Ploërmel. La Fête du Végétal pavoise le centre historique dimanche 16 avril

Parce que multiplier et diversifier les animations au centre-ville apporte de la vie dans la ville, la municipalité de Ploërmel dans le Morbihan annonce la seconde édition de la Fête du Végétal. Elle se déroulera place du marché et sur la pelouse le long des remparts le dimanche 16 avril 2023 de 10h à 19h. Professionnels ou amateurs, les jardiniers se donneront rendez-vous pour accueillir les visiteurs en quête de plantes et fleurs qui prendront place dans leurs jardins et balcons tout en profitant des conseils des paysagistes présents pour l’occasion.

La Fête du Végétal de Ploërmel 2022

En 2022, l’idée d’organiser une Fête du Végétal revenait à deux conseillers municipaux de la mairie de Ploërmel. Frédéric Briend, soutenu par Maryannick Nicolazo, se lançait dans l’organisation avec l’objectif premier de dynamiser le centre-ville en permettant une rencontre un dimanche d’avril entre des exposants et des visiteurs. L’idée était de donner des envies de printemps au public, de les conseiller pour fleurir et aménager leurs balcons, leurs espaces verts, leurs jardins. Le dimanche 10 avril, le public était déjà présent très tôt le matin alors même que les stands n’étaient pas tous installés, de quoi surprendre les organisateurs qui avaient avoué entretenir des doutes et des inquiétudes quant à la fréquentation du public jusqu’au dernier moment. De plus, la météo printanière était de la partie, de quoi réjouir tous les participants et la Fête du Végétal fut un succès incroyable ! Les exposants étaient venus nombreux : jardiniers et paysagistes professionnels, associations proposant des ateliers, des animateurs. Des artisans d’art s’étaient joints à la fête, pour proposer aux visiteurs des articles en lien avec l’écologie. Les établissements scolaires exposaient certaines de leurs réalisations sur le thème de la nature et de l’écologie et une exposition de photographies grand format sur les fleurs sauvages illustrait le site.

Frédéric Briend et Maryannick Nicolazo

Archives 2002









La 1e édition de la Fête du Végétal de Ploërmel

Face à un tel engouement pour la première Fête du Végétal 2022, la municipalité de Ploërmel a pris la décision de reconduire cet événement le dimanche 16 avril 2023. Qu’on se sente la main verte ou pas, le végétal fait partie intégrante de notre vie et le contact avec la nature fait du bien. Pour son retour très attendu, la Fête du végétal 2023 vous proposera des centaines de végétaux, des espèces variées en plein cœur de Ploërmel. Le public pourra à nouveau déambuler et dénicher des idées de plantation, et aussi échanger auprès de paysagistes.

Archives 2022

Beaucoup d’intervenants de l’an passé seront présents, mais quelques nouveautés seront aussi à observer, en commençant par la journée d’inauguration.

Ce sera la Médiathèque de Ploërmel qui en aura l’honneur. Elle accueillera le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Brocéliande le samedi 15 avril de 14h30 à 17h, pour un après-midi d’animations autour de la biodiversité, dans le cadre du Festival de la biodiversité qui se déroulera du vendredi 14 avril au lundi 1er mai 2023 à Concoret (56). La médiathèque proposera pour petits et grands : un atelier fresque et un troc aux plantes. Des jeux seront également organisés pour s’approprier les mécanismes autour du déclin de la biodiversité et réfléchir aux actions favorables possibles.

La liste des exposants du dimanche 16 avril est longue. Le public rencontrera des paysagistes et jardiniers, divers artisans d’art, des associations avec des animations ludiques et gastronomiques et même une librairie et un lycée horticole, tous réunis autour de l’écologique et de la nature.

Influz’la Nature de Augan (56) : transforme les plantes médicinales et aromatiques en tisane. Elles sont cueillies puis triées, séchées et ensachées entièrement à la main dans le respect du cycle de la vie végétale. L’artisan propose aussi des épices et aromates 100% naturel.

Patrice Bonneau de Guer (56) : est paysagiste. Il guide ses clients pas à pas pour qu’ils réalisent leur jardin par eux-mêmes, à leur rythme.

Alain Guimard de Langon (35): est producteur de plants, de plantes grasses et de cactus : il les présente en godets, en compositions et en suspensions

Fleurs de Garonne de Campénéac (56) : la jardinerie, productrice de plantes, vend des végétaux : des plants de légumes, des plants à massif, des plantes vivaces, des plantes aromatiques, des rosiers, des arbustes et des fruitiers.

