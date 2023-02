Ploërmel. Un potager en ville à la Fourmilière

Le café associatif La Fourmilière est un lieu de vie au centre de Ploërmel (Morbihan) destiné à se réunir et à créer. L’atelier jardinage de l’association écologique Polen a profité des vacances du mois de février 2023 pour aménager un espace extérieur en vue de la création d’un jardin. Son objectif est de démontrer qu’il est possible de semer, planter et posséder un potager en ville.

Le café associatif La Fourmilière a trouvé sa place dans l’ancien bâtiment qui abritait auparavant le magasin alimentaire Lidl, boulevard Laënnec à Ploërmel. « C’est un lieu dédié aux échanges, aux rencontres, aux engagements entre associations et ouvert à tous. Sa préoccupation essentielle est de pouvoir agir ensemble contre l’exclusion sociale et pour une transition écologique”, explique Cathy Ollive, membre de l’association collégiale Les 5 Sens et de Polen, association pour un développement écologique, durable, local et solidaire sur le Pays de Ploërmel. Suite au vote de l’ensemble des participants, le café associatif a été baptisé La Fourmilière.

La réalisation de l’atelier jardinage de Polen à la Fourmilière

Les travaux d’aménagement ont été entrepris avec un cabinet d’architectes et des chantiers collectifs avec les associations du territoire. L’aventure a été lancée fin novembre 2021, avec le grand public et la fresque végétale et colorée de l’artiste Cécile White, peintre à Campénéac (56), est venue sublimer une partie de la façade. L’association gestionnaire Les 5 sens a ensuite réalisée le bandeau de la façade avec l’inscription « La Fourmilière », venant ainsi compléter la visibilité entamée avec la fresque.

En janvier 2022, une réunion publique d’information avec échanges et collecte de propositions a réuni un public éclectique, tous milieux confondus, comme espéré par les organisateurs. La soirée avait pris un peu la tournure d’une inauguration, avec une soupe servie et une animation musicale. Parmi les 150 visiteurs, des jeunes adultes ont ainsi émis le souhait de pouvoir y écouter de la musique, ont proposé de créer un coin bibliothèque, un autre dédié aux jeux vidéos, etc. L’objectif de La Fourmilière est aussi de toucher les personnes isolées, de faire réfléchir le public à nos modes de consommation. Le collectif souhaite faire de cet endroit une dimension écologique, solidaire et sociale avec des chantiers collectifs avec la transmission de savoirs.

Le premier grand événement organisé à la Fourmilière a été la seconde édition de la Fête du vélo de Ploërmel, dimanche 22 mai 2022. Tous les stands étaient installés sur son parking et la journée a rencontré un franc succès.

Puis à l’automne 2022 est née l’idée de proposer aux participants de l’atelier jardinage de l’association Polen, implanté sur le territoire ploërmelais depuis quatorze ans, de donner vie à des espaces verts à la Fourmilière. Polen dispose de nombreux ateliers aux thématiques différentes : cuisine, apiculture, bricolage, jardinage, mobilité, eau, habitat, etc. « L’association est partie prenante de ce projet et nous avons été séduits par la proposition de prise en charge de jardins », explique Jean Godin animateur de l’atelier jardinage à Polen, qui s’est composé d’une trentaine d’amateurs éclairés comme lui.

Les idées ont alors fusé pour aménager la zone : récupérer l’eau de pluie, créer un compost, planter des fleurs mellifères, faire une spirale aromatique, construire un hôtel à insectes, des nichoirs, creuser une mare, tout à été envisagé. Hiérarchiser devenait primordial pour tenir l’objectif d’une première récolte au printemps 2023 et les premières séances de jardinage se sont déroulées au cours de la seconde semaine de février 2023. Elles étaient consacrées à l’édification de buttes en lasagnes, réalisées par l’apport de couches de matières différentes telles que des feuilles, du compost, du fumier de cheval et de la paille. « Chaque butte fait 1 m X 1,20 m et l’ensemble s’étend sur une superficie de 30 mètres. Une vingtaine d’adhérents de Polen se sont regroupés autour de nous », expliquent Jean Godin et Bernard Danion les deux animateurs de ce jardin à La Fourmilière. « Notre objectif est de démontrer qu’en ville avec une petite surface, on peut faire un potager et produire ses légumes soi-même, et donc à son niveau préserver la biodiversité. »

Ensuite, le choix des légumes a été déterminé et les méthodes pour les semer et les planter ont été dispensées. Il y poussera des salades, des betteraves, des carottes, du fenouil, des choux et des courges et aussi des plantes aromatiques, telles que du romarin, du thym, du persil, etc. D’autres membres ont réalisé et installé des nichoirs à oiseaux sur le bâtiment et dans les arbres environnants. Et comme jardiner peut aussi développer un talent créatif en construisant des murets, des élévations en pierre ont été montées créant ainsi un refuge pour la biodiversité, un abri pour les petites bêtes, les lézards par exemple.

Le jardinage à La Fourmilière est un projet qui perdurera toute l’année avec une surface totale utilisée de 200 m2 sur laquelle on devrait retrouver la récolte des légumes, mais aussi les installations d’une mare, d’une bordure paysagère et d’une haie de fruits rouges.

La Fourmilière, 59 A boulevard Laennec à Ploërmel (56)

Contacts : 09 83 61 94 69 / lafourmiliere@kaz.bzh

Site Internet La Fourmilière

Association Polen

Contact : tél. 06 38 41 90 73.