel Jeanne réalise des reportages et des portraits pour la presse : Le Figaro Magazine, La Croix, l’Express, Point de Vue, Images du Monde, Marianne, Palace Costes, Grands Reportages, etc. Photographe professionnelle, elle est attachée à répondre depuis de nombreuses années à des commandes presse ou institutionnelles tout en réalisant cependant ses projets personnels qui se déclinent en séries : Une Orange ; Les Fruits de mon Imagination ; Le Paris des reflets ; New York Reflections ; Lydie Terver ; ZOOnose, etc.

Quel que soit le thème des albums de Christel Jeanne, sa touche créative utilise avec talent le contexte et les situations. Elle en sublime le moment et le rend unique pour étonner et sublimer…

Infos pratiques :

ZOOnose de Christel Jeanne, Circuit des hortensias, lac au Duc à Ploërmel (56)

Visite libre et gratuite, tous les jours à toute heure et toute l’année 2023 jusque fin mai 2024.