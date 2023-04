Ploërmel. Le Beardy’s Barb & beer entre journée capillaire et soirée disco

Depuis bientôt un an, un établissement original a ouvert ses portes dans le centre historique de Ploërmel (Morbihan). Baptisé le Beardy’s Barb & beer, il réunit à la fois la boutique d’un barbier-coiffeur et un bar ouvert à tous. Le concept s’adresse à une clientèle diversifiée d’autant plus que des rencontres et des animations y sont régulièrement organisées. Samedi 8 avril 2023, une soirée disco attend les participants. Unidivers revient sur l’origine et le déroulement de ce projet abouti.

Olivier Vagueresse est coiffeur depuis 35 ans. La coiffure, il est né dedans, car son père était lui aussi coiffeur-barbier. Son premier salon de coiffure, il en est le propriétaire pendant 20 ans à Saint-Méen-le-Grand (35). Parce que son épouse est professeur des écoles à Ploërmel et que la famille y est domiciliée, Olivier cherche à s’installer dans la commune.

Olivier Vagueresse

Il vend son salon. En octobre 2016, il ouvre Le Fauteuil du Barbier, le spécialiste de la coiffure masculine et de l’entretien de barbe, rue du 12 juin à Ploërmel, un salon vintage, où il exerce à la fois la profession de coiffeur et celle de barbier pour hommes et enfants. A une période où “se faire faire la barbe” revient tendance tous les coiffeurs ne sont pas barbiers, mais Olivier est doté d’une formation spécifique. Les prestations sont de qualité, les clients sont fidèles, mais le local devient vite trop exigu. Malgré un premier agrandissement des lieux, Le Fauteuil du Barbier demeure trop petit et Olivier Vagueresse cherche un autre local.

Le premier salon du barbier : Le Fauteuil du barbier

A quelques mètres de là, dans une rue voisine, il repère une vieille maison. Elle est abandonnée depuis une dizaine d’années, après avoir accueilli différents commerces au cours des dernières décennies : un salon de coiffure puis un vidéo-club pour laisser la place à un restaurant. Olivier imagine qu’une fois rénovée la maison, idéalement située rue Beaumanoir, aura beaucoup d’attrait, car elle a une âme et a conservé son patrimoine : elle est en pierres de pays avec murs et poutres apparentes. Un inconvénient demeure cependant : le bâtiment est trop grand pour le barbier seul, car sa superficie sur deux étages est de 250 m2. Alors Olivier a une idée qui germe en lui “Il suffit de partager le lieu, et pourquoi pas créer deux commerces ?”

La maison avant les travaux

Le barbier propose à Thomas Denot et Romain Tertrais, deux amis de longue date, de le rejoindre dans le projet pour créer deux activités dans le même lieu, le salon du barbier et pourquoi pas un bar? La trentaine tous les deux, Thomas et Romain travaillent dans le bâtiment. Ils possèdent cependant une expérience dans ce domaine pour avoir tenu souvent la buvette dans un club. Alors ils se lancent dans le projet : d’une part, le Barber shop sera géré par Olivier qui est aussi le propriétaire des murs, et d’autre part un bar à vin et à bière sera géré par Thomas et Romain, les deux autres associés.

Olivier Vagueresse et ses deux associés : Thomas Denot et Romain Tertrais

Les travaux…



















Après une bonne année de travaux de restauration où les artisans locaux se sont succédé, la bâtisse a retrouvé tout son cachet et son charme exceptionnel. Elle ouvre à la clientèle à la fois du barbier et du bar le 13 juin 2022. Celle-ci pénètre dans un lieu chargé d’histoire. La restauration, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, a été soignée dans les moindres détails. Après avoir admiré la devanture, les clients sont séduits par les murs en pierre, les poutres apparentes, les tours de fenêtres et de portes en pierres de taille. La décoration vintage qui assoit le caractère du Beardy’s en fait un lieu unique, mêlant le moderne à l’ancien. La lumière est présente grâce à une gigantesque verrière.

Avant Après

Les trois associés s’attèlent eux à leurs occupations bien définies.

Olivier Vagueresse intègre le vaste espace au rez-de-chaussée pour coiffer ou proposer ses talents de barbier : Je gagne trois postes de coiffage par rapport au Fauteuil du barbier. Aujourd’hui Olivier emploie quatre salariés et deux apprentis : Audrey est employée en qualité de manager et Laurie est assistante manager ; Chloé est coiffeuse-barbière ; Julien est coiffeur-barbier ; Mélio et Aurélien sont réciproquement en première et deuxième année du Brevet Professionnel.

Le salon





TYPHAINE ROCHER ARCHITECTE









Le Beard’ys est aussi un bar tenu par Romain Tertrais et Thomas Denot, ouvert à tout le monde pour déguster des bières artisanales, en bouteille ou en pression, du vin, des jus de fruits et autres boissons chaudes et froides, etc. Des planches de charcuterie ou végétarienne sont également suggérées pour ceux qui le souhaitent, toutes préparées avec des produits essentiellement locaux, qui sont également proposés à la vente. La clientèle peut choisir le bar-debout en bas, ou la salle en haut au mobilier atypique ! Il existe aussi un bar autonome où les clients disposent de quatre machines à bières et d’une machine à vin. Ils peuvent se servir en self grâce à un système de carte.

Le bar

















A l’étage, une scène est également prévue. Elle accueille des animations ou des concerts à raison de six à dix fois par an. Après la saint-Patrick fêtée le vendredi 17 mars, où Mélissa était la gagnante du panier garni mis en jeu lors de la soirée, Le Beardy’s convie le public à la soirée disco le samedi 8 avril 2023. Toute la journée, l’équipe du salon et celle du bar sera vêtue à la mode des années 80. “La soirée sera animée par Joris le DJ. Nous espérons voir les participants costumés de préférence, une manière supplémentaire pour se mettre rapidement dans l’ambiance de ces années rétro”, encourage Olivier Vagueresse.

Pour conclure, une question se pose peut-être: pourquoi le nom : le Beardy’s ? “Il a été tout trouvé, car il s’agit de notre chien mascotte au salon. Il est devenu notre logo et en prime, il gagne des moustaches et un collier en forme de Barber Pole, l’enseigne du barbier!”

Infos pratiques : le Beardy’s

12, rue Beaumanoir à Ploërmel (56)

Contact : 06 79 17 08 58

Photos : Caroline Ablain et Cédric Briard