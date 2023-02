Pleumeur-Bodou.  Une soirée d’observation une fois par mois pour le public avec le Club d’Astronomie du Trégor

De tout temps, l’Homme a été passionné par le ciel, les étoiles, le soleil. De nos jours, il existe de nombreuses associations qui invitent le public à les découvrir avec elles. En Bretagne, il est facile d’en trouver une qui vous accueillera non loin de votre domicile, pour vous faire partager sa passion. À Pleumeur-Bodou, le Club d’Astronomie du Trégor (Côtes d’Armor) organise des soirées d’observation tous les mois.

L’astronomie est considérée comme la plus ancienne des sciences. Les premières traces d’observation des astres par l’Homme remontent à la Préhistoire : le lever et le coucher du Soleil, l’aspect du ciel différent en été et en hiver, la position changeante du lever du soleil par rapport aux étoiles. Déjà 5 000 ans avant Jésus Christ, les astronomes regroupaient les étoiles pour former des figures reconnaissables et se repéraient dans la voûte céleste : c’est la naissance des constellations. La fabrication du plus ancien astrolabe, cet instrument qui permettait de mesurer la hauteur des étoiles et du soleil, daterait de l’année 927.

De nos jours, beaucoup de personnes s’intéressent à l’astronomie pour diverses raisons : la beauté du ciel, ses couleurs, ses formes ou tout simplement le spectacle magnifique offert par la grandeur des astres qui gravitent dans l’univers. Il est facile aujourd’hui d’apprécier les planètes de notre système solaire avec des télescopes à des prix très raisonnables mais cela nécessite parfois de faire des kilomètres pour obtenir un beau ciel sombre et scintillant, une occasion de s’éloigner de la ville où la pollution lumineuse rend difficile l’observation des astres les plus éloignés. L’astronomie permet « d’avoir la tête dans les étoiles », au sens propre, et de passer du bon temps avec sa famille, ses amis, car les soirées d’observation sont de merveilleuses soirées pour converser et partager des moments de qualité. Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer de nouveaux amis, d’échanger avec eux, d’apprendre des plus expérimentés ou de partager soi-même ses connaissances avec les débutants.

L’astronomie est une activité animée par une grande communauté de passionnés. Pour découvrir les étoiles en Bretagne, il existe une vingtaine de clubs destinés à l’astronomie, soit : quatre clubs en Ille-et-Vilaine : à Rennes, à Bruz, à Saint-Méen-le-Grand et à Saint-Lunaire ; cinq clubs dans le Morbihan : à Missiriac, Séné, Sarzeau, Saint-Thuriau, Quéven et Bangor ; six clubs dans le Finistère : à Quimper, Plougastel, Saint-Renan, Landerneau et deux sur Brest ; cinq clubs pour les Côtes d’Armor : à Saint-Brieuc, Dinan, Fréhel, Erquy et celui de Pleumeur-Bodou.

Ce dernier, le club d’Astronomie du Trégor, convie depuis 32 ans les passionnés de ciel étoilé à se réunir. Installé depuis 2016 dans le Domespace, il rassemble une trentaine d’astronomes amateurs venus de tout le Trégor. Jean-Paul Cornec, le président, rappelle que le club est ouvert à tous, débutants comme chevronnés : « Lorsque une personne commence à s’intéresser à l’astronomie en fréquentant notre club, il y a toujours des personnes dévouées et disponibles pour répondre à ses questions, quelles que soient ses interrogations ».

Le président : Jean-Paul Cornec

Une fois par mois, le Club organise des séances d’observation du ciel gratuites et tout public. Les participants les plus aguerris apportent leur instruments personnels mais pour ceux qui n’en possèdent pas, le club prête son matériel : des jumelles 10 X 40, 10 X 50 jusqu’à 25 X 100 (ces sont d’anciennes jumelles militaires) ; des lunettes L 20 X 50 et L 80 et six télescopes : Mak M703 INTES-MICRO et monture HEQ5 Goto, T 115, T 140 Sn, T 150 Maksutov, T 200 SC & Donson et ETX T90. L’objectif du club est de faire découvrir au public les planètes, les constellations, les satellites, l’ISS (La Station spatiale internationale), etc.

Après l’annulation de la rencontre programmée vendredi 27 janvier 2023 à 21h, pour cause de météo défavorable, le club se retrouvera son public vendredi 17 février pour une nouvelle observation, devant le Domespace à côté du Planétarium. « Nous aurions dû observer en particulier Mars, Jupiter, et sans doute une comète ».

L’éclipse partielle du soleil le 25 octobre 2022 : vue à Rennes

Les Dentelles du Cygne en septembre 2022ransformation hyperbolique généraliséeTransf. histogramme (mid=0.335, lo=0.207, hi=1.000)Neutralisation du fond du cielRehaussement de la saturation (quantité=0.84)CLAHE (size=8, clip=4.34)

La lune le 28 septembre 2015 au village Gaulois de Pleumeur-Bodou



Mercure

la lune

Régulièrement et pour l’occasion d’évènements particuliers, les membres du Club d’Astronomie du Trégor organisent des soirées spéciales et explicatives ou des conférences. Pour n’en citer que quelques unes : la démonstration en 2012 autour du calendrier Maya et la fin d’un cycle de 5 125 années et non pas la fin du monde annoncée ; en 2015, une éclipse de lune ; en 2016, le passage de Mercure devant le soleil ; en 2017, la recherche spatiale avec la mission de Thomas Pesquet et la clôture de la mission de la sonde spatiale Cassini autour de Saturne ; en 2019, les 50 ans d’anniversaire du petit pas de l’homme sur la lune et du grand pas pour l’Humanité ; Le rapprochement vers la Terre de Saturne et Jupiter fin 2020 ; dernièrement en 2022 : l’éclipse du 16 mai, les Dentelles du Cygne en septembre et l’éclipse partielle du soleil le 25 octobre dernier.

Chaque année, le club d’Astronomie du Trégor participe à la fête de la science et invite le public à la Nuit des étoiles.

Le club s’intéresse aussi à la météorologie du Trégor et informe des statistiques mensuelles et des événements marquants qui peuvent impacter notre vision du ciel : « Le mois de décembre 2022 a été bien arrosé. Température relativement élevée. Curieuse “marche” de température vers les 17 et 18 décembre avec un redémarrage de la pluviométrie. Pression fluctuante ».

À ne pas manquer le 1er février 2023, C/2022 E3 (ZTF), une comète à longue période qui a été découverte par le Zwicky Transient Facility le 2 mars 2022. Elle a atteint son périhélie (point de l’orbite d’un corps céleste où la distance de ce corps au Soleil est minimale) le 12 janvier 2023, à une distance de 1,11 ua. et sera au plus près de la Terre le 1er février 2023, à une distance de 0,28 ua. On s’attend à ce que la comète soit plus brillante que la magnitude 6 et visible dans de petits instruments depuis un site au ciel sombre en prenant la forme d’une tache dans le ciel

INFOS PRATIQUES :

Domespace et Planétarium, parc du Radôme à Pleumeur-Bodou (22)

Prochaine observation du ciel : vendredi 17 février 2023 de 21h à minuit avec le Club d’astronomie du Trégor. Gratuit et pour tout public

Renseignements : sur le site ou astrotregor@gmx.fr

Confirmation ou annulation sur le site en cas de météo douteuse, pour chaque rendez-vous mensuels