Ago Cosmétiques de Ambon (56) : est une production artisanale de savons à base de végétaux naturels et bio.

Infuz’la Nature

Patrice Bonneau

Fleurs de Garonne

Ago Cosmétiques

Bonsaïs de Lanvaux de Ploërmel (56) : proposera un atelier découverte des bonsaïs

Terre maternelle de Questembert (56) : artisan et producteur de plants, de plantes ornementales et médicinales : tea-tree, manuca, aloes arborescens et aoumo. Il fait également des créations de sculptures et de caches pots en argile.

Fleurs et Ânes d’Armor de Plénée Jugon( 22) : producteur de plantes carnivores : Sarraounia, Drosem, Dionée, etc.

La Pépinière d’Amélie de Saint-Laurent-sur Oust (56) : producteur de plants et production de jeunes arbres fruitiers, en racines nues et sans pesticides ni engrais.

La Pépinière des lucanes de Melesse (35) : agriculture biologique et producteur de plants et plantes aromatiques vivaces, de légumes perpétuels, de petits fruits, de vivaces et arbustes d’ornements.

Les pépinières de la Guerinais à Liffré (35) : pépiniériste et producteur de rosiers, d’arbres fruitiers, de plantes vivaces, de rosiers.

La Mouche du Dragon de Quelneuc (56) : artisanat et création de petits utilitaires pour le jardin : nichoirs, bordures, tuteurs et petits objets en métal et en terre cuite décoratifs et poétiques pour le jardin.

Les Bonsaïs de Lanvaux

Terre Maternelle

Fleurs et Ânes d’Amor

La Pépinière d’Amélie

La Pèpinière des lucanes

Les Pépinières de la Guérinais

La Mouche du dragon

Lucile Daniel de Saint-Méen-le-Grand (35) producteur de plants

Breizh Miscanthus de Saint-Servant-sur-Oust (56) : jardinerie écologique avec vente de paillage broyé de miscanthus pour potagers, litières et isolation.

Le Chemin des plantes de Mauron (56) : herboristerie : tisanes issues des ateliers de Stéphanie Dautais.

Roul Popotte Food-Truck de Melrand (56) : la cuisine du végétal en salé et sucré

L’Atelier couleurs des toiles de La Croix-Helléan (56) : supports de jardin et décorations peintes à la main par Véronique Michel.

Innosens Artisanat de Saint-Marcel (56) : produits à base de plantes : huiles pour le corps et baumes.

Philippe Morel de Saint-Brieuc-de-Mauron (56) : artisanat de sculptures sur bois et nichoirs. Il fabrique divers objets en bois et en liège et pratique la vannerie.

La librairie La Canopée de Ploërmel (56) exposera des ouvrages autour des plantes, du végétal et de la biodiversité.

La Boutique Bio56 du Lycée horticole de Saint-Jean-de-Brévelay (56) : mettra en vente des plantes vivaces et des plants de théiers et proposera des ateliers de démonstrations de transformation de thés et art floral.

Breizh Miscanthus

Le Chemin des plantes

Roul Popotte

Philippe Morel

Lycée Horticole Saint-Jean-de-Brévelay

Saveurs Adé’Lices de la Chapelle Neuve (56) : vente de vinaigres de fleurs et plantes comestibles, de gelées de plantes aromatiques et de sirops

Association Polen de Ploërmel (56) : atelier de fabrication de mottes et présentation de l’agroécologie pour cultiver dans le respect de la terre et de son environnement. Durant ces ateliers Polen alterne la pratique sur le terrain et la théorie sur différents thèmes : la nature du sol, le plaisir de faire ses graines, les plantes indésirables au jardin.

Georges Ruault de Augan (56) : horticulteur vente de plantes et légumes.

L’Association La Bonne Cause de Ploërmel (56) (organisatrice du téléthon) tiendra un atelier floral de création en compositions printanières. Celui-ci se déroulera sur 3 créneaux : 11h-12h ; 14h30-15h30 ; 16h-17h : Inscription au 06 09 05 10 94. La Bonne Cause tiendra aussi une buvette et une petite restauration.

Saveurs Adé’Lices

Polen

“La Ville de Ploërmel veut créer une opportunité, mettre à disposition des moyens, des espaces d’échanges pour que chacun puisse apporter sa graine ; cette fête, c’est celle de nous tous !” se sont exprimés les organisateurs.

Infos pratiques :

Fête du Végétal : Dimanche 16 avril : 10h – 19h

place du Marché à Ploërmel (56)