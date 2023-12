Plexiglas d’Antoine Philias vous déroule un an dans la périphérie de Cholet. Elliot, trente ans, amoché, revient dans sa ville natale, Cholet, dans la maison vide de son grand-père. Il commence a travailler dans la zone commerciale dominée par un magasin Carrefour.

C’est là qu’il va faire des rencontres, nootamment Lucette, lulu, bientôt soixantenarie. Dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire du cvid et confinement. On va traverser avec Elliot et Lulu et plusieurs autres personnages secondaires, mais tous attachants, le Nouvel An, Saint-Valentin, Pâques, été, rentrée scolaire, Noël.

D’une plume alerte, Antoine Philias alterne les points de vue au profit d’une description de l’ordinaire avec une multitude de détails. Il traduit une certaine obscénité douloureuse du réel mais aussi la grandeur de tous ces salariés aux smic qui n’ont pas les moyens de s’affranchir d’une condition économique qui les violentent.